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Ольга Колоколова
Челлендж по борьбе с уличной рекламой наркотиков набирает обороты в Костанае
возникают смутные сомнения Не сомневайтесь. Точно сами. Благодатная роль акимата - и спасибо им за это - что поддержали и письменно разрешили. Остальное-инициатива.Тех кто откликается ну и наша...
21.03.19 12:03
Victor Yang
Челлендж по борьбе с уличной рекламой наркотиков набирает обороты в Костанае
Ольга Колоколова: Вы же не думаете, что под нашу акцию акимат административный ресурс подключил? Им же понравилось - все одобрили. Хорошо, если добровольно, а то ведь у нас если в одном...
21.03.19 11:48
abaika95
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Давай те не будем разочароваться и разочаровывать всех. Наш первый Президент заслуживает этого. Всех с наступающими праздниками.
21.03.19 11:44
Ольга Колоколова
Челлендж по борьбе с уличной рекламой наркотиков набирает обороты в Костанае
Хочется верить, что действительно добровольно. Абсолютно. Вы же не думаете, что под нашу акцию акимат административный ресурс подключил?)
21.03.19 11:43
Victor Yang
Челлендж по борьбе с уличной рекламой наркотиков набирает обороты в Костанае
Врачи областного наркологического диспансера собрали 20 000 тенге на баллончики с краской Источник:www.ng.kz Хочется верить, что действительно добровольно.
21.03.19 11:34
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Челлендж по борьбе с уличной рекламой наркотиков набирает обороты в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

21 марта 2019, 10:55 |  Общество

Акция «НГ» по закрашиванию надписей, рекламирующих синтетические наркотики, которой мы дали название «Чтобы «дурь» превратить в цветы» получила много откликов жителей Костаная. Челлендж уже поддержали наши коллеги.

На прошлой неделе граффитист Данил превратил более 20 надписей в позитивные рисунки

- Сотрудники газеты «Наш Костанай» готовы найти надписи и переделать их в рисунки, - сообщила «НГ» член совета директоров ТОО «Костанай медиа» Александра СЕРГАЗИНОВА. - Думаю, что выйдем на улицу сразу после Наурыза.

Врачи областного наркологического диспансера собрали 20 000 тенге на баллончики с краской, еще 5 000 тенге передали четыре постоянных читателя «НГ». Помочь нам с переделкой надписей вновь согласился граффитист Данил - он купит на эти деньги набор баллончиков, чтобы вновь превращать негатив на стенах городских зданий в позитив.

Уважаемые читатели, вы тоже можете принять участие в хорошем деле. Для этого нужно перечислить любую посильную для вас сумму на карту Kaspi-gold, номер карты 5169 4931 6818 4102 (с пометкой Для акции «Чтобы «дурь» превратить в цветы»), либо принести их в редакцию по адресу Костанай, ул. Майлина, 2/3. На эти деньги мы купим баллончики и передадим их граффитистам, которые захотят принять участие в акции. За каждый потраченный тенге мы отчитаемся на сайте ng.kz и в наших аккаунтах в соцсетях.

«НГ» также напоминает, что акция задумывалась как челлендж, который подхватят все неравнодушные люди, готовые выйти на улицы Костаная и переделать рекламу наркотиков в забавные рисунки. Наши журналисты будут писать о всех, принявших участие в акции.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости
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§ Гога
Re: Челлендж по борьбе с уличной рекламой наркотиков набирает...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 710
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.03.19 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дайте клич - может ещё желающие найдутся !! Не одному же трудиться .
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§ Victor Yang
Re: Челлендж по борьбе с уличной рекламой наркотиков набирает...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11308
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.03.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Врачи областного наркологического диспансера собрали 20 000 тенге на баллончики с краской Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34154?1553146332

Хочется верить, что действительно добровольно.
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* Ольга Колоколова
Челлендж по борьбе с уличной рекламой наркотиков набирает обороты в Костанае
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2304
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 21.03.19 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хочется верить, что действительно добровольно.
Абсолютно. Вы же не думаете, что под нашу акцию акимат административный ресурс подключил?)
Профайл

§ Victor Yang
Челлендж по борьбе с уличной рекламой наркотиков набирает обороты в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11308
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.03.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Вы же не думаете, что под нашу акцию акимат административный ресурс подключил?

Им же понравилось - все одобрили. Хорошо, если добровольно, а то ведь у нас если в одном предложении встречаются бюджетники и слово "собрали" - возникают смутные сомнения.
Профайл

* Ольга Колоколова
Челлендж по борьбе с уличной рекламой наркотиков набирает обороты в Костанае
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2304
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 21.03.19 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
возникают смутные сомнения
Не сомневайтесь. Точно сами. Благодатная роль акимата - и спасибо им за это - что поддержали и письменно разрешили. Остальное-инициатива.Тех кто откликается ну и наша тоже - предлагаем поддержать всем, кто в принципе на это способен.
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