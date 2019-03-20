Дарига Назарбаева стала спикером Сената Парламента

Дарига Назарбаева стала председателем Сената Парламента, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Она избрана путем тайного голосования среди депутатов палаты. Из 44 присутствующих депутатов 44 проголосовали за кандидатуру Назарбаевой.

"Мы с особенными чувствами приветствуем предложение по избранию председателем Сената Парламента кандидатуру Дариги Нурсултановны Назарбаевой, поскольку не один год мы бок об бок рядом, и в рабочих группах, и на заседаниях комитета, и в кулуарах", - сказала сенатор Бырганым Айтимова перед голосованием.

"Ее безупречное отношение к праву, к демократизации нашего государства, доступу к информации всех нас подкупает и всегда подкупало. Я думаю, что в нашей работе (Дарига Назарбаева. - Прим.) глубоко знает целый блок социальных, экономических проблем, всегда с трепетом относится ко всем вопросам, связанным с конкретными гражданами нашей страны, особенно уязвимыми слоями населения и многодетными", - добавила она.

Ранее она занимала пост председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Сената.

Дарига Назарбаева 7 мая 1963 года года рождения, казашка, образование высшее. Окончила Московский государственный университет имени Ломоносова, Казахский государственный университет имени Кирова. По специальности историк, преподаватель истории и общестововедения.

Доктор политических наук, кандидат исторических наук.

Работала заместителем председателя Мажилиса, была в должности заместителя премьер-министра, позже стала депутатом Сената Парламента.

Награждена орденами "Парасат", "Барыс" II степени, Литературы и искусства Французской Республики, медалью НДП "Нур Отан" "Белсенді қызметі үшін", медалью Конституционного Совета РК "Конституциялық заңдылықты нығайтуға қосқан үлесі үшін" и юбилейными медалями.