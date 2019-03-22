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Беркут, шашлыки и баурсаки - как в Костанае отмечают Наурыз

Артём МАРУСИЧ

22 марта 2019, 16:50 |  Общество

Уже в 9:30 утра на традиционно перекрытой для движения улице Алтынсарина можно было купить шашлыки. За куриный просили 800 тенге, за свинину и баранину от 1000. Большинство предпринимателей только начинали разжигать свои мангалы и «заряжать» мангалы рисом для приготовления плова, порция которого впоследствии шла по 500 тенге.

Уже в десятом часу утра торговцы начали готовить плов и жарить шашлыки

На площади перед областным акиматом развернули 12 юрт от разных организаций, где охотно угощали горожан. Практически в каждой юрте предлагали баурсаки и наурыз-коже, а также раздавали заранее приготовленные кульки с выпечкой и конфетами. 

Гостей ждали сотни килограммов бесплатных баурсаков и сотни литров наурыз коже

- Юрту поставил ТОО «КБК-Group», отдел образования украсил ее, - рассказала «НГ» руководитель сектора дошкольного воспитания отдела образования акимата Ажар БОРАНБАЕВА. - В частности коллектив детсадов №40 и №7. Приготовили 100 литров наурыз-коже  и примерно 100 кг баурсаков. Еще сладостями угощаем, куртом, мясо будет, фрукты. Молодежь на улице, а старшее поколение будем приглашать в юрту.

Молодежь угощали на улице, а старшее поколение приглашали в юрты за дастархан

Традиционные угощения предлагали и в юртах других предприятий и организаций. В юрте совместно установленной ГКП «КТЭК» и «Костанай-Су» можно было отведать бешбармак. Поиграть в асык и поучаствовать в конкурсе на поднятие гири можно было у юрты АО «Баян-Сулу».

У сцены возле областного акимата зрителей угощали конфетами

В двенадцатом часу дня заиграла музыка на главной сцене, расположенной у областного акимата. Девушки в национальных костюмах с подносами конфет осыпали ими первые ряды зрителей. Следом благополучия, счастья, тепла и достатка костанайцам пожелал аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ

В двенадцатом часу дня собравшихся на площади поздравил аким области

У юрты «Костанай медиа» можно было сфотографироваться с беркутом. Беркутчи разрешал гладить птицу, но сама она была явно против и кусала незнакомцев за пальцы.

- Дети очень рады что им дали сфотографироваться с беркутом, - поделился с «НГ» житель Костаная Андрей БЫСТРОВ. - Мы уже и на пони покатались, и на качелях, теперь вот еще фотографии на память останутся.

Желающие могли сфотографировать с беркутом, а самые отважные даже погладить

Между зданиями почты и прокуратуры развернулась выставка «Ажекины баурсаки»,организованная городской библиотекой имени Островского. Белые баурсаки, дорожные, сладкие, хрустящие - все раздавали собравшимся. Тут же был замечен уже традиционный символ костанайского Наурыза - ростовая кукла баурсака.

На выставке «Ажекины баурсаки» продемонстрировали 8 различных видов выпечки

Традиционный гость костанайского наурыза - ростовая кукла баурсака

Было на что посмотреть и любителям спортивных мероприятий. Между ЦУМом и бизнес центром развернули ринг, на котором проходили бои казакша курес. Рядом соревновались в перетягивании каната.  Примерно к двум часам программные мероприятия завершились и народ продолжил праздновать в режиме свободной тусовки.

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Любители спорта могли наблюдать бои «Казакша курес»

Все желающие могли посоревноваться друг с другом в перетягивании каната
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* alex_60
Re: Беркут, шашлыки и баурсаки - как в Костанае отмечают Наурыз
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3114
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не пошел в этом году.другие дела были.
На фото смотрю.
Все красиво.
Наурыз мейрамы, короче говоря!
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