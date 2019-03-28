Исторический поворот, произошедший в жизни страны на прошлой неделе, не первый на моей памяти. Помню уход Брежнева, легкую истерию в народе по поводу потери поцелуеобильного, казалось, вечного вождя и звук косо рухнувшего в яму гроба в ходе телевизионной трансляции. И череду восходящих на трон старцев, которые также быстро уходили, окончательно превратив драму в фарс. И последующую массовую потерю политической ориентации и... ну да что там. Наивно считала, что долго живу и много знаю.
Последние события наглядно показали: нет границ удивительному!
Уход с поста первого президента - это было ожидаемо, бурно пережито и, как ни крути, закономерно. Но то что происходило вслед за этим - воля ваша!
Конспективно напомню: 20 марта президент Касым-Жомарт Токаев вносит предложение переименовать Астану в Нур-Султан, а также в каждом городе назвать одну из главных улиц именем Назарбаева. И тут на местах началась выдающаяся даже для наших закаленных в этом смысле краев вакханалия лизоблюдства. Остатков рабочего дня хватило, чтобы в закрытом от прессы режиме в областных центрах депутаты выдвинули предложения и принимали решение о переименованиях. Судя по спешке, каждый регион рвался оказаться первым в этом невиданном параде верноподданничества.
Костанай оказался на высоте. Информация о том, что проспект Абая будет носить теперь имя Назарбаева просочилось в прессу уже вечером 20. Разумеется неофициально. Имя Абая предлагалось присвоить улице Уральской, но слегка позже, видимо, уже с соблюдением каких-то норм. Утром 21 марта наши читатели присылали фото, на которых велись работы по снятию табличек и указателей на Абая. А днем пришло сообщение о том, что четыре региона, в том числе и наш, слегка поспешили. В Костанае переименование не было утверждено республиканской ономастической комиссией. Скорее всего, сказался вал нелицеприятных высказываний граждан в соцсетях , глубоко шокированных происходящим.
Столица окончательно переименовалась в Нур-Султан в субботу.
Если бы хоть раз скорость, с которой провели все бюрократические процедуры, была применена нашими чиновниками и слугами народа в живых человеческих делах, цены бы им не было. Но на живые человеческие они, видимо, плохо мотивированы. Сравниваю первые, вполне понимающие отзывы в сетях о президентской отставке с теми, что идут сейчас и понимаю, что строго по поговорке, с такими друзьями Назарбаеву врагов не нужно.
Причины, по которым апологетам увековечивания так важно было торопиться, вопрос особый. Где-то там, наверху, за шумихой о переименованиях хорошо маскируются какие-то иные движения в тектонических пластах власти. Но я сейчас о другом.
Все, кто участвовал в параде верноподданнической истерики и те, кто продолжает это делать, выражая дежурные одобрямс тому, что случилось в последние дни - вам не стыдно? Вы понимаете, что за привычкой повыше дрыгнуть ножкой в ура-канкане стоит ваша личная ответственность? По какой траектории у нас поворачивают дышло закона и что из этого выходит - ни для кого не новость. И вас учили поворачивать споро. Но почему же, господа, вы так охотно продемонстрировали себя первыми учениками?
Привычку гадить в будущее, конечно, можно назвать желанием удобрять благодатную ниву завтрашнего дня, но есть риск, что «удобрение» упадет на голову потомков. А даже самый отъявленный депутат навряд ли считает это своей целью.
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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: нам то да. Алекс, Перерыв. У меня сегодня- Спортивый День... :lol: :oops: :-P
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Если майбах с номером 001QR увидите, То это НАН, честно хочу чтобы он долго жил, и здоровья ему. И Саре Алпысовне.
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Khalisi: Стесняюсь спросить, если все так не нравится, и все так не любимо здесь и все так раздражает, может пора осознать, что если так не нравится отражение в зеркале, то не зеркало здесь...
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