Пенсионерка из России вышла на пробежку и пересекла казахстанскую границу

Заблудившись, пожилая женщина прошла около 35 км. Ее нашли на территории Костанайской области. Об этом сегодня, 27 марта, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

77-летняя Антонина Чепухина, жительница поселка Гогино Брединского района Челябинской области, вышла на утреннюю пробежку 24 марта и пропала. Спустя несколько часов ее родственники забили тревогу и обратились в местные органы полиции, а также в пограничные подразделения РФ и РК.

- Во время совместных поисков с волонтерами выяснилось, что Чепухина по неосторожности пересекла российско-казахстанскую границу и ее следы теряются на территории Комаровского сельского округа Денисовского района Костанайской области, - сообщили в пресс-службе.

Родственники женщины обратились в полицию Денисовского района. В поисковую группу привлекли не только сотрудников правопорядка, но и местных жителей. Возглавил их участковый инспектор Сабит Байтышев.

Он и нашел пожилую женщину вечером 25 марта в логу, около озера Устрашимое, в 10 км от села Комаровка. Обессиленную и дрожащую от холода Антонину Чепухину участковый отвез в Комаровку, где ей оказали медицинскую помощь, накормили и обогрели.

Позже родственники забрали ее домой.