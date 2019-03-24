Домен nur-sultan.kz выставили на продажу за 24 млн тенге
Казахстанец купил доменное имя, соответствующее новому названию столицы, и перепродает его за 24 миллиона тенге, сообщает Sputnik. Доменное имя Nur-Sultan.kz выставлен на продажу. Лот о реализации был опубликован на российской бирже сайтов и доменов telderi.ru.
Иллюстративное фото sputniknews.kz
Автор объявления утверждает, что домен в точности повторяет новое название столицы Казахстана. К слову, стартовая цена лота – четыре миллиона двести тысяч рублей (24 миллиона 696 тысяч тенге).
На одном из сайтов, предоставляющих услуги хостинга, указывается, что домен принадлежит жителю Актобе. Он приобрел его 20 марта 2019 года.
Напомним, в субботу, 23 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений в Конституцию, в соответствии с которыми столицу Казахстана переименовали в город Нур-Султан. Также глава государства подписал соответствующий указ о переименовании столицы.
Конституционный совет дал положительное заключение и признал все действия соответствующими Конституции.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Пользователей: 1
Всего: 153
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
Речь то вроде про время, природное, биологическое или ещё там какое. Причём тут кто и когда работать начинает? Вопросы работодателю ;-) Я например добровольно в 5-ть утра встаю, свободный график. И...
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
Макарыч: у них в 8 Но с 7 же никто не работает? И как прикажешь мне давить на работодателя, чтобы работать с 9 до 6,а не с 8 до 5?
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
Абиль: В любой стране наиболее важной точкой является столица, где сосредоточены основные финансовые, логистические и экономические мощности. Логическая ошибка. "В любой" - означает...
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
arman_kst: Макарыч, перенос времени работы это уже претензии к руководству области. Мы работаем с 8 часов и нормально. Вот именно! Я тоже считаю что все и так нормально, ничего менять не надо все...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: Я икру минтая предпочитаю. Нет у меня - икры мента. b.radikal.ru Трески, могу - предложить... :lol: :oops: :-P [Исправлено: drakon, 24.03.2019 - 14:11]