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"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
Просто оставлю это здесь, под статьёй этого достойного человекаrusrand.ru
26.03.19 21:48
Настенька
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
alex_60: кзыл-ординцы типа тупые, а архимедам ум некуда девать. Кзылрдинцы когда добивались возврата времени ,то даже написали открытое письмо президентуkursiv.kz Причем их поддерживали местное...
26.03.19 21:13
таноми52
Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ Костаная
Интересно, вроде цитировала Гогу, но цитата вылезла под Kairat stayer. Приношу извинения, Гога!
26.03.19 21:13
таноми52
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
Настенька: как В.Жуков добавить: миленькая. Класс, Настя!Очень образно! :-)
26.03.19 21:10
таноми52
Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ Костаная
Kairat stayer: Да и порядок надо просто насаждать железной рукой. Иначе народ не понимает . Абсолютно верно! Думаете на Западе народ сам собой воспитался таким сознательным? Знакомая,...
26.03.19 20:49
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Приостановление возврата комиссий по кредитам прокомментировали в Нацбанке

26 марта 2019, 16:25 |  Государство

В Нацбанке заявили о необходимости выравнивания правоприменительной практики в отношении спорных моментов, которые возникают при взаимодействии заемщиков с банками, передает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

В кулуарах правительства заместитель председателя Национального банка РК Жанат Курманов прокомментировал ситуацию по приостановлению возврата незаконно взысканных банками второго уровня комиссий по кредитам.

- Мне сейчас трудно комментировать, потому что в каждом конкретном случае есть своя специфика споров между банками и заемщиками. В целом мы на прошлой неделе провели соответствующее мероприятие. Наладили коммуникации с Верховным судом. Есть понимание, что необходимо выровнять правоприменительную практику в отношении тех спорных моментов, которые возникают при взаимодействии заемщиков с банками. Поэтому этот комплекс вопросов будет обсуждаться. Я сейчас не готов сказать по конкретному случаю, как будет осуществляться возврат этих комиссий. Лучше, наверное, погрузиться в детали, конкретно в спорах, - сказал он.

При этом на вопрос, о каком выравнивании идет речь представитель финрегулятора ответил, что речь идет о том, "чтобы при принятии решения судами был соблюден баланс интересов заемщиков банков".

- Потому что понятно - у банков задача - для того, чтобы сохранить качество своего кредитного портфеля, обеспечить возвратность средств, которые выданы через кредитования заемщикам. А у заемщиков, естественно, есть определенные вопросы по условиям кредитования, по комиссиям очень много вопросов. Здесь необходимо эти вопросы комплексно решить, чтобы избежать затем принятия каких-то специальных программ, которые мы в своем время утверждали. Это, помните, программа по валютным ипотечным заемщикам, которая с 2015 года существовала и там большие средства были выделены затем, чтобы решить комплекс проблем, которые накопились в рамках валютных ипотечных займов, - пояснил Курманов.

Он повторил, что сейчас ему "сложно комментировать, если это перешло уже в плоскость рассмотрения на уровне суда, принятия судебных решений", потому что в этом случае любой госорган должен воздержаться от комментариев.

- Потому что это уже будет рассматривать как влияние на решение суда. Мы соответствующую работу как регулятор с органами судебной власти проводим, с участием в том числе и заемщиков и банков второго уровня, чтобы найти баланс интересов. Но комментировать судебные решения я сейчас не готов, - пояснил замглавы Нацбанка.

По поводу того, работает ли Нацбанк над какими-то поправками, чтобы ограничить размер взыскиваемой комиссии или вообще запретить он ответил, что "если по результатам соответствующей работы мы придем к необходимости внесения соответствующих поправок, то мы готовы это сделать". По его словам, такие предложения уже звучали.

Ранее суды приостановили дела по взысканию комиссий за обслуживание кредитов. В распоряжении редакции имеется копия устного постановления, в котором изложен следующий текст:

- Согласно устного указания председателя коллегии по гражданским делам Верховного суда Е.Н. Абдыкадырова гражданские дела, связанные с взысканием комиссии за обслуживание кредитов и займов до 19 марта 2019 года не рассматривать и решения по ним не выносить.
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§ Трэвэл
Re: Приостановление возврата комиссий по кредитам...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 185
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.03.19 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То чувство, когда всё успел сделать до 19 марта!
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