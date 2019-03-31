21 тысяча тенге на ребенка. Все, что нужно знать об адресной социальной помощи

В Министерстве труда и соцзащиты населения опубликовали 10 ответов на часто задаваемые вопросы об адресной социальной помощи с 1 апреля 2019 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на публикацию пресс-секретаря министерства Каната Кульшманова в Facebook.

Иллюстративное фото: pexels.com

Адресная социальная помощь (АСП) - это денежная выплата, предоставляемая малообеспеченным гражданам и семьям с низким уровнем дохода, в том числе многодетным семьям.

1. Когда начнется прием заявлений на обновленный формат адресной социальной помощи? Куда для этого нужно обратиться?

Прием заявлений на оказание обновленной адресной социальной помощи начнется с 1 апреля 2019 года. Для этого нужно обратиться в центр занятости или центр обслуживания населения по месту жительства. Если семья проживает в сельской местности - к акиму поселка, села, сельского округа.

2. Какие нужны документы для назначения адресной социальной помощи?

Необходимо подать заявление и предоставить только удостоверение личности для идентификации. Предоставление других документов не требуется.

3. Обязательно ли подавать документы с начала месяца, чтобы получить полный размер пособия?

Нет, не обязательно. Адресная социальная помощь назначается с месяца обращения и не зависит от дня подачи заявления. Например, если вы подали документы в уполномоченный орган 20 апреля, то и выплату вы получите в полном объеме за весь месяц.

4. Нужно ли иметь прописку по месту проживания для получения АСП?

Да, нужно. Для назначения АСП необходимо иметь постоянную либо временную регистрацию по месту жительства.

5. Правда ли, что при расчете пособия, учитываются доходы всех совместно проживающих родственников? Будет ли пересматриваться эта норма?

До 1 апреля 2019 года при назначении адресной социальной помощи учитываются все члены семьи, совместно проживающие, ведущие общее хозяйство. Однако, министерством вносятся дополнения в закон "О государственной адресной социальной помощи" в части уточнения состава семьи.

С 1 апреля 2019 года в составе семьи будут учитываться только близкие родственники: родители, дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

6. Какой доход на одного члена семьи должен быть для получения пособия? И каков размер пособия?

Если месячный доход семьи на одного человека не превышает 20 789 тенге, в этом случае ей положена выплата адресной социальной помощи. При этом, несовершеннолетним детям выплачивается сумма в размере 20 789 тенге, взрослым выплачивается разница между среднедушевым доходом семьи и размером критерия АСП.

7. Учитывается ли при исчислении совокупного дохода семьи доход от личного подсобного хозяйства?

Да, доход от личного подсобного хозяйства учитывается при определении совокупного дохода семьи. Доход от ЛПХ рассчитывается "Правилами исчисления совокупного дохода лица (семьи., претендующего на получение государственной адресной социальной помощи", утвержденными приказом министра труда и социальной защиты населения РК от 28 июля 2009 года. Правилами определены нормы расчета дохода от ЛПХ с учетом климатических особенностей регионов страны. При этом местные исполнительные органы могут определять личное подсобное хозяйство как не дающее доход. То есть, акиматы на свое усмотрение вправе не учитывать доход от ЛПХ.

8. Какие доходы с 1 апреля будут исключены при исчислении совокупного дохода семьи?

При исчислении совокупного дохода семьи для назначения АСП не будут учитываться:

1. специальное госпособие многодетным семьям, имеющих 4 и более детей;

2. пособие многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа";

3. пособие по инвалидности ребенка;

4. стипендии студентам;

5. единовременные выплаты, осуществляемые местными исполнительными органами.

9. Какие есть еще меры поддержки многодетных семей? Где они могут получить по ним полную и корректную информацию?

Многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа", или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнской славы" I и II степени, выплачивается ежемесячное государственное пособие в размере 16 160 тенге (6,4 МРП.. Сегодня такое почетное звание имеют 235 тысяч матерей.

Многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа", также освобождены от уплаты:

- налога на транспортные средства и земельного налога;

- госпошлины при совершении нотариальных и юридически значимых действий при регистрации места жительства, выдаче паспортов и удостоверений личности.

Также матери, родившие 5 и более детей и воспитавшие их до 8-летнего возраста, имеют право выйти на пенсию в 53 года.

Кроме того, министерством разработан единый пакет социальной помощи и услуг, которые будут оказываться получателям АСП местными исполнительными органами. Соцпакет включает в себя 11 мер социальной поддержки и социальных услуг за счет местного исполнительного органа, в том числе обеспечение школьников бесплатным горячим питанием с 1-4 класс, льготный проезд в общественном транспорте, бесплатный отдых в детских лагерях, улучшение жилищных условий через систему жилстройсбережений, обеспечение школьной формой, учебниками и принадлежностями и многое другое.

Подробную информацию по назначению адресной социальной помощи и предоставлению иных видов льгот и пособий можно получить в центрах занятости, управлениях координации занятости и социальных программ, сельских акиматах, а также обратившись по бесплатному номеру call-центра "111".

10. Дети какого возраста могут получать АСП

По новому механизму получателям АСП гарантированная выплата в размере 20 789 тенге будет выплачиваться детям до 18 лет, а при условии обучения по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования после достижения ими совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения 23-летнего возраста..