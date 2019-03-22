Что остаётся в распоряжении Нурсултана Назарбаева после сложения полномочий Президента РК? На какое обеспечение он и его семья могут рассчитывать? Из каких источников будет финансироваться дальнейшая деятельность Назарбаева?

Нурсултан Назарбаев / Фото с сайта akorda.kz

Informburo.kz приводит информацию о том, что гарантируется ему после 20 марта 2019 года.

Нурсултан Назарбаев в статусе Первого Президента

За Нурсултаном Назарбаевым пожизненно закреплён политико-правовой статус Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, который детально описан в Конституционном законе РК "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы", который приводится на сайте Акорды (закон был принят в 2000 году, изменения вносились в 2010 и 2017 годах). Он обладает званием "Халық қаһарманы" ("Народный герой") и знаком особого отличия – Золотая звезда и орден "Отан". Звание Елбасы было принято вместо звания Лидера Нации.

Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право:

обращаться к народу Казахстана, государственным органам и должностным лицам с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и безопасности страны, которые подлежат обязательному рассмотрению соответствующими государственными органами и должностными лицами;

выступать перед Парламентом Республики Казахстан и его палатами, на заседаниях Правительства Республики при обсуждении важных для страны вопросов; возглавлять Ассамблею народа Казахстана; возглавлять Совет безопасности Республики Казахстан; входить в состав Конституционного совета Республики Казахстан.

"Разрабатываемые инициативы по основным направлениям внутренней и внешней политики государства согласовываются с Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы.

Воспрепятствование законной деятельности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, публичное оскорбление или иное посягательство на честь и достоинство Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, а также осквернение изображений Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы не допускаются и преследуются по закону", – сообщается в тексте закона.

Неприкосновенность имущества и банковских счетов

Нурсултан Назарбаев в новом статусе обладает пожизненной неприкосновенностью и его нельзя привлечь к какой-либо ответственности за действия, совершённые им во время исполнения полномочий главы государства. Это относится и к его действиям, связанным с деятельностью Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. Иными словами, Назарбаева не могут арестовать, содержать под стражей, обыскивать, допрашивать, проводить с ним личный досмотр.

Неприкосновенным считается всё частное имущество, которое принадлежит Нурсултану Назарбаеву на праве Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и совместно проживающим с ним членам его семьи. То же касается используемых ими жилых и служебных помещений, служебного транспорта, средств связи, переписки, принадлежащих им документам. Иммунитет неприкосновенности распространяется и на имущество, принадлежащее Фонду Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и иным учреждаемым им юрлицам.

Никакие ограничения не могут быть наложены на частную собственность Нурсултана Назарбаева и членов его семьи, а также на имущество создаваемых ими юрлиц. Данный конституционный закон защищает банковскую тайну Назарбаева и членов его семьи. Это же касается и банковских счетов.

Физическая охрана

Нурсултану Назарбаеву обеспечена государственная охрана на всю жизнь. К этому обязывает тот же статус Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. Обязанности по охране возлагаются на соответствующее подразделение Службы государственной охраны РК. Охрана будет осуществляться как в местах постоянного, так и в местах временного пребывания Назарбаева.

Жилищные гарантии

Госохрана гарантируется членам семьи Нурсултана Назарбаева, проживающим совместно с ним или его сопровождающим.

Служебная квартира и государственная дача передаются в собственность Нурсултана Назарбаева как Первого Президента Республики Казахстана – Елбасы с необходимым государственным обслуживанием.

Личный автотранспорт

Персональный автомобиль с водителями Нурсултану Назарбаеву предоставляется пожизненно. Право пользования служебным автотранспортом закрепляется и за членами его семьи. Кроме того, Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы имеет право на бесплатный проезд по стране и пользование залами для официальных лиц и делегаций.

Обеспечение всеми видами связи

Президентской, правительственной и другими видами связи, которыми располагают местные исполнительные органы, государственные органы и организации, Нурсултан Назарбаев вправе пользоваться пожизненно. Все виды почтовых и телеграфных отправлений Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, прекратившего исполнение своих полномочий, пересылаются (передаются), обрабатываются и доставляются в разряде правительственных.

Медицинское и санаторно-курортное обеспечение

За Нурсултаном Назарбаевым как за Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы и его семьёй навсегда закрепляется право на бесплатное медобслуживание и санаторно-курортное лечение. Причём речь идёт о тех же объёмах и видах, которые им предоставлялись на день прекращения официальных президентских полномочий.

Пенсия, страхование жизни и здоровья

После прекращения президентских полномочий Нурсултан Назарбаев имеет право на ежемесячную пенсию в размере 80% месячного должностного оклада Президента РК. Эта пенсия должна повышаться с учётом роста должностного оклада действующего главы государства.

Обязательное госстрахование гарантируется жизни и здоровью Нурсултана Назарбаева за счёт республиканского бюджета. Объём страховки равняется годовому должностному окладу действующего Президента РК. Плюс к этому каждому члену семьи Назарбаева назначается пожизненное ежемесячное пособие, равное 10-кратному минимальному размеру пенсии по старости, установленному законодательством РК на день его смерти.

Вместе с гарантиями, описанными в настоящем законе, Нурсултану Назарбаеву и его семье могут предоставляться и иные гарантии.

Чем теперь будет заниматься Нурсултан Назарбаев

Постпрезидентская деятельность Назарбаева будет осуществляться на базе нового в стране учреждения – Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. Работа объекта обеспечивается за счёт республиканского бюджета.

Структуру и штатную численность этой Канцелярии будет устанавливать Нурсултан Назарбаев. Сотрудники учреждения являются государственными служащими.

"Для размещения Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы предоставляется отдельное служебное помещение, оборудованное оргтехникой (в том числе персональными компьютерами, подключёнными как к общей сети, так и ко всем имеющимся правовым базам и государственным информационным системам, копировально-множительной техникой, аппаратами факсимильной связи), средствами связи, в том числе правительственной связью, необходимой офисной мебелью, а также она обеспечивается транспортным обслуживанием", – говорится в Законе "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы".

Фонд, музеи, бюсты, личный архив и личная библиотека

Личная библиотека и личный архив Нурсултана Назарбаева относятся к национальному достоянию и находятся в собственности государства.

Фонд, личная библиотека и личный архив Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы формировались в период, когда Назарбаев исполнял полномочия Президента РК.

На родине Нурсултана Назарбаева и в Астане, согласно Закону "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы", создаются музеи и устанавливаются бюсты в его честь.

Финансирование расходов

За счёт республиканского бюджета будут финансироваться расходы, предусмотренные настоящим законом, в том числе на пополнение и содержание фонда и охрану его помещений, хранение личной библиотеки и личного архива Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

За счёт уполномоченных государственных органов будет осуществляться финансирование жилищного, медицинского, санаторно-курортного, транспортного и иного обслуживания Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и проживающих с ним членов его семьи.