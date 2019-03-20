Пенсионер скончался после разбойного нападения в Костанайской области

В квартиру 72-летнего жителя Мендыкаринского района двое неизвестных проникли 14 марта. Тело пожилого мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили на следующий день вечером. Об этом сегодня, 20 марта, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

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- Проникнувшие в квартиру причинили потерпевшему телесные повреждения, похитили продукты, сотовый телефон и денежные средства. В результате полученных травм пенсионер скончался, - сообщили в пресс-службе департамента.

Для раскрытия убийства была создана следственно-оперативная группа из сотрудников департамента области и отдела полиции района. Подозреваемые были задержаны спустя сутки на территории Костанайского района. Сейчас они находятся под стражей.