В Костанае прошел медиа-форум с участием журналистов Казахстана и России

21 марта в Костанае собрались эксперты в области политтехнологий, журналисты, блогеры, представители масс-медиа из Челябинской и Курганской областей, а также сотрудники государственных органов и депутаты облмаслихата. Главная тема обсуждения – «Тренды СМИ, политтехнологии, законодательство и социальные сети».

Заместитель акима Костанайской области Марат ЖУНДУБАЕВ, приветствуя участников форума, отметил, что публикации в СМИ помогают госорганам своевременно реагировать на проблемы в обществе, поэтому власти постоянно нуждаются в объективных, аналитических журналистских материалах. Он предложил развивать это сотрудничество.

Председатель Союза журналистов Казахстана Сейтказы МАТАЕВ по этому поводу задался вопросом: "Журналисты готовы к сотрудничеству, только как это сделать практически? Власти на это не всегда идут".

Свой вывод он обосновал тем, что законодательство, регулирующее деятельность СМИ, в последнее время ужесточатся. Представителей журналистского цеха приглашают в рабочие группы для обсуждения законопроектов, они дают свои предложения, но их не учитывают. В качестве характерного примера привел попытку введения правил аккредитации журналистов в органах власти.

Руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области Салауат МУКСИМОВ и секретарь КНПК Дмитрий ЛЕГКИЙ подняли тему гражданской ответственности журналистского корпуса и блогеров, многие из которых стали лидерами общественного мнения. Ее продолжил депутат областного маслихата, ректор КГПУ Еркин АБИЛЬ.

- Мы оказались не готовы к тому, что «домохозяйки» получили возможность публично выражать свое мнение о министрах, - заявил Абиль. – Я не сторонник закрытия социальных сетей – это хороший канал поступления информации от общества органам власти. К тому же их закрытие технически не реально. Но тогда нужно научиться оперативно реагировать на публикации в соцсетях.

По этому поводу руководитель юридической службы Фонда защиты свободы слова «Адил соз» Тамара СИМАХИНА высказала тревогу, что понятие «домохозяйка» стало расхожим и не таким безобидным. На ее взгляд, таким образом уничижается общественная значимость мнений, которые люди выражают в социальных сетях. Она считает, что в попытках «регулировать» соцсети сложно удержаться на тонкой грани, за пределами которой стоит закрытие этой очень важной формы коммуникации между гражданами и властью. Относительно того, что во властных структурах не прислушиваются к мнению журналистов при подготовке законодательных актов, Симахина сказала, что чиновники по этому поводу ей заявляют, что журналисты сами особой активности в этом не проявляют.

- Если говорить о предложенных правилах аккредитации журналистов, то они, возможно, и нужны, но тогда в них необходимо предусмотреть и обязанности госорганов, которые помогали бы журналистам получать необходимую информацию, - добавила Симахина.

Редактор информационно-аналитического портала Rezonans.kz Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ в своем выступление обратил внимание на то, что в мире сейчас идет информационная война, она влияет и на ситуацию в Казахстане. Однако республиканские СМИ в Казахстане, по его мнению, не готовы эффективно ей противостоять. Он считает, что региональные средства массовой информации вызывают у граждан большее доверие, поэтому им смелее нужно публиковать свои материалы по вопросам международной политики. Это реально могло бы противодействовать внешним негативным информационным вбросам.

После пленарного заседания казахстанские и российские журналисты в секциях обменялись мнения по темам «Политтехнологи: СМИ и партии», «Законодательство и СМИ, конфликты», а также «Социальные сети и тренды блогерства».

В заключение участники медиа-форума приняли резолюцию, одним из пунктов которой записали создание постоянно действующего Общественного совета специалистов в области СМИ. В его состав предложено включить влиятельных представителей журналистского сообщества Казахстана и России. Совет должен будет координировать сотрудничество в области обмена информацией. Для его создания запланировано в сентябре 2019 года приехать в Челябинск и там провести первое заседание инициативной группы.

Форум журналистов организовал Костанайский медиахолдинг «QostanaiMedia» при содействии областных филиалов партии «Ак жол», КНПК и акимата Костанайской области.

Фото Евгения ШИБАРШИНА