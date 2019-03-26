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Футбольный матч "Актобе" - "Кайрат" пройдет на костанайском стадионе
26 марта 2019, 18:34 | Спорт
Связано это с дисквалификацией стадиона в Актобе и отсутствием резервного поля. Об этом сообщили сегодня, 26 марта, в пресс-службе акима города.
Матч 3 тура казахстанской Премьер-лиги по футболу пройдет 31 марта на "Тобыл Арене", расположенной возле ТРЦ "Kostanay Plaza". Начало матча в 14.00.
Вход на стадион свободный, но количество мест ограничено, поэтому желающим посмотреть на игру стоит приехать заранее.
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