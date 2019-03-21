На площади перед акиматом Астаны полиция задержала до двух десятков человек, которые выражали недовольство решением о переименовании столицы Казахстана, передает интернет-журнал Vласть .

Задержание произошло после того, как собравшихся начал провоцировать молодой человек, представившийся бизнесменом. Перепалка с небольшой группой недовольных решением о переименовании жителей столицы завершилась их задержанием.

На акцию, которая накануне была анонсирована в соцсетях, собралось несколько десятков человек. Присутствовавшая на площади полиция проверяла у находившихся здесь людей документы, но не вмешивалась в происходящее. С короткой речью против переименования выступил только один из пришедших на площадь людей.

Между тем накануне была создана петиция, авторы которой обращаются к властям страны с требованием отказаться от идеи переименования столицы Казахстана. Авторы указывают, что подобный шаг нерационален, поскольку средства, необходимые на переименование, могут быть потрачены на другие нужды, а подобные решения должны приниматься на общенародном референдуме. Петицию к этому моменту, несмотря на перебои с доступом к ней, подписали уже 30,5 тыс. человек.

С предложением переименовать Астану в Нурсултан накануне во время принесения присяги народу Казахстана выступил исполняющий обязанности президента Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что мера позволит отметить роль первого президента страны Нурсултана Назарбаева, который накануне ушел в отставку.

В среду днем парламент проголосовал за внесение поправок в Конституцию, которые позволяют переименовать Астану. Поправки, принятые парламентом, должны быть подписаны президентом.