Форум
elektron
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Трэвэл: но если все же решено увековечить память лидера нации Мда, только с поста ушёл, уже хоронят. Vradon вроде что то про время , всё расставляющее по местам, писал. В точку, было дело...
20.03.19 23:17
Victor Yang
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
yudjin: ощущения какие-то странные... Я успел послушать конец выступления - голос какой-то срывающийся был. Обычно более уверенный. Но задумывалось это не вчера - и председатель сената нужный, и...
20.03.19 23:16
yudjin
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Трэвэл: Никто не умаляет достоинства Абая, ну дык мож надо было Аль-фараби или Тауелсиздиком пожертвовать? Чувствую Гагарина завтра на Абая переименуют... Трэвэл: увековечить память лидера...
20.03.19 23:12
Victor Yang
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Трэвэл: какой-нибудь прерывающийся переулок. Аль-Фараби - далеко не переулок. Ну и вся суть всех переименований - в твоём сообщении, потому как каждый инициатор думает именно так. На колёсных...
20.03.19 23:09
alex_60
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Трэвэл: Никто не умаляет достоинства Абая, но если все же решено увековечить память лидера нации А что, он уже умер? Придет время, тогда и решат.
20.03.19 23:08
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Пенсионер скончался после разбойного нападения в Костанайской области

20 марта 2019, 17:18 |  Криминал

В квартиру 72-летнего жителя Мендыкаринского района двое неизвестных проникли 14 марта. Тело пожилого мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили на следующий день вечером. Об этом сегодня, 20 марта, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Иллюстративное фото news.images.itv.com

- Проникнувшие в квартиру причинили потерпевшему телесные повреждения, похитили продукты, сотовый телефон и денежные средства. В результате полученных травм пенсионер скончался, - сообщили в пресс-службе департамента.

Для раскрытия убийства была создана следственно-оперативная группа из сотрудников департамента области и отдела полиции района. Подозреваемые были задержаны спустя сутки на территории Костанайского района. Сейчас они находятся под стражей.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
20.03.19 16:38 Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
20.03.19 16:23 Астану могут переименовать без референдума
20.03.19 16:09 Местами небольшие осадки, туман и гололёд - прогноз погоды на праздничные и выходные дни
20.03.19 15:49 Кражу ювелирных изделий на сумму более 5 млн тенге раскрыли за сутки в Костанае
20.03.19 14:48 Дарига Назарбаева стала спикером Сената Парламента
20.03.19 14:10 Срок выплаты единовременной помощи воинам-афганцам назвали в акимате Костаная
20.03.19 13:01 Сменился руководитель управления образования Костанайской области
20.03.19 12:50 Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
20.03.19 10:34 Взрывы на водоемах для предотвращения подтоплений проводят в Костанайской области
20.03.19 10:12 Главу Комитета по водным ресурсам подозревают в вымогательстве взятки в 60 млн тенге

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 162
Пользователей: 5
Всего: 167

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх