Челлендж по борьбе с уличной рекламой наркотиков набирает обороты в Костанае
Ольга ЛИХОГРАЙ
Акция «НГ» по закрашиванию надписей, рекламирующих синтетические наркотики, которой мы дали название «Чтобы «дурь» превратить в цветы» получила много откликов жителей Костаная. Челлендж уже поддержали наши коллеги.
На прошлой неделе граффитист Данил превратил более 20 надписей в позитивные рисунки
- Сотрудники газеты «Наш Костанай» готовы найти надписи и переделать их в рисунки, - сообщила «НГ» член совета директоров ТОО «Костанай медиа» Александра СЕРГАЗИНОВА. - Думаю, что выйдем на улицу сразу после Наурыза.
Врачи областного наркологического диспансера собрали 20 000 тенге на баллончики с краской, еще 5 000 тенге передали четыре постоянных читателя «НГ». Помочь нам с переделкой надписей вновь согласился граффитист Данил - он купит на эти деньги набор баллончиков, чтобы вновь превращать негатив на стенах городских зданий в позитив.
Уважаемые читатели, вы тоже можете принять участие в хорошем деле. Для этого нужно перечислить любую посильную для вас сумму на карту Kaspi-gold, номер карты 5169 4931 6818 4102 (с пометкой Для акции «Чтобы «дурь» превратить в цветы»), либо принести их в редакцию по адресу Костанай, ул. Майлина, 2/3. На эти деньги мы купим баллончики и передадим их граффитистам, которые захотят принять участие в акции. За каждый потраченный тенге мы отчитаемся на сайте ng.kz и в наших аккаунтах в соцсетях.
«НГ» также напоминает, что акция задумывалась как челлендж, который подхватят все неравнодушные люди, готовые выйти на улицы Костаная и переделать рекламу наркотиков в забавные рисунки. Наши журналисты будут писать о всех, принявших участие в акции.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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