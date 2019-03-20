Форум
Мишаня
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
yudjin: Ну то есть, каков бы руководитель не был, всегда будет плохо? Стереотип странный. Идеальных людей нет...
20.03.19 14:55
Мишаня
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
alex_60: это принятое решение и поздравил с этим астанчан Если принятое, то нурсулточан. А у меня мысль отвлеченная. Был православный поп астанайский. Теперь будет нурсултанайский или...
20.03.19 14:53
yudjin
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
alex_60: через год президенту 63 года будет. ему в мае будет 66... Конечно, в данный момент кандидатура идеальная: и на слуху, и в каких-то сомнительных предложениях не замечен. Да и дальнейшая...
20.03.19 14:47
Народное мнение
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
А председатель партии то кто...И зампреда точно в курсе че по чем.
20.03.19 14:43
alex_60
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
Народное мнение: Ну все, решение принято, нуркз пишет. да нет пока. это особо ретивые спешат отметится. // Решение о переименовании Астаны в Нурсултан принято Заместитель председателя партии...
20.03.19 14:30
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Сменился руководитель управления образования Костанайской области

Георгий ГОВОРОВ

20 марта 2019, 13:01 |  Государство

С августа 2018 года руководителем управления образования работал Кусаин Каткенов. Причины его ухода с этой должности всего через 8 месяцев после назачения "НГ" в ведомстве не сообщили, пообещав предоставить информацию в ближайшие дни.

Фото edu.kostanay.gov.kz

Исполняющей обязанности руководителя управления образования назначена Ольга Киселёва, работавшая заместителем руководителя управления.

- На должности заместителя руководителя Ольга Киселёва занималась реализацией основных принципов государственной политики в области технического и профессионального образования, - сообщается на сайте ведомства.

Кусаин Каткенов родился 25 апреля 1962 года в с. Амангельды. Закончил исторический факультет Кустанайского педагогического института. С 1987 по 2001 годы работал учителем, руководителем ряда школ Костанайской области и директором областной школы-интерната № 4. С января 2002 по май 2004 возглавлял департамент образования Костанайской области. С 2005-го по 2016 годы Каткенов руководил организациями образования в Астане и Алмате. С 2017-го по 2018 годы руководил департаментом по контролю в сфере образования Карагандинской области.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
20.03.19 14:48 Дарига Назарбаева стала спикером Сената Парламента
20.03.19 14:10 Срок выплаты единовременной помощи воинам-афганцам назвали в акимате Костаная
20.03.19 12:50 Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
20.03.19 10:34 Взрывы на водоемах для предотвращения подтоплений проводят в Костанайской области
20.03.19 10:12 Главу Комитета по водным ресурсам подозревают в вымогательстве взятки в 60 млн тенге
20.03.19 09:44 Почему Назарбаев выбрал своим преемником Касыма-Жомарта Токаева и что это значит для Казахстана
20.03.19 09:15 День моряка-подводника отметили в Костанае
20.03.19 08:45 Петр Своик: Отставку Нурсултана Назарбаева ускорили какие-то форс-мажорные обстоятельства
19.03.19 21:24 Устал и ушел - "Новая газета" об отставке Нурсултана Назарбаева
19.03.19 20:18 Нурсултан Назарбаев прекратил полномочия Президента Казахстана. Полный текст обращения к народу

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 288
Пользователей: 7
Всего: 295

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх