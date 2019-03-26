Ответственность за гибель механизатора в Карабалыке оспаривает в суде глава КХ «Гучигов А. А.»

Иск к инспектору управления по инспекции труда акимата Костанайской области Виктору ГУРИНУ начали рассматривать в Костанайском городском суде сегодня, 26 марта.

Виктор Гурин

Глава крестьянского хозяйства Абул ГУЧИГОВ не согласился с выводами инспектора о причинах и обстоятельствах смерти Дмитрия Свинарева. По версии комиссии, проводившей расследование, Свинарев 24 октября 2018 года, управляя трактором К-700А и двигаясь задним ходом по хозяйственному двору предприятия, допустил столкновение со стоящим автомобилем ГАЗ-53. В результате получил травмы, от которых скончался на месте. При этом Свинарев не имел удостоверения тракториста-машиниста.

Свидетелей ДТП нет. Окровавленного Свинарева заметили при обходе территории сидящим возле трактора, вызвали скорую. Приехавшие врачи констатировали смерть.

В акте проверки указано: степень вины главы КХ - 70%, остальные 30% составляет степень вины погибшего работника.

Как заявил в суде Абул Гучигов, он видел документ, подтверждающий право Дмитрия Свинарева управлять трактором К-700, на этом основании принял его на работу. Глава КХ пояснил, что видел только копию документа, которую, в свою очередь, не копировал. Поэтому документы, подтверждающие квалификацию погибшего, в суд представлены не было.

Абул Гучигов

- Я их искал, но не нашел, - сказал Гучигов. - Оказывается, у них дома был пожар и сгорели документы. Они от меня это утаили. Устраивались на основании копии. Это моя ошибка - я довольствовался тем, что он предоставил копию.

По словам Гучигова, сотрудники КХ проходят ежедневный инструктаж о технике безопасности. Однако инспектор Гурин отметил, что документальных подтверждений этому нет - отсутствуют и записи об инструктаже в журнале, и протоколы проверки знаний.

Гучиков предположил, что Свинарев мог и вовсе не быть в кабине трактора в момент ДТП, так как получить переломы ребер при столкновении с водительским креслом, как это указано в акте инспекции по труду, невозможно. Но инспектор заверил суд, что именно так и выглядят травмы при подобном ДТП.

- Когда человек за управлением К-700 двигается задним ходом, он вполоборота сидит, - пояснил Гурин. - Этим и объясняется характер травм: что с одной стороны 6 ребер сломаны, с другой - три ребра. Это происходит от удара об спинку трактора и об руль.

Глава крестьянского хозяйства обратил внимание на процессуальные нарушения. По его словам, ранее председателем комиссии был другой инспектор, а приказ, которым председателем назначили Гурина, был за тем же номером и числом, что и приказ о назначении прежнего председателя. Кроме того, Гучигова смутили сроки проверки - акт, по его словам, был составлен спустя более чем 3 месяца после ДТП.

Инспектор Гурин эти нарушения признал, но отметил, что расследование затянулось, так как он сам ожидал результаты экспертиз.

Следующее заседание суд назначил на 4 апреля.