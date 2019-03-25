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Kairat stayer
Ученые выяснили, как голодание влияет на продолжительность жизни
alex_60: Нет давности, длящийся, мой опыт работы в различных правоохранительных органах более двух десятков лет подсказывает обратное, поживём увидим.
25.03.19 17:36
alex_60
Ученые выяснили, как голодание влияет на продолжительность жизни
Просто подло. Тему 2017 года вытаскивать. В каталажку таких. За разжигание. На три года.
25.03.19 17:08
Kairat stayer
Ученые выяснили, как голодание влияет на продолжительность жизни
Алиса: ну готовь теперь Витале к ДР носки - считай что пообещала , думаю, ждать теперь будет хотя бы этого Недавно Виталий с грустью отмечал, что она с ОМ спелась и им якобы не до форума,...
25.03.19 16:58
alex_60
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
Вопрос по другому тут стоит. Русские мы тут ра севере или казахи. Каз ахи без обид
25.03.19 16:53
Тот самый
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
Ольга Колоколова: давайте воздержимся от хамских выражений Увлекся, извините. Но не мне одному мнение господина Абиля показалось однобоким. Попробуем подготовить факты и обосновать своё мнение.
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Районный аким извинился за отстрел бродячих собак

Tengrinews.kz

25 марта 2019, 15:18 |  Общество

Аким Индерского района Атырауской области принес извинения жителям за отстрел бродячих собак, передает Тengrinews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Проблему поднял известный общественник, создатель объединения "Атырау. Маленькая страна", которое занимается лечением детей (в том числе страдающих ДЦП) с помощью породистых собак, Ерлан Кумискалиев. На своей странице в Facebook он написал, что в самом центре района ведется отстрел собак.

"Это каким же надо быть стрелком, чтобы одновременно, не дав никакого шанса убежать, пристрелить сразу трех собак? Сегодня собаки, а завтра... кто знает? В классе четвертом, когда учился в школе № 17, во время урока я увидел в окно, как бесконечно долго стреляли в одну и ту же собаку. Она не хотела умирать. Это было для меня шоком. С тех пор я против насилия над кем бы то ни было. Я не хочу, чтобы другой ребенок пережил то, что пришлось мне. Стрелять, наверное, нужно. Но и не в ущерб психике", - написал Кумискалиев.

Через соцсеть он обратился к акиму района Мейриму Калауи, дабы тот принял меры.

Позже общественник сообщил, что глава района лично связялся с ним по поводу истребления бездомных собак.

"Звонок Мейрима Жоламановича Калауи, акима Индерского района Атырауской области, был очень значимым для меня. Недоработка и упущение исполнителей были признаны, принесены извинения. Похвально, что власть поворачивается в сторону социальной жизни населения", - написал общественник.

Он также отметил, что Мейрим Калауи рассказал о действиях, направленных на минимализацию страданий животных. Аким Индерского района дал слово, что такого больше не повторится на территории района, которым он руководит.
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