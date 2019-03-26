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"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
Просто оставлю это здесь, под статьёй этого достойного человекаrusrand.ru
26.03.19 21:48
Настенька
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
alex_60: кзыл-ординцы типа тупые, а архимедам ум некуда девать. Кзылрдинцы когда добивались возврата времени ,то даже написали открытое письмо президентуkursiv.kz Причем их поддерживали местное...
26.03.19 21:13
таноми52
Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ Костаная
Интересно, вроде цитировала Гогу, но цитата вылезла под Kairat stayer. Приношу извинения, Гога!
26.03.19 21:13
таноми52
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
Настенька: как В.Жуков добавить: миленькая. Класс, Настя!Очень образно! :-)
26.03.19 21:10
таноми52
Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ Костаная
Kairat stayer: Да и порядок надо просто насаждать железной рукой. Иначе народ не понимает . Абсолютно верно! Думаете на Западе народ сам собой воспитался таким сознательным? Знакомая,...
26.03.19 20:49
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Футбольный матч "Актобе" - "Кайрат" пройдет на костанайском стадионе

26 марта 2019, 18:34 |  Спорт

Связано это с дисквалификацией стадиона в Актобе и отсутствием резервного поля. Об этом сообщили сегодня, 26 марта, в пресс-службе акима города.

Матч 3 тура казахстанской Премьер-лиги по футболу пройдет 31 марта на "Тобыл Арене", расположенной возле ТРЦ "Kostanay Plaza". Начало матча в 14.00.

Вход на стадион свободный, но количество мест ограничено, поэтому желающим посмотреть на игру стоит приехать заранее.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Футбольный матч "Актобе" - "Кайрат"...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3193
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.03.19 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не на Тобыл из принципа не пойду.
Из за названия. Тобыл.
ТОБОЛ знаю.
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* drakon
Футбольный матч "Актобе" - "Кайрат" пройдет на костанайском стадионе
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15957
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.03.19 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
на "Тобыл Арене", расположенной возле ТРЦ "Kostanay Plaza".

Цитата:
alex_60:
Не на Тобыл из принципа не пойду.

Алекс, поэтому и написали,где Тобыл-
расположен. Тобол Арену то все знают... :lol:
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§ alex_60
Футбольный матч "Актобе" - "Кайрат" пройдет на костанайском стадионе
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3193
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.03.19 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Специально что бы
вывести из себя? Меня.

[Исправлено: alex_60, 26.03.2019 - 20:12]
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