Районный аким извинился за отстрел бродячих собак

Аким Индерского района Атырауской области принес извинения жителям за отстрел бродячих собак, передает Тengrinews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Проблему поднял известный общественник, создатель объединения "Атырау. Маленькая страна", которое занимается лечением детей (в том числе страдающих ДЦП) с помощью породистых собак, Ерлан Кумискалиев. На своей странице в Facebook он написал, что в самом центре района ведется отстрел собак.

"Это каким же надо быть стрелком, чтобы одновременно, не дав никакого шанса убежать, пристрелить сразу трех собак? Сегодня собаки, а завтра... кто знает? В классе четвертом, когда учился в школе № 17, во время урока я увидел в окно, как бесконечно долго стреляли в одну и ту же собаку. Она не хотела умирать. Это было для меня шоком. С тех пор я против насилия над кем бы то ни было. Я не хочу, чтобы другой ребенок пережил то, что пришлось мне. Стрелять, наверное, нужно. Но и не в ущерб психике", - написал Кумискалиев.

Через соцсеть он обратился к акиму района Мейриму Калауи, дабы тот принял меры.

Позже общественник сообщил, что глава района лично связялся с ним по поводу истребления бездомных собак.

"Звонок Мейрима Жоламановича Калауи, акима Индерского района Атырауской области, был очень значимым для меня. Недоработка и упущение исполнителей были признаны, принесены извинения. Похвально, что власть поворачивается в сторону социальной жизни населения", - написал общественник.

Он также отметил, что Мейрим Калауи рассказал о действиях, направленных на минимализацию страданий животных. Аким Индерского района дал слово, что такого больше не повторится на территории района, которым он руководит.