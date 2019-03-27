Пенсионерка из России вышла на пробежку и пересекла казахстанскую границу
Заблудившись, пожилая женщина прошла около 35 км. Ее нашли на территории Костанайской области. Об этом сегодня, 27 марта, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
77-летняя Антонина Чепухина, жительница поселка Гогино Брединского района Челябинской области, вышла на утреннюю пробежку 24 марта и пропала. Спустя несколько часов ее родственники забили тревогу и обратились в местные органы полиции, а также в пограничные подразделения РФ и РК.
- Во время совместных поисков с волонтерами выяснилось, что Чепухина по неосторожности пересекла российско-казахстанскую границу и ее следы теряются на территории Комаровского сельского округа Денисовского района Костанайской области, - сообщили в пресс-службе.
Родственники женщины обратились в полицию Денисовского района. В поисковую группу привлекли не только сотрудников правопорядка, но и местных жителей. Возглавил их участковый инспектор Сабит Байтышев.
Он и нашел пожилую женщину вечером 25 марта в логу, около озера Устрашимое, в 10 км от села Комаровка. Обессиленную и дрожащую от холода Антонину Чепухину участковый отвез в Комаровку, где ей оказали медицинскую помощь, накормили и обогрели.
Позже родственники забрали ее домой.
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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
нам то да.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: Человек кому разрешено говорить правду. Нам то, не разрешено... :lol:
И такие водители просят акима области о помощи?
Народное мнение: а возможно у него какие-то не поладки с машиной, А что, в Костанае можно ездить, с неполадками в машине? Например с неработающим тормозом... :lol: Народное мнение: видя, что...
И такие водители просят акима области о помощи?
а в Народное мнение: а возможно у него какие-то не поладки с машиной,и он... а может у него диарея и он торопится доехать до "пункта назначения" побыстрее... ОН участник движения ,...
И такие водители просят акима области о помощи?
ЭТО ПРОСТО УЖАААС. Вот это он нарушил. Сразу на вотсап, а возможно у него какие-то не поладки с машиной,и он видя, что пешеходов нету предворительно трогается, что бы не задерживать других.