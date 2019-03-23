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Мнения населения о возвращении природного времени костанайские чиновники изучили в экстренном порядке
Victor Yang: У меня, например, и сейчас с 8 Ну а у некоторых с 10. И они уже исполнили свою мечту ехать на работу по светлу несмотря на никакие "неправильные", "неприродные"...
23.03.19 19:33
Макарыч
Мнения населения о возвращении природного времени костанайские чиновники изучили в экстренном порядке
Victor Yang: У меня, например, и сейчас с 8. А тот же, прости Господи, Нур-Султан работает с 9, находясь в своём часовом поясе. Был там в январе в командировке - выходил в 8.45 - было уже светло....
23.03.19 19:28
Добринцофф
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Victor Yang: Прошла смена, водитель маршрута №18, № автобуса 123 сдал подозрительно мало денег, утверждая что пассажиров было мало. Надо бы посмотреть и посчитать - не украл ли он у предприятия? ...
23.03.19 19:13
Victor Yang
Мнения населения о возвращении природного времени костанайские чиновники изучили в экстренном порядке
Макарыч: Какая разница если часы передвинут на час назад но и рабочий день тоже сделают не с 9 а с 8? У меня, например, и сейчас с 8. А тот же, прости Господи, Нур-Султан работает с 9, находясь в...
23.03.19 19:07
elektron
Мнения населения о возвращении природного времени костанайские чиновники изучили в экстренном порядке
Макарыч: Какая разница если часы передвинут на час назад но и рабочий день тоже сделают не с 9 а с 8? В том то и дело можно и в полдень спать ложиться, а можно в ночь. 8-) Время есть время ,...
23.03.19 19:06
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Касым-Жомарт Токаев поручил сократить траты на имиджевые мероприятия

23 марта 2019, 18:54 |  Государство

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сократить траты на имиджевые мероприятия и сосредоточиться на финансировании неотложных задач государства, сообщает informburo со ссылкой на пресс-службу президента РК.

"Главный фокус государственных расходов – это решение нужд простых людей. Вода, жильё, рабочие места, условия и инфраструктура для жизни наших граждан – всё это беспокоит население страны. И эти вопросы мы будем решать. Работу министров и акимов я буду оценивать по результатам решения конкретных проблем", – сказал Касым-Жомарт Токаев во время встречи с общественностью Туркестана.

В пресс-службе главы государства сообщили, что президент Казахстана также остановился на вопросах духовной модернизации, подчеркнув важность дальнейшей реализации направлений программы Елбасы "Рухани Жаңғыру" и статьи "Семь граней Великой степи".

"В завершение глава государства отметил, что его основными принципами в должности президента будут преемственность, справедливость и движение вперед", – резюмировала пресс-служба президента.
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