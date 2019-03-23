Касым-Жомарт Токаев поручил сократить траты на имиджевые мероприятия

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сократить траты на имиджевые мероприятия и сосредоточиться на финансировании неотложных задач государства, сообщает informburo со ссылкой на пресс-службу президента РК.

"Главный фокус государственных расходов – это решение нужд простых людей. Вода, жильё, рабочие места, условия и инфраструктура для жизни наших граждан – всё это беспокоит население страны. И эти вопросы мы будем решать. Работу министров и акимов я буду оценивать по результатам решения конкретных проблем", – сказал Касым-Жомарт Токаев во время встречи с общественностью Туркестана.

В пресс-службе главы государства сообщили, что президент Казахстана также остановился на вопросах духовной модернизации, подчеркнув важность дальнейшей реализации направлений программы Елбасы "Рухани Жаңғыру" и статьи "Семь граней Великой степи".

"В завершение глава государства отметил, что его основными принципами в должности президента будут преемственность, справедливость и движение вперед", – резюмировала пресс-служба президента.