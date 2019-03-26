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drakon
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Внезапные проверки столовых и кондитерских вводят в Казахстане

26 марта 2019, 13:32 |  Государство

Министерство здравоохранения разработало поправки о внезапных проверках объектов высокой эпидемической значимости, в число которых входят столовые в школах, магазины, рестораны и кондитерские. Об этом, отвечая на запрос мажилисменов, сообщил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, передает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: pexels.com

Поправки вводятся в рамках нового кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", который сейчас согласовывают с другими государственными органами. В Мажилис закон поступит, согласно плану, во втором квартале 2019 года.

"Предполагается внесение изменений и дополнений в действующее законодательство в части установления принципа внезапности проверок объектов высокой эпидемической значимости, исключения нормы о предварительном уведомлении о предстоящей проверке при осуществлении закупа продукции и камерального контроля, включения нормы по проведению внеплановой проверки в случае выявления нарушений требований технических регламентов в части маркировки продукции (товаров)", - говорится в ответе на запрос депутатов.

С полным списком объектов высокой эпидемической значимости можно ознакомиться здесь.

Также Аскар Мамин напомнил, что с 5 октября 2018 года в КоАП, статья 425, ужесточили санкции за нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов.

Так, за нарушение, не повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, санкция предусматривает штраф на физических лиц в размере тридцати, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере двухсот тридцати, на субъектов среднего предпринимательства - в размере трехсот десяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере тысячи шестисот месячных расчетных показателей.
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* drakon
Re: Внезапные проверки столовых и кондитерских вводят в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15952
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.03.19 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чё, 30 лет - не проверяли?... :lol:
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