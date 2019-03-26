Форум
Медный
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
Просто оставлю это здесь, под статьёй этого достойного человекаrusrand.ru
26.03.19 21:48
Настенька
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
alex_60: кзыл-ординцы типа тупые, а архимедам ум некуда девать. Кзылрдинцы когда добивались возврата времени ,то даже написали открытое письмо президентуkursiv.kz Причем их поддерживали местное...
26.03.19 21:13
таноми52
Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ Костаная
Интересно, вроде цитировала Гогу, но цитата вылезла под Kairat stayer. Приношу извинения, Гога!
26.03.19 21:13
таноми52
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
Настенька: как В.Жуков добавить: миленькая. Класс, Настя!Очень образно! :-)
26.03.19 21:10
таноми52
Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ Костаная
Kairat stayer: Да и порядок надо просто насаждать железной рукой. Иначе народ не понимает . Абсолютно верно! Думаете на Западе народ сам собой воспитался таким сознательным? Знакомая,...
26.03.19 20:49
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Ответственность за гибель механизатора в Карабалыке оспаривает в суде глава КХ «Гучигов А. А.»

Артём МАРУСИЧ

26 марта 2019, 17:17 |  Происшествия

Иск к инспектору управления по инспекции труда акимата Костанайской области Виктору ГУРИНУ начали рассматривать в Костанайском городском суде сегодня, 26 марта.

Виктор Гурин

Глава крестьянского хозяйства Абул ГУЧИГОВ не согласился с выводами инспектора о причинах и обстоятельствах смерти Дмитрия Свинарева. По версии комиссии, проводившей расследование, Свинарев 24 октября 2018 года, управляя трактором К-700А и двигаясь задним ходом по хозяйственному двору предприятия, допустил столкновение со стоящим автомобилем ГАЗ-53. В результате получил травмы, от которых скончался на месте. При этом Свинарев не имел удостоверения тракториста-машиниста

Свидетелей ДТП нет. Окровавленного Свинарева заметили при обходе территории сидящим возле трактора, вызвали скорую. Приехавшие врачи констатировали смерть.

В акте проверки указано: степень вины главы КХ - 70%, остальные 30% составляет степень вины погибшего работника.

Как заявил в суде Абул Гучигов, он видел документ, подтверждающий право Дмитрия Свинарева управлять трактором К-700, на этом основании принял его на работу. Глава КХ пояснил, что видел только копию документа, которую, в свою очередь, не копировал. Поэтому документы, подтверждающие квалификацию погибшего, в суд представлены не было.

Абул Гучигов

- Я их искал, но не нашел, - сказал Гучигов. - Оказывается, у них дома был пожар и сгорели документы. Они от меня это утаили. Устраивались на основании копии. Это моя ошибка - я довольствовался тем, что он предоставил копию.

По словам Гучигова, сотрудники КХ проходят ежедневный инструктаж о технике безопасности. Однако инспектор Гурин отметил, что документальных подтверждений этому нет - отсутствуют и записи об инструктаже в журнале, и протоколы проверки знаний.

Гучиков предположил, что Свинарев мог и вовсе не быть в кабине трактора в момент ДТП, так как получить переломы ребер при столкновении с водительским креслом, как это указано в акте инспекции по труду, невозможно. Но инспектор заверил суд, что именно так и выглядят травмы при подобном ДТП.

- Когда человек за управлением К-700 двигается задним ходом, он вполоборота сидит, - пояснил Гурин. - Этим и объясняется характер травм: что с одной стороны 6 ребер сломаны, с другой - три ребра. Это происходит от удара об спинку трактора и об руль.

Глава крестьянского хозяйства обратил внимание на процессуальные нарушения. По его словам, ранее председателем комиссии был другой инспектор, а приказ, которым председателем назначили Гурина, был за тем же номером и числом, что и приказ о назначении прежнего председателя. Кроме того, Гучигова смутили сроки проверки - акт, по его словам, был составлен спустя более чем 3 месяца после ДТП.

Инспектор Гурин эти нарушения признал, но отметил, что расследование затянулось, так как он сам ожидал результаты экспертиз.

Следующее заседание суд назначил на 4 апреля.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
26.03.19 18:34 Футбольный матч "Актобе" - "Кайрат" пройдет на костанайском стадионе
26.03.19 16:25 Приостановление возврата комиссий по кредитам прокомментировали в Нацбанке
26.03.19 14:33 Переименуют ли Павлодар и Петропавловск? В акиматах дали ответ
26.03.19 13:32 Внезапные проверки столовых и кондитерских вводят в Казахстане
26.03.19 12:35 «Чтобы "дурь" превратить в цветы» - корреспонденты «НГ» продолжили акцию по борьбе с рекламой синтетических наркотиков
26.03.19 11:37 ДТП в Нур-Султане: 25 пострадавших доставили в больницу
26.03.19 11:02 Аркадий ДЕНИСОВ: Весеннее обострение
25.03.19 19:54 Еще три города предложили переименовать в Казахстане
25.03.19 16:50 В пяти областях объявлен гидрологический "шторм"
25.03.19 16:39 6 медалей привезли костанайцы с чемпионата Центральной России по джиу-джитсу

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 205
Пользователей: 1
Всего: 206

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх