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В Астане полиция задержала несколько человек, собравшихся у акимата
21 марта 2019, 14:20 | Общество
На площади перед акиматом Астаны полиция задержала до двух десятков человек, которые выражали недовольство решением о переименовании столицы Казахстана, передает интернет-журнал Vласть.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
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Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
Цирк в этом году в кОстанай может не приезжать! После таких представлений со скучных цирковых клоунов никто смеяться не будет! А кстати как теперь жительниц бывшей Астаны называть? :-)...