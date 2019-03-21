Поесть плов, покататься на верблюде и побывать в юрте с идеологией – рудничане отпраздновали Наурыз

Центральную площадь Рудного начали готовить к празднику ещё 20 марта, когда с 16:00 перекрыли движение по главной улице. Установили пять юрт, две большие качели, сцену и каркасы торговых палаток.

В 10 утра здесь ещё заканчивали последние приготовления. Пока не начался больщой концерт, возле каждой юрты пели и плясли самодеятельные артисты, в основном из числа школьников и студентов в национальных костюмах.

Юрта, в которой хозяйничали рудненские колледжи и детский дом, убранство и программу посвятила году молодёжи. Как рассказала «НГ» педагог-организатор рудненского социально-гуманитарного колледжа Алёна БРАНТ, внутри были представлены награды и достижения инициативной молодёжи. Гостей всречали семь особо отличившихся студентов, по одному от каждого колледжа.

Юрта от рудненского индустриального института представила программу, посвященную юбилею этого учебного заведения. Акимат Рудного свою юрту оформил с высоким идеологическим градусом, посвятив и свое выступление «Семи граням великой степи».

- Я буду играть Аль-Фараби, - рассказал студент РИИ Тимур ДУЙСЕНБАЕВ. – Подготовку начали неделю назад. Теперь готовы рассказать всем об истории нашего государства.

Самая гостеприимная и вкусная юрта была, пожалуй, у управления внутренних дел Рудного. Рядом с ней выставили огромный казан с пловом, который бесплатно раздавали горожанам. Сначала в пластиковых тарелках, а потом - в полиэтиленовых пакетиках. Судя по тмоу, что в течение получаса казан опустел, было вкусно.

Рудничане на праздник пришли массово, заполнив площадь и близлежащие дворы.

До начала концерта на площади появился аким Рудного Бахытжан Гаязов, который осмотрел каждую юрту. Журналистам сказал, что организация праздника на высоте

В 12:00 на сцене начался праздничный концерт. На сцену верхом на верблюде выехал Кадыр ата. Он поздравил рудничан с праздникоми дал старт выступления артистов города. Для развлечения горожан подготовили около 40 номеров.

- Праздник всегда поднимает настроение, - поделилась своими эмоциями участница ансамбля славянской песни «Соседи» Ирина СЫТЬКО. – Как всегда поём новые песни. Никак нельзя без попурри из национальных песен, потому что дружба народов - это тема, которая трогает всех.

Верблюд Кадыр аты позже присоединился к двум лошадкам, которые за 500 тенге катали детей по площади. Кроме того, недалеко в загоне на радость малышей расположились три овцы.

Воспитанники ДЮСШ организовали показательное выступление по дзюдо.

Концерт завершился около 16:00 и люди стали расходиться. Но ещё долго можно было купить еду на праздничной ярмарке. Шашлык стоил от 800 до 1200 тенге за шампур, сахарную вату можно было приобрести за 200 тенге. Завершится торговля ближе к вечеру, когда в 21:00 откроют проезжую часть по улице Ленина.