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alex_60
Сборная Казахстана крупно проиграла России и потерпела первое поражение в отборе на Евро-2020
спорт ру пишет ////Астана – ну очень странное место. Даже без смены названия. Центр там наполнен небоскребами и стеклянными бизнес-кварталами, но под ногами всюду грязь, глубокий снег и пачкающаяся...
25.03.19 10:23
alex_60
Сборная Казахстана крупно проиграла России и потерпела первое поражение в отборе на Евро-2020
///Тем более на глазах у двух президентов своей страны — бывшего, Нурсултана Назарбаева, и нового, Касым-Жомарта Токаева. В связи с приездом высоких гостей весь периметр «Астана Арены» зачистили,...
25.03.19 10:18
alex_60
Сборная Казахстана крупно проиграла России и потерпела первое поражение в отборе на Евро-2020
достойно играли. //Совсем неприличным счет// а такое только неприличные пишут... которые ни фига...не смыслят. [Исправлено: alex_60, 25.03.2019 - 09:55]
25.03.19 09:53
pensioner
Сборная Казахстана крупно проиграла России и потерпела первое поражение в отборе на Евро-2020
В первом туре сборная Казахстана обыграла Шотландию со счетом 3-0.НГ исправьте ошибку.
25.03.19 09:52
Маркс
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
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25.03.19 08:05
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Сборная Казахстана крупно проиграла России и потерпела первое поражение в отборе на Евро-2020

25 марта 2019, 09:26 |  Спорт

Сборная Казахстана по футболу крупно проиграла России в домашнем матче отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz

 
Фото: ©Турар Казангапов, Tengrinews.kz
 
Игра второго тура группы К прошла вечером 24 марта на стадионе "Астана Арена" и завершилась со счетом 0:4.
 
Счет в игре был открыт на 19-й минуте, а автором гола стал полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев. На исходе получаса игры в матче случилась и первая замена - вместо защитника Юрия Логвиненко, вернувшегося после травмы, в игре вступил Ян Вороговский. 
 
Второй мяч был забит уже в компенсированное время первого тайма. За несколько секунд до перерыва дубль оформил Черышев, которому ассистировал капитан Артем Дзюба. 
 
 
Фото: ©Турар Казангапов, Tengrinews.kz

Во втором тайме они уже поменялись местами. На 52-й минуте Дзюба с передачи Черышева забил третий гол россиян в ворота Дмитрия Непогодова. Для форварда этот мяч стал первым с 25 октября - его "сухая" серия составляла 1308 минут и 16 матчей. 

Совсем неприличным счет россияне сделали на 62-й минуте. Пытаясь прервать удар, защитник казахстанцев Абзал Бейсбеков срезал мяч в свои ворота. В оставшееся время счет в итоге не изменился. 

Напомним, в первом туре группы I сборная Казахстана разгромила Шотландию - 3:1, Россия уступила Бельгии - 1:3, а Кипр забил пять голов Сан-Марино - 5:0.

Игры третьего тура пройдут 8 июня. В этот день Казахстан в гостях встретится с Бельгией, Россия примет Сан-Марино, а Шотландия - Кипр. 
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Комментарии к новости
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§ pensioner
Re: Сборная Казахстана крупно проиграла России и потерпела...
pensioner


(Пользователи)
Сообщений: 71
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 25.03.19 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В первом туре сборная Казахстана обыграла Шотландию со счетом 3-0.НГ исправьте ошибку.
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§ alex_60
Сборная Казахстана крупно проиграла России и потерпела первое поражение в отборе на Евро-2020
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3158
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.03.19 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
достойно играли.
//Совсем неприличным счет//
а такое только неприличные пишут...
которые ни фига...не смыслят.

[Исправлено: alex_60, 25.03.2019 - 09:55]
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§ alex_60
Re: Сборная Казахстана крупно проиграла России и потерпела...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3158
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.03.19 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Тем более на глазах у двух президентов своей страны — бывшего, Нурсултана Назарбаева, и нового, Касым-Жомарта Токаева. В связи с приездом высоких гостей весь периметр «Астана Арены» зачистили, привлекли к охране множество сотрудников силовых структур и солдат, заглушили любой интернет кроме проводного. Очень тщательным оказался и досмотр перед входом на стадион.///

первого я не видел.может не узнал.
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§ alex_60
Сборная Казахстана крупно проиграла России и потерпела первое поражение в отборе на Евро-2020
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3158
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.03.19 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
спорт ру пишет

////Астана – ну очень странное место. Даже без смены названия. Центр там наполнен небоскребами и стеклянными бизнес-кварталами, но под ногами всюду грязь, глубокий снег и пачкающаяся голая земля. Шагать по Астане в чистой обуви можно не более двух минут – там нет ни одной очищенной от начала до конца дорожки. Другая странность: на смотровой площадке Байтерек (напоминает шарик мороженого в высоком рожке) поставили золотые перила, но зачем-то затемнили окна. Ничего не видно, а мы туда вообще-то за панорамными видами поднимались. И в этом вся Астана.В разваленном бараке у стадиона продают водку. Снова грязь и огромные лужи Спортивный квартал еще более контрастный. В одном метре от современных и обтекаемых хоккейной арены «Барыса» и футбольной «Астана Арены» начинается диковатый частный сектор – косые дома, огромные лужи, в которых можно похоронить автобус, снова грязь, земля, глубокий снег и поваленные доски, чтобы как-то доплыть до стадиона.////

почитайте , если интересно, там еще много такого , с фотками,
//Единственное развлечение для болельщиков – раздолбанный синий вагончик с работающей печью и дымящейся трубой. При входе стоит жестяное ведро с мусором, лопата и толстые перчатки для растопки. Дрова подкладывают в печь прямо с улицы – и это единственный продуктовый магазин возле стадиона.///

[Исправлено: alex_60, 25.03.2019 - 10:27]
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