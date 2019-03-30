Что делать, если старый штраф числится неоплаченным, рассказали в МВД
Казахстанцам с "висящими" штрафами необходимо обратиться в местное подразделение Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры Казахстана для выяснения обстоятельств. Об этом в ответе на официальный запрос Тengrinews.kz сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел РК.
В Казахстане продолжается внедрение пилотного проекта "Единый реестр административного производства". С 1 января 2019 года сотрудники дорожно-патрульной полиции теперь с помощью планшетов составляют административные протоколы.
"Сведения о правонарушении незамедлительно в режиме онлайн поступают на портал электронного правительства. Это позволяет гражданам в соответствии с нормами административного законодательства осуществить уплату штрафа в размере 50 процентов. Также для удобства граждан в рамках цифровизации административного производства МВД совместно с Генеральной прокуратурой реализован единый способ просмотра и уплаты штрафов", - говорится в сообщении.
Проверить и уплатить свои штрафы, а также распечатать фото нарушений с указанием сведений о дате и месте совершения, марки и госномера транспорта можно через информационный сервис Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК www.qamqor.gov.kz. На сайте нужно внести сведения об удостоверении личности и ИИН собственника автомашины.
"В данном случае уплаты штрафа сведения о поступлении платежа в режиме онлайн поступают в базу данных комитета, и штраф считается погашенным. То есть предоставлять квитанцию в органы внутренних дел нет необходимости. Если в базе комитета штраф отображается как непогашенный, то необходимо обратиться в территориальное подразделение комитета для выяснения обстоятельств непоступления сведений об уплате штрафа", - добавили в ведомстве.
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