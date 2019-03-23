Касым-Жомарт Токаев поручил сократить траты на имиджевые мероприятия
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сократить траты на имиджевые мероприятия и сосредоточиться на финансировании неотложных задач государства, сообщает informburo со ссылкой на пресс-службу президента РК.
"Главный фокус государственных расходов – это решение нужд простых людей. Вода, жильё, рабочие места, условия и инфраструктура для жизни наших граждан – всё это беспокоит население страны. И эти вопросы мы будем решать. Работу министров и акимов я буду оценивать по результатам решения конкретных проблем", – сказал Касым-Жомарт Токаев во время встречи с общественностью Туркестана.
В пресс-службе главы государства сообщили, что президент Казахстана также остановился на вопросах духовной модернизации, подчеркнув важность дальнейшей реализации направлений программы Елбасы "Рухани Жаңғыру" и статьи "Семь граней Великой степи".
"В завершение глава государства отметил, что его основными принципами в должности президента будут преемственность, справедливость и движение вперед", – резюмировала пресс-служба президента.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 4
Всего: 191
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Мнения населения о возвращении природного времени костанайские чиновники изучили в экстренном порядке
Victor Yang: У меня, например, и сейчас с 8 Ну а у некоторых с 10. И они уже исполнили свою мечту ехать на работу по светлу несмотря на никакие "неправильные", "неприродные"...
Мнения населения о возвращении природного времени костанайские чиновники изучили в экстренном порядке
Victor Yang: У меня, например, и сейчас с 8. А тот же, прости Господи, Нур-Султан работает с 9, находясь в своём часовом поясе. Был там в январе в командировке - выходил в 8.45 - было уже светло....
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Victor Yang: Прошла смена, водитель маршрута №18, № автобуса 123 сдал подозрительно мало денег, утверждая что пассажиров было мало. Надо бы посмотреть и посчитать - не украл ли он у предприятия? ...
Мнения населения о возвращении природного времени костанайские чиновники изучили в экстренном порядке
Макарыч: Какая разница если часы передвинут на час назад но и рабочий день тоже сделают не с 9 а с 8? У меня, например, и сейчас с 8. А тот же, прости Господи, Нур-Султан работает с 9, находясь в...
Мнения населения о возвращении природного времени костанайские чиновники изучили в экстренном порядке
Макарыч: Какая разница если часы передвинут на час назад но и рабочий день тоже сделают не с 9 а с 8? В том то и дело можно и в полдень спать ложиться, а можно в ночь. 8-) Время есть время ,...