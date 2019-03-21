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Горожанин_kst
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Мишаня: Плевать мне сколько и чего ты там налил. Кто ты я тебе уже сказал. С твоими провокациями, и "пуками". Ходи, гуляйся,тока параллельно желательно. Про Аль-Фараби неоднократно...
21.03.19 17:01
Серый волк
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
Кстати жительницам бывшей Астаны ещё повезло. Нурсултанками называть будут, можно привыкнуть. А вот в одном похожем режимчике, в Венесуэле после Чавеса на трон забрался его водитель Мадуро! :-P В...
21.03.19 17:00
Серый волк
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
Свежий анекдот в тему. Вызывают (как его там сейча посмотрю в яндексе) Токаева в приёмную президента. - Вам Нурсултан Абишевич подарил автомобиль. Вышли, смотрят, руля нет, педалей нет, и рычаг...
21.03.19 16:54
Victor Yang
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Мишаня: сколько я налил за 10 лет, и сколько ты за три года. Я со своим счётчкиом за вами спокойно наблюдаю :lol: :lol: :lol:
21.03.19 16:47
Серый волк
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
Цирк в этом году в кОстанай может не приезжать! После таких представлений со скучных цирковых клоунов никто смеяться не будет! А кстати как теперь жительниц бывшей Астаны называть? :-)...
21.03.19 16:46
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В Астане полиция задержала несколько человек, собравшихся у акимата

21 марта 2019, 14:20 |  Общество

На площади перед акиматом Астаны полиция задержала до двух десятков человек, которые выражали недовольство решением о переименовании столицы Казахстана, передает интернет-журнал Vласть.

Задержание произошло после того, как собравшихся начал провоцировать молодой человек, представившийся бизнесменом. Перепалка с небольшой группой недовольных решением о переименовании жителей столицы завершилась их задержанием.

На акцию, которая накануне была анонсирована в соцсетях, собралось несколько десятков человек. Присутствовавшая на площади полиция проверяла у находившихся здесь людей документы, но не вмешивалась в происходящее. С короткой речью против переименования выступил только один из пришедших на площадь людей. 

Между тем накануне была создана петиция, авторы которой обращаются к властям страны с требованием отказаться от идеи переименования столицы Казахстана. Авторы указывают, что подобный шаг нерационален, поскольку средства, необходимые на переименование, могут быть потрачены на другие нужды, а подобные решения должны приниматься на общенародном референдуме. Петицию к этому моменту, несмотря на перебои с доступом к ней, подписали уже 30,5 тыс. человек.

С предложением переименовать Астану в Нурсултан накануне во время принесения присяги народу Казахстана выступил исполняющий обязанности президента Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что мера позволит отметить роль первого президента страны Нурсултана Назарбаева, который накануне ушел в отставку. 

В среду днем парламент проголосовал за внесение поправок в Конституцию, которые позволяют переименовать Астану. Поправки, принятые парламентом, должны быть подписаны президентом.
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Комментарии к новости
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§ arman_kst
Re: В Астане полиция задержала несколько человек, собравшихся у...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 206
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 21.03.19 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Демократия по-казахски
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§ Медный
Re: В Астане полиция задержала несколько человек, собравшихся у...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2629
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.03.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:

Это называется представительская демократия )))
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§ Змея Подколодная
Re: В Астане полиция задержала несколько человек, собравшихся у...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 590
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 21.03.19 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свобода слова она такая)
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