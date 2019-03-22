Токаев поручил ускорить сроки повышения зарплат бюджетников
Президент РК Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter рассказал, что поручил правительству перенести повышение зарплаты низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы на 1 июня 2019 года. По его словам, это коснётся более миллиона граждан Казахстана, сообщает Tengrinews.kz
Это на месяц раньше, чем обещал в феврале Нурсултан Назарбаев. Тогда было объявлено о повышении зарплат работникам социальной бюджетной сферы на 30 процентов с 1 июля 2019 года. На эти цели в 2019-2021 годы планировалось дополнительно выделить 980 млрд тенге.
Также Первый Президент поручил поднять в среднем на 25 процентов зарплату низовым работникам исполнительных органов, которые непосредственно работают на районном, областном уровнях в селах.
- Здесь получилась серьезная диспропорция между центром и регионами, - отметил тогда Назарбаев
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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: два дня подряд тяжело. А если 5 дней подряд... :lol:
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
maxsaf: В редакции наверняка есть информация о количестве повторных голосов с разных IP но под одним и тем же пользователем. Можете запросить. Кстати, эту улицу даже сейчас, в этой теме называют...
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
Vital: Редакция не будет возится с этими айпи. :))) Это смотря кто и как их об этом попросит. ;-) Что-то мне подсказывает, что Кайрату стайеру не смогут отказать 8-)
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maxsaf: Он чрезмерно агрессивный по отношению к детям, хоть и самый маленький в отряде. Жив здоров до сих пор кстати. Привет передает. Тоже большой привет ему! Ну, если ещё маленький, тогда...
Токаев поручил ускорить сроки повышения зарплат бюджетников
arman_kst: то пишут 30%, а это к какому-то базовому окладу, что выходит копейки Оклад - он и есть оклад - его и повышают. А премиальные - уже доля от него.