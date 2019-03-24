Казахстанец купил доменное имя, соответствующее новому названию столицы, и перепродает его за 24 миллиона тенге, сообщает Sputnik. Доменное имя Nur-Sultan.kz выставлен на продажу. Лот о реализации был опубликован на российской бирже сайтов и доменов telderi.ru.

Иллюстративное фото sputniknews.kz

Автор объявления утверждает, что домен в точности повторяет новое название столицы Казахстана. К слову, стартовая цена лота – четыре миллиона двести тысяч рублей (24 миллиона 696 тысяч тенге).

На одном из сайтов, предоставляющих услуги хостинга, указывается, что домен принадлежит жителю Актобе. Он приобрел его 20 марта 2019 года.

Напомним, в субботу, 23 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений в Конституцию, в соответствии с которыми столицу Казахстана переименовали в город Нур-Султан. Также глава государства подписал соответствующий указ о переименовании столицы.

Конституционный совет дал положительное заключение и признал все действия соответствующими Конституции.