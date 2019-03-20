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Мишаня
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
yudjin: Ну то есть, каков бы руководитель не был, всегда будет плохо? Стереотип странный. Идеальных людей нет...
20.03.19 14:55
Мишаня
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
alex_60: это принятое решение и поздравил с этим астанчан Если принятое, то нурсулточан. А у меня мысль отвлеченная. Был православный поп астанайский. Теперь будет нурсултанайский или...
20.03.19 14:53
yudjin
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
alex_60: через год президенту 63 года будет. ему в мае будет 66... Конечно, в данный момент кандидатура идеальная: и на слуху, и в каких-то сомнительных предложениях не замечен. Да и дальнейшая...
20.03.19 14:47
Народное мнение
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
А председатель партии то кто...И зампреда точно в курсе че по чем.
20.03.19 14:43
alex_60
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
Народное мнение: Ну все, решение принято, нуркз пишет. да нет пока. это особо ретивые спешат отметится. // Решение о переименовании Астаны в Нурсултан принято Заместитель председателя партии...
20.03.19 14:30
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Дарига Назарбаева стала спикером Сената Парламента

20 марта 2019, 14:48 |  Государство

Дарига Назарбаева стала председателем Сената Парламента, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Она избрана путем тайного голосования среди депутатов палаты. Из 44 присутствующих депутатов 44 проголосовали за кандидатуру Назарбаевой.

"Мы с особенными чувствами приветствуем предложение по избранию председателем Сената Парламента кандидатуру Дариги Нурсултановны Назарбаевой, поскольку не один год мы бок об бок рядом, и в рабочих группах, и на заседаниях комитета, и в кулуарах", - сказала сенатор Бырганым Айтимова перед голосованием.

"Ее безупречное отношение к праву, к демократизации нашего государства, доступу к информации всех нас подкупает и всегда подкупало. Я думаю, что в нашей работе (Дарига Назарбаева. - Прим.) глубоко знает целый блок социальных, экономических проблем, всегда с трепетом относится ко всем вопросам, связанным с конкретными гражданами нашей страны, особенно уязвимыми слоями населения и многодетными", - добавила она.

Ранее она занимала пост председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Сената.

Дарига Назарбаева 7 мая 1963 года года рождения, казашка, образование высшее. Окончила Московский государственный университет имени Ломоносова, Казахский государственный университет имени Кирова. По специальности историк, преподаватель истории и общестововедения.

Доктор политических наук, кандидат исторических наук.

Работала заместителем председателя Мажилиса, была в должности заместителя премьер-министра, позже стала депутатом Сената Парламента.

Награждена орденами "Парасат", "Барыс" II степени, Литературы и искусства Французской Республики, медалью НДП "Нур Отан" "Белсенді қызметі үшін", медалью Конституционного Совета РК "Конституциялық заңдылықты нығайтуға қосқан үлесі үшін" и юбилейными медалями.
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