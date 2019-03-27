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alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
нам то да.
27.03.19 19:14
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: Человек кому разрешено говорить правду. Нам то, не разрешено... :lol:
27.03.19 18:45
drakon
И такие водители просят акима области о помощи?
Народное мнение: а возможно у него какие-то не поладки с машиной, А что, в Костанае можно ездить, с неполадками в машине? Например с неработающим тормозом... :lol: Народное мнение: видя, что...
27.03.19 18:38
Алиса
И такие водители просят акима области о помощи?
а в Народное мнение: а возможно у него какие-то не поладки с машиной,и он... а может у него диарея и он торопится доехать до "пункта назначения" побыстрее... ОН участник движения ,...
27.03.19 18:37
Народное мнение
И такие водители просят акима области о помощи?
ЭТО ПРОСТО УЖАААС. Вот это он нарушил. Сразу на вотсап, а возможно у него какие-то не поладки с машиной,и он видя, что пешеходов нету предворительно трогается, что бы не задерживать других.
27.03.19 18:23
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Пенсионерка из России вышла на пробежку и пересекла казахстанскую границу

27 марта 2019, 15:47 |  Происшествия

Заблудившись, пожилая женщина прошла около 35 км. Ее нашли на территории Костанайской области. Об этом сегодня, 27 марта, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

77-летняя Антонина Чепухина, жительница поселка Гогино Брединского района Челябинской области, вышла на утреннюю пробежку 24 марта и пропала. Спустя несколько часов ее родственники забили тревогу и обратились в местные органы полиции, а также в пограничные подразделения РФ и РК.

- Во время совместных поисков с волонтерами выяснилось, что Чепухина по неосторожности пересекла российско-казахстанскую границу и ее следы теряются на территории Комаровского сельского округа Денисовского района Костанайской области, - сообщили в пресс-службе.

Родственники женщины обратились в полицию Денисовского района. В поисковую группу привлекли не только сотрудников правопорядка, но и местных жителей. Возглавил их участковый инспектор Сабит Байтышев.

Он и нашел пожилую женщину вечером 25 марта в логу, около озера Устрашимое, в 10 км от села Комаровка. Обессиленную и дрожащую от холода Антонину Чепухину участковый отвез в Комаровку, где ей оказали медицинскую помощь, накормили и обогрели.

Позже родственники забрали ее домой.
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Комментарии к новости
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§ лимон
Re: Пенсионерка из России вышла на пробежку и пересекла...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 888
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 27.03.19 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
фигасе пробежка 35км по пересеченной местности
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§ drakon
Пенсионерка из России вышла на пробежку и пересекла казахстанскую границу
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15965
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.03.19 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
фигасе пробежка 35км

Как - не оштрафовали?
Могли в шпионки - записать... :-o :lol:
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§ Nikola_Esil
Re: Пенсионерка из России вышла на пробежку и пересекла...
Nikola_Esil


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 27.03.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 30 лет иногда бывает что не разогнешься, а тут бабуля в 77 бегает
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§ Маркс
Re: Пенсионерка из России вышла на пробежку и пересекла...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 373
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 27.03.19 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм! Значит, есть все-таки проходы на границе. Теперь контрабандисты будут пытать бабушку насчет безопасного маршрута.
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§ Kot_Anubis
Re: Пенсионерка из России вышла на пробежку и пересекла...
Kot_Anubis


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.03.19 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Незаконное пересечение государственной границы, 392 ст УК РК. вроде штраф большой и выдворение на 5 лет. Что то про это не написали.
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§ лимон
Пенсионерка из России вышла на пробежку и пересекла казахстанскую границу
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 888
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 27.03.19 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kot_Anubis:


Статья 392. Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан 1. Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан вне пунктов пропуска через Государственную границу, а равно умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан в указанных пунктах, совершенное по подложным документам или с обманным использованием действительных документов третьих лиц, а равно с нарушением установленного порядка, - наказываются штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо лишением свободы на срок до одного года, с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет.
ключевое слово Умышленное
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