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таноми52
Ольга КОЛОКОЛОВА: Как не оказаться первым учеником
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Ольга КОЛОКОЛОВА: Как не оказаться первым учеником

«Привычку гадить в будущее, конечно, можно назвать желанием удобрять благодатную ниву завтрашнего дня»
28 марта 2019, 08:52 |  Мнения

Исторический поворот, произошедший в жизни страны на прошлой неделе, не первый на моей памяти. Помню уход Брежнева, легкую истерию в народе по поводу потери поцелуеобильного, казалось, вечного вождя и  звук косо рухнувшего в яму гроба в ходе телевизионной трансляции. И  череду восходящих на трон старцев, которые также быстро уходили, окончательно превратив драму в фарс. И последующую массовую потерю политической ориентации и... ну да что там.  Наивно считала, что долго живу и много знаю.

Последние события наглядно показали: нет границ удивительному!

Уход с поста первого президента - это было ожидаемо, бурно пережито и, как ни крути, закономерно. Но то что происходило вслед за этим - воля ваша!

Конспективно напомню: 20 марта президент Касым-Жомарт Токаев вносит предложение переименовать Астану в Нур-Султан, а также в каждом городе назвать одну из главных улиц именем Назарбаева. И тут на местах началась выдающаяся даже для наших  закаленных в этом смысле краев вакханалия лизоблюдства. Остатков рабочего дня хватило, чтобы в закрытом от прессы режиме в областных центрах депутаты выдвинули предложения и принимали решение о переименованиях. Судя по спешке, каждый регион  рвался оказаться первым в этом невиданном параде верноподданничества.

Костанай оказался на высоте. Информация о том, что проспект Абая  будет носить теперь имя Назарбаева просочилось в прессу уже вечером 20. Разумеется неофициально. Имя Абая предлагалось присвоить улице Уральской, но слегка позже, видимо, уже с соблюдением каких-то норм. Утром 21 марта  наши читатели присылали фото, на которых  велись работы по снятию табличек и указателей на Абая. А днем пришло сообщение о том, что четыре региона, в том числе и наш,  слегка поспешили. В Костанае переименование не было утверждено республиканской ономастической комиссией. Скорее всего, сказался вал нелицеприятных высказываний граждан в соцсетях , глубоко шокированных происходящим.

Столица окончательно переименовалась в Нур-Султан в субботу.

Если бы хоть раз скорость, с которой провели все бюрократические процедуры, была применена нашими чиновниками и слугами народа в  живых человеческих делах, цены бы им не было.  Но на живые человеческие они, видимо, плохо мотивированы. Сравниваю первые, вполне понимающие  отзывы в сетях о президентской отставке с теми, что идут сейчас и понимаю, что строго по поговорке, с такими друзьями Назарбаеву врагов не нужно.

Причины, по которым апологетам увековечивания так важно было торопиться, вопрос особый. Где-то там, наверху, за шумихой о переименованиях хорошо маскируются какие-то иные движения в тектонических пластах власти. Но я сейчас о другом.

Все, кто участвовал в параде верноподданнической истерики и те, кто продолжает это делать, выражая дежурные одобрямс тому, что случилось в последние дни - вам не стыдно? Вы понимаете, что  за привычкой  повыше дрыгнуть ножкой в ура-канкане стоит ваша личная ответственность? По какой траектории у нас поворачивают дышло закона и что из этого выходит - ни для кого не новость. И вас учили поворачивать споро.  Но почему же, господа, вы так охотно  продемонстрировали себя первыми учениками?

Привычку гадить в будущее, конечно, можно назвать желанием удобрять благодатную ниву завтрашнего дня, но есть риск, что «удобрение» упадет на голову  потомков. А даже самый отъявленный депутат навряд ли считает это своей целью.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Ольга КОЛОКОЛОВА: Как не оказаться первым учеником
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3227
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.03.19 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
помню до сих пор,в кино в Дк в 8 вечера,
и тут сообщение -умер Мао Цзэдун.
даже кино отменили.
Но Пекин не переименовали.

[Исправлено: alex_60, 28.03.2019 - 09:11]
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§ chasikov81
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Как не оказаться первым учеником
chasikov81


(Пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 28.03.19 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая Ольга Колоколова. БРАВО!!!
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§ Serg_Jyk
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Как не оказаться первым учеником
Serg_Jyk


(Пользователи)
Сообщений: 27
Регистрация: 15.10.15
Отправлено: 28.03.19 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут и добавить нечего. Все то, что было на умах десятка тысяч людей Вы грамотно и понятно изложили в статье.
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§ arman_kst
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Как не оказаться первым учеником
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 218
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.03.19 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поспешишь - людей насмешишь
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§ Khalisi
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Как не оказаться первым учеником
Khalisi


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 142
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 28.03.19 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Serg_Jyk:

А я, пожалуй, добавлю. Приведя в пример всеми вами любимую Америку, на которую здесь часто ссылаются, в виде всяких комиссий и резолюций. Так вот, человек, который может в стране получить образование, работать, учить детей, жить в мире, почему не может признать в этом и заслугу власти, той, при которой все это стало возможным. Почему в Америке не считается ура-канканом повесить флаг на дом или портрет своего президента в гостиной. А здесь Вы переводите все именно в эту категорию. Я помню статью Елены Пикельной про тварей, что все мы такие и живем в этой стране. Стесняюсь спросить, если все так не нравится, и все так не любимо здесь и все так раздражает, может пора осознать, что если так не нравится отражение в зеркале, то не зеркало здесь виновато...
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§ Victor Yang
Ольга КОЛОКОЛОВА: Как не оказаться первым учеником
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11377
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.03.19 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:
Почему в Америке не считается ура-канканом повесить флаг на дом или портрет своего президента в гостино

Про флаги видел, а про портрет - впервые слышу. А у нас нельзя просто так вешать флаг - это может быть наказуемо.
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§ alex_60
Ольга КОЛОКОЛОВА: Как не оказаться первым учеником
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3227
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.03.19 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
президенты Южной Кореи ,
все последние, пять и семь, осуждены на сроки от 15 до 24 лет.
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§ maxsaf
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Как не оказаться первым учеником
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1716
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.03.19 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:
Почему в Америке не считается ура-канканом повесить флаг на дом

Всеми любимая Америка не стремится в тридцатку, она уже в десятке, если не в пятерке. И еще успевает других учить жизни. Отсюда и повод для гордости, и флаги на домах. Одной лишь независимости для этого маловато.
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§ Khalisi
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Как не оказаться первым учеником
Khalisi


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 142
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 28.03.19 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Так можно найти другие способы сказать спасибо!
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§ Yorik
Ольга КОЛОКОЛОВА: Как не оказаться первым учеником
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 603
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 28.03.19 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:
добавлю

Мимо "добавили", попытались примитивно передернуть - получилось коряво. Статью читайте.
Масштаб личности и вклад в становление страны никто не оспаривает, это объективно и бесспорно.
Речь именно о том дешевом и дурно пахнущем цирке, который устроили на местах. Именно от него и пошла вся эта волна, а не от желания оспаривать заслуги Елбасы.
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§ Khalisi
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Как не оказаться первым учеником
Khalisi


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 142
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 28.03.19 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

А Вы считаете, что у нас настолько все плохо, что надо гордиться только Америкой?
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§ Lex
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Как не оказаться первым учеником
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 305
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 28.03.19 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:
Стесняюсь спросить, если все так не нравится, и все так не любимо здесь и все так раздражает, может пора осознать, что если так не нравится отражение в зеркале, то не зеркало здесь виновато...

Как всегда, не без оппозиции. В пору предлагать причислить к лику святых! )))
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§ Добрый человек
Ольга КОЛОКОЛОВА: Как не оказаться первым учеником
Добрый человек


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 67
Регистрация: 13.10.11
Отправлено: 28.03.19 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Исправьте, пожалуйста:
"верноподданичества" - "верноподданничества";
"не для кого ни новость" - "ни для кого не новость"

[Исправлено: Добрый человек, 28.03.2019 - 10:26]
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§ maxsaf
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Как не оказаться первым учеником
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1716
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.03.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:
А Вы считаете, что у нас настолько все плохо, что надо гордиться только Америкой?

А вы хотите это оспорить? Сравним достижения, или как?
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§ Khalisi
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Как не оказаться первым учеником
Khalisi


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 142
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 28.03.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:

Так этот цирк устраивает вот такая трактовка, ведь никто еще не отменял воспитательной и образовательной функции журналистики. Есть такая притча: главное не что сказать, а как сказать. От этого многое зависит.
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