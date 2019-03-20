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Мишаня
Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия Президента Казахстана
Vradon: Вот Путин когда случился Крым, потом долго рассказывал почему это случилось. И фильмы про это показывали Лучше бы не случился. Ни тот, ни другой. А фильм был про достижениях в социальной...
20.03.19 00:51
Мишаня
Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия Президента Казахстана
Victor Yang: Завтра в 9 по Астане откроется KASE - и посмотрим. Думаю, процентов 15-20 посадка будет Так продавай! ЗЫ. 20% это крах. Но его не будет
20.03.19 00:48
Trueman4400
Устал и ушел - "Новая газета" об отставке Нурсултана Назарбаева
yudjin: Молодец, может настигнет понимание!
20.03.19 00:45
Vradon
Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия Президента Казахстана
yudjin: Да, лесоповал все перекрывает. Надо же, так не относится к стране в которой живешь, или жил? Надо иметь элементарное понятие о ом, как сложно это было. Вот Путин когда случился Крым,...
20.03.19 00:43
Victor Yang
Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия Президента Казахстана
таноми52: Назарбаев ПОЖИЗНЕННО возглавляет Совет Безопасности Республики Казахстан и пользуется статусом Елбасы - Лидера нации. Ну, если пожизненно - тогда точно номинально.
20.03.19 00:01
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Устал и ушел - "Новая газета" об отставке Нурсултана Назарбаева

19 марта 2019, 21:24 |  Государство

Последний действующий президент на Евразийском континенте, пришедший к власти еще при Советском Союзе, Нурсултан Назарбаев руководил Казахстаном почти 30 лет, и в 2015 году — на последних выборах — получил 97,75% голосов. А в 2020 году, как казалось, он пойдет на новые выборы, пишет "Новая газета".

Фото TASS

Правда, уже в 2018 году люди начали что-то подозревать: Назарбаев «перепрошил» схему власти и усилил Совет безопасности, наделив председателя полномочиями едва ли не большими, чем у главы государства.

К тому же у Назарбаева есть президентская партия, которая чуть меньше чем полностью контролирует парламент. И все равно его уход 19 марта в 2019 году в 19 часов вечера стал полной неожиданностью для всей страны.

Назарбаев ушел в прямом эфире во время обращения к нации. В аппаратной телеканала «Хабар 24» забыли выключить звук, поэтому после первых слов Назарбаева об отставке за кадром раздался взволнованный вздох и вскрик «ё-мое!».

Президент Казахстана объявил о решении оставить свой пост, поскольку, по своим собственным словам, сделал все, чтобы республика оправилась от последствий распада СССР и вышла на мировую арену в качестве большого игрока.

Фото РИА Новости

При этом Назарбаев особо подчеркнул, что «до конца своих дней» останется у всех на виду — как раз таки как глава Совбеза. Своей основной задачей он при этом видит проведение будущих выборов так, чтобы его курс был продолжен. Пока же врио президента станет спикер Сената Касым-Жомарт Токаев, присягу он принесет утром 20 марта.

Задача перед Назарбаевым стоит нетривиальная, поскольку за 30 лет у власти он мастерски убрал с политической доски Казахстана все крупные фигуры, но при этом не оставил ни одного политика, которого в полной мере можно было бы назвать преемником.

В первом приближении самой очевидной фигурой на престол выглядит старшая дочь президента Дарига Назарбаева, депутат Сената. Формально ничто не мешает ей выдвинуться на ближайших выборах. Другой вопрос, что с именем Назарбаевой в последнее время связано несколько скандалов. Последний доклад правозащитников из «Евразийской демократической инициативы» был посвящен тому, что дочь президента могла выводить на счета в Австрии десятки миллионов долларов (сама Дарига доклад никак не комментировала). К тому же у Дариги Назарбаевой мало непосредственного опыта управленца: она ни разу не была ни акимом (руководитель администрации в Казахстане — Ред. "Новой газеты"), ни спикером парламента.

Это, конечно, не так важно, если Нурсултан Назарбаев укажет на нее пальцем — особенно с учетом того, что де-факто он все равно остается с большим количеством полномочий и в статусе главы Совбеза может заблокировать любое президентское действие.

Но отсутствие альтернативы может сыграть и злую шутку с конструкцией назарбаевского режима. Ушедший в отставку президент по-прежнему держит в своих руках все силовые структуры, а также наделил их полномочиями в любой непонятной ситуации включать режим информационной блокады в стране. Но даже среди силовиков есть как минимум равновеликие Назарбаевой фигуры — к примеру, глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов. Весь вопрос исключительно в том, придержит ли он свои амбиции (Масимов — бывший премьер-министр) ради сохранения всей конструкции.

Самое главное, что ситуация в Казахстане сейчас не так радужна, как расписал Назарбаев в своем прощальном обращении. Да, в стране есть столица Астана, которая напоминает то ли Дубай, то ли Париж, то ли все вместе — но в остальных городах растет социальное недовольство. Да и в Астане неспокойно: зимой во времянке сгорели пять девочек, чьи родители вынуждены были ночью уйти на работу, — и это привело к небывалому социальному взрыву и протестам по всей стране.

Дошло до того, что с требованием отставки Назарбаева женщины в регионах приходили даже в приемную президентской партии — неслыханная в последние годы дерзость.

Президент тогда в спешке отправил в отставку правительство — впервые в истории, — но и это не помогло, поскольку люди почувствовали слабость Лидера нации и только усилили свой нажим.

На мировой арене все достижения Назарбаева померкли перед убийством в 2018 году в центре Алматы призера Олимпиады в Сочи по фигурному катанию Дениса Тена: стало очевидно, что при радужной витрине уровень внутреннего хаоса стал плохо контролируемым. К тому же Назарбаев не решился убрать министра внутренних дел Калмуханбета Касымова, чем навлек на себя еще большую критику. Обычные жители страны никогда не простят Назарбаеву Жанаозен: в 2011 году после многомесячной забастовки нефтяников на западе страны полицейские открыли огонь по демонстрантам, убив минимум 17 человек (неофициально список жертв увеличивают до сотни человек).

А главной ошибкой стала полнейшая зачистка оппозиции, которая сделала режим полностью закостенелым (все попытки выйти на улицы пресекались жестко — вплоть до задержания журналистов в 2016 году). Главный враг Назарбаева, беглый олигарх Мухтар Аблязов, был дома заочно приговорен к пожизненному заключению, но так и остался неуязвим для режима.

С другой стороны, хотя для сторонников того же Аблязова и любых недовольных граждан уход Назарбаева считается победой, тут первый казахстанский президент перехитрил, кажется, всех. Он по-прежнему сохранил властные рычаги, но при этом чуть меньше чем полностью обелил свою репутацию. Теперь его будут вспоминать не как душителя свободы или хвастающего своими достижениями на мировой арене человека с культом личности, а как человека, который добровольно оставил пусть и не самый важный, но все-таки первый пост в стране.

Свое желание войти в историю победителем Нурсултан Назарбаев выполнил.

 
 
 
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Комментарии к новости
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§ Борьба с тупизмом
Re: Устал и ушел - "Новая газета" об отставке...
Борьба с тупизмом


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 08.07.18
Отправлено: 19.03.19 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://www.instagram.com/p/BvMW0-CgK6t/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=uya9udsvf3z6
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§ Vradon
Re: Устал и ушел - "Новая газета" об отставке...
Vradon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 152
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 19.03.19 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас интернет пестрит комментариями. Наверное сейчас трудно осознать факт, что Казахстан остался без Президента, пусть и на короткий промежуток времени. Но что это значит для всех нас? Мы помним, что он возглавил страну в самый трудный период и тогда он говорил верьте, все получится, мы верили и строили страну и прошли этот путь вместе с ним. Для главное, что у нас мир и спокойствие. Пусть не все сразу гладко получается, знаете - мы молодая страна.
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§ alex_60
Устал и ушел - "Новая газета" об отставке Нурсултана Назарбаева
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3050
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vradon:
что Казахстан остался без Президента,


зачем чепуху молоть,фейк-ньюс тут делать,
ио есть, завтра до обеда полномочия его подтвердят палаты,
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§ alex_60
Устал и ушел - "Новая газета" об отставке Нурсултана Назарбаева
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3050
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vradon:
Мы помним, что он возглавил страну в самый трудный период и тогда он говорил верьте, все получится, мы верили и строили страну и прошли этот путь вместе с ним.


как отпеваете.. успокойтесь,на ночь глядя нельзя.
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§ abaika95
Re: Устал и ушел - "Новая газета" об отставке...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.03.19 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наш Президент Великий человек, дай бог ему здоровья и долгих лет жизни.При правлении Нурсултана Абишевича строилась наша страна наше государство.
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§ Трэвэл
Re: Устал и ушел - "Новая газета" об отставке...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 170
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное, не поднимать ажиотаж, как это умеют делать некоторые СМИ. Думаю, решение было взвешенным и своевременным. Поживем - увидем.
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§ alex_60
Устал и ушел - "Новая газета" об отставке Нурсултана Назарбаева
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3050
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Наш Президент Великий человек,


Вы про кого?
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§ Трэвэл
Re: Устал и ушел - "Новая газета" об отставке...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 170
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас модно мнить себя видными политологами, хайповать, быть в тренде, с сарказмом пересказывая последние новости. Предлагаю каждому заняться делом, которое получается реально хорошо, чтобы позже не хаить всех и вся.
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§ КГСПС
Re: Устал и ушел - "Новая газета" об отставке...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 790
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 19.03.19 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
знаете - мы молодая страна.///Разброд и шатание, иначе не скажешь. То казахское государство чуть ли не с тысячелетней историей, а то молодая страна.
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§ yudjin
Re: Устал и ушел - "Новая газета" об отставке...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5793
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.03.19 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как когда-то Ельцин отметился неожиданным "Я устал, я-ухожу" 31-го декабря...накануне Нового года, так теперь Назарбаев перед восточным Новым годом - Наурызом сделал тоже самое... чувствуется схожесть единого партийного прошлого, люди советской закалки как никак...

А я как раз неделю назад посетил музей Первого Президента в Астане... интуитивно наверное предчувствовал событие... посмотрел и рабочий кабинет и залы первой резиденции в столице, экспонаты там полуподлинные...
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§ arman_kst
Re: Устал и ушел - "Новая газета" об отставке...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 194
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора
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§ Trueman4400
Re: Устал и ушел - "Новая газета" об отставке...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 307
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 20.03.19 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Молодец, может настигнет понимание!
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