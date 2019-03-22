Токаев поручил ускорить сроки повышения зарплат бюджетников

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter рассказал, что поручил правительству перенести повышение зарплаты низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы на 1 июня 2019 года. По его словам, это коснётся более миллиона граждан Казахстана, сообщает Tengrinews.kz

Это на месяц раньше, чем обещал в феврале Нурсултан Назарбаев. Тогда было объявлено о повышении зарплат работникам социальной бюджетной сферы на 30 процентов с 1 июля 2019 года. На эти цели в 2019-2021 годы планировалось дополнительно выделить 980 млрд тенге.

Также Первый Президент поручил поднять в среднем на 25 процентов зарплату низовым работникам исполнительных органов, которые непосредственно работают на районном, областном уровнях в селах.

- Здесь получилась серьезная диспропорция между центром и регионами, - отметил тогда Назарбаев



