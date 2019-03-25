Сборная Казахстана крупно проиграла России и потерпела первое поражение в отборе на Евро-2020

Сборная Казахстана по футболу крупно проиграла России в домашнем матче отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.

Фото: ©Турар Казангапов, Tengrinews.kz

Игра второго тура группы К прошла вечером 24 марта на стадионе "Астана Арена" и завершилась со счетом 0:4.

Счет в игре был открыт на 19-й минуте, а автором гола стал полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев. На исходе получаса игры в матче случилась и первая замена - вместо защитника Юрия Логвиненко, вернувшегося после травмы, в игре вступил Ян Вороговский.

Второй мяч был забит уже в компенсированное время первого тайма. За несколько секунд до перерыва дубль оформил Черышев, которому ассистировал капитан Артем Дзюба.

Фото: ©Турар Казангапов, Tengrinews.kz



Во втором тайме они уже поменялись местами. На 52-й минуте Дзюба с передачи Черышева забил третий гол россиян в ворота Дмитрия Непогодова. Для форварда этот мяч стал первым с 25 октября - его "сухая" серия составляла 1308 минут и 16 матчей.



Совсем неприличным счет россияне сделали на 62-й минуте. Пытаясь прервать удар, защитник казахстанцев Абзал Бейсбеков срезал мяч в свои ворота. В оставшееся время счет в итоге не изменился.



Напомним, в первом туре группы I сборная Казахстана разгромила Шотландию - 3:1, Россия уступила Бельгии - 1:3, а Кипр забил пять голов Сан-Марино - 5:0.



Игры третьего тура пройдут 8 июня. В этот день Казахстан в гостях встретится с Бельгией, Россия примет Сан-Марино, а Шотландия - Кипр.