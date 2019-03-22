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Kairat stayer
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maxsaf: В редакции наверняка есть информация о количестве повторных голосов с разных IP но под одним и тем же пользователем. Можете запросить. Кстати, эту улицу даже сейчас, в этой теме называют...
22.03.19 12:35
maxsaf
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
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22.03.19 12:29
Kairat stayer
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maxsaf: Он чрезмерно агрессивный по отношению к детям, хоть и самый маленький в отряде. Жив здоров до сих пор кстати. Привет передает. Тоже большой привет ему! Ну, если ещё маленький, тогда...
22.03.19 12:20
Victor Yang
Токаев поручил ускорить сроки повышения зарплат бюджетников
arman_kst: то пишут 30%, а это к какому-то базовому окладу, что выходит копейки Оклад - он и есть оклад - его и повышают. А премиальные - уже доля от него.
22.03.19 12:15
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Токаев поручил ускорить сроки повышения зарплат бюджетников

22 марта 2019, 11:07 |  Государство

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter рассказал, что поручил правительству перенести повышение зарплаты низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы на 1 июня 2019 года. По его словам, это коснётся более миллиона граждан Казахстана, сообщает Tengrinews.kz

Это на месяц раньше, чем обещал в феврале Нурсултан Назарбаев. Тогда было объявлено о повышении зарплат работникам социальной бюджетной сферы на 30 процентов с 1 июля 2019 года. На эти цели в 2019-2021 годы планировалось дополнительно выделить 980 млрд тенге. 

Также Первый Президент поручил поднять в среднем на 25 процентов зарплату низовым работникам исполнительных органов, которые непосредственно работают на районном, областном уровнях в селах.

- Здесь получилась серьезная диспропорция между центром и регионами, - отметил тогда Назарбаев
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: Токаев поручил ускорить сроки повышения зарплат бюджетников
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1676
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Целый месяц. Это победа, товарищи. Кстати, сам так решил, или с позволения? Многоходовочка идет по плану.
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§ arman_kst
Re: Токаев поручил ускорить сроки повышения зарплат бюджетников
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 207
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И.о. президента написал бы конкурентные цифры на примере. А то пишут 30%, а это к какому-то базовому окладу, что выходит копейки
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§ alex_60
Токаев поручил ускорить сроки повышения зарплат бюджетников
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3109
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
наверное и пенсионный возраст теперь снизит.
раз пошла такая пьянка.
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§ Victor Yang
Токаев поручил ускорить сроки повышения зарплат бюджетников
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11328
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.03.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
то пишут 30%, а это к какому-то базовому окладу, что выходит копейки

Оклад - он и есть оклад - его и повышают. А премиальные - уже доля от него.
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