Футбольный матч "Актобе" - "Кайрат" пройдет на костанайском стадионе

Связано это с дисквалификацией стадиона в Актобе и отсутствием резервного поля. Об этом сообщили сегодня, 26 марта, в пресс-службе акима города.

Матч 3 тура казахстанской Премьер-лиги по футболу пройдет 31 марта на "Тобыл Арене", расположенной возле ТРЦ "Kostanay Plaza". Начало матча в 14.00.

Вход на стадион свободный, но количество мест ограничено, поэтому желающим посмотреть на игру стоит приехать заранее.