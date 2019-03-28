Костанайский легкоатлет завоевал золотую медаль и установил мировой рекорд

Казахстанский 60-летний легкоатлет Сергей Поликарпов вновь порадовал отечественных болельщиков, завоевав золотую медаль на мировом первенстве среди ветеранов в польском городе Торунь, передает sports.kz.

Фото из архива "НГ"

Наш спортсмен в забеге на 3 000 метров финишировал первым, установив новый мировой рекорд с результатом 9 минут 43,11 секунды. Вторым пересек финишную линию Кауппила Юкке из Финляндии, третье место занял ирландский бегун Томас Пейн.

Как отмечает, комментируя сообщения об этой победе, еще один известный казахстанский легкоатлет Евгений Медведников, предыдущий рекорд, в этой возрастной категории (60 +) "простоял" 25 лет.

Напомним, Сергей Поликарпов является пятикратным чемпионом мира, двенадцатикратным чемпионом Азии и трехкратным победителем Всемирных игр ветеранов.

Мировое первенство продлится до 30 марта.