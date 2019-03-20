Сменился руководитель управления образования Костанайской области

С августа 2018 года руководителем управления образования работал Кусаин Каткенов. Причины его ухода с этой должности всего через 8 месяцев после назачения "НГ" в ведомстве не сообщили, пообещав предоставить информацию в ближайшие дни.

Фото edu.kostanay.gov.kz

Исполняющей обязанности руководителя управления образования назначена Ольга Киселёва, работавшая заместителем руководителя управления.

- На должности заместителя руководителя Ольга Киселёва занималась реализацией основных принципов государственной политики в области технического и профессионального образования, - сообщается на сайте ведомства.

Кусаин Каткенов родился 25 апреля 1962 года в с. Амангельды. Закончил исторический факультет Кустанайского педагогического института. С 1987 по 2001 годы работал учителем, руководителем ряда школ Костанайской области и директором областной школы-интерната № 4. С января 2002 по май 2004 возглавлял департамент образования Костанайской области. С 2005-го по 2016 годы Каткенов руководил организациями образования в Астане и Алмате. С 2017-го по 2018 годы руководил департаментом по контролю в сфере образования Карагандинской области.