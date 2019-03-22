Мнения населения о возвращении природного времени костанайские чиновники изучили в экстренном порядке

Руководители костанайских предприятий получили из управления предпринимательства электронные письма по этому поводу. Они датированы 6 марта, а завершить опрос надо было в 10 часов утра 7 марта. У письма гриф «весьма срочно».

Таким образом управление в сфере своего влияния обеспечивало «обратную связь с участниками отчетной встречи» акима области и вело подготовку «обоснованного ответа на вопрос заявителя относительно целесообразности смены часового пояса».

Вопрос был задан во время отчета Архимеда Мухамбетова 22 февраля жительницей Тарановки Ольгой Ведлер. Глава региона ответил, что будет изучено общественное мнение. Изучать взялись две недели спустя. И делают это, судя по письму управления, в пожарном порядке. За срок меньше суток - ночь-то все-таки минусуем - работодатели должны не только опросить своих работников, но и подписи собрать.

«НГ» обратилась в управление предпринимательства с запросом о том, почему такая срочность, каковы результаты опроса, какие предприятия в нем участвовали, сколько их было.

- В связи с тем, что вопрос не требует анализа и расчетов, а лишь сбора мнений, был предложен срок проведения опроса 1 день, - ответила и. о. руководителя управления Роза ГОРЯННАЯ. - Опросом было охвачено 353 человека на промышленных предприятиях, предприятиях МСБ и туристских компаний, из которых более 80% (282 человека) выразили мнение о нецелесообразности перевода времени.

Как уточнила руководитель отдела промышленности Светлана Есетаева, опросы прошли на 20-ти промышленных предприятиях, в трех туристических компаниях и примерно у 30-ти ИП.