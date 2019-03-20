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Нурсултан Назарбаев прекратил полномочия Президента Казахстана. Полный текст обращения к народу

informburo.kz

19 марта 2019, 20:18 |  Государство

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в эфире республиканских телеканалов обратился к народу и сообщил о прекращении полномочий Президента.

Нурсултан Назарбаев подписывает свой последний президентский указ / Фото akorda.kz

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве Президента", – сказал Назарбаев. Он подписал свой последний указ в этой должности – указ о прекращении своих полномочий.

Нурсултан Назарбаев наделён статусом Первого Президента, остаётся председателем Совета Безопасности, партии "Нур Отан" и членом Конституционного совета.

Полномочия Президента переходят к председателю Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Нурсултану Назарбаеву в этом году исполнится 79 лет.

Акорда опубликовала полный текст обращения Нурсултана Назарбаева.

"Дорогие казахстанцы, соотечественники, соратники, члены партии «Нұр Отан»!

Сегодня я обращаюсь к вам, как это делал всегда, в самые важные моменты истории нашего государства, которое мы вместе строим.

Но сегодняшнее обращение особое.

Я принял непростое для себя решение – сложить с себя полномочия Президента Республики Казахстан.

В этом году исполняется 30 лет моего нахождения на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен чести моим народом стать Первым Президентом независимого Казахстана.

Вспомним, как пала советская империя, оставив нам неразбериху и душевную смуту, разрушенную экономику и политику.

Внутренний валовой продукт сократился вдвое, не хватало продовольствия и товаров первой необходимости. В одночасье остановились все крупнейшие заводы. Казалось, наступил коллапс.

Это был вызов. И мы его приняли. Стали энергично прокладывать свой казахстанский путь развития.

Нашей триединой задачей стало построение рыночной экономики, демонтаж тоталитарной идеологической системы и модернизация всех институтов общества. И это мы делали во имя создания современного демократического государства – Республики Казахстан.

Понимая, что нельзя было построить демократические институты при слабой экономике и бедствующих гражданах, мы во главу угла поставили экономическое развитие и рост благосостояния граждан. В результате этого нам удалось поднять объем экономики в 15 раз, а доходы населения в 9 раз (в долларовом выражении), что позволило сократить уровень бедности почти в 10 раз.

Мы самостоятельно и успешно преодолели все выпавшие на нашу долю катаклизмы, включая глубочайший мировой финансовый кризис 2007-2012 годов.

Казахстан перешел от аграрной экономики к промышленно-сервисной. Идет процесс индустриализации и урбанизации страны. В сырьевой сектор пришли ведущие мировые инвесторы. Это позволило реализовать сложнейшие проекты в нефтегазовом секторе.

За счет сырьевых ресурсов сформирован фонд для будущих поколений казахстанцев. Казахстан стал частью глобальной экономики, привлекает инвестиции и торгует практически со всеми странами мира.

Построен новый инфраструктурный каркас страны. Автомобильными, железнодорожными дорогами связаны все регионы страны. А авиационные маршруты дают нам возможность открывать для себя новые уголки мира.

Казахстан стал крупным государством не только по территории. Сегодня нас уже более 18 миллионов человек. Недалек рубеж – 20 миллионов человек.

Мы вошли в число 50 развитых стран мира. Разработана программа развития до 2050 года. Цель – войти в число 30 самых развитых стран.

Мы сумели на руинах СССР построить успешное казахстанское государство с современной рыночной экономикой, создать мир и стабильность внутри многоэтнического и многоконфессионального Казахстана. Впервые в нашей многовековой истории обеспечили международно-правовое признание Республики Казахстан. Поставили Казахстан на карту мира, где его не было как государства. У нас есть свой флаг, гимн, герб.

В самый непростой период 90-х годов мы начали подготовку специалистов по программе «Болашак», чтобы дать молодежи достойное образование, возможность изучить мировую практику и принести пользу стране.

В мире бушевал кризис, а мы создавали в Астане университет мирового уровня, строили интеллектуальные школы. Выросшие в годы независимости молодые люди, уверен, ценят заботу страны о них. Они птенцы гнезда независимого Казахстана, которые, верю, будут беречь и укреплять нашу страну, отдадут свои знания, силы делу процветания Отчизны.

Впервые в истории страны мы построили свою столицу. Астана – это осязаемое олицетворение всех наших достижений и побед.

Все это мы сделали вместе, дорогие мои казахстанцы.

Все эти годы вы поддерживали меня на всех выборах, поддерживали мои инициативы. Я был удостоен великой чести служить моему великому народу, родной стране. Огромное спасибо вам – моему народу и низкий поклон. Благодаря такой поддержке я работал не жалея сил, энергии и здоровья, времени, чтобы оправдать это доверие.

Как вам известно, нашими законами я наделен статусом Первого Президента – Елбасы (Лидер нации). Остаюсь председателем Совета Безопасности, который наделен серьезными полномочиями. Остаюсь председателем партии «Нұр Отан», членом Конституционного Совета. То есть остаюсь с вами. Заботы страны и народа остаются моими заботами.

Как основатель независимого казахстанского государства вижу свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования.

Вопрос преемственности власти в Казахстане решен конституционно. В случае досрочного прекращения полномочий действующего Президента его полномочия переходят к председателю Сената до окончания выборного срока. Затем состоятся выборы нового Президента.

Председателем Сената Парламента в настоящее время является Касым-Жомарт Кемелович Токаев. Вы его хорошо знаете. Он выпускник МГИМО, доктор наук. Свободно владеет английским и китайским языками. Прошел большой путь на руководящих должностях республики. Был министром иностранных дел в годы становления внешней политики страны, работал вице-премьер-министром и премьер-министром страны, председателем Сената. Знает страну, ее экономику и политику. Выдвигался и работал заместителем Генерального секретаря ООН. Это было большим признанием его заслуг как дипломата и знаком доверия к Казахстану.

Рядом со мной он работает с первых дней независимости Казахстана. Я хорошо его знаю. Он человек честный, ответственный и обязательный. Поддерживает всецело проводимую политику внутри страны и вовне. Все программы разрабатывались и принимались с его участием.

Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном.

Дорогие соотечественники!

Мы видим, что мир меняется, не стоит на месте. Появляются не только новые возможности, но и новые глобальные технологические и демографические вызовы, нестабильность мирового порядка. Каждому поколению приходится решать свои задачи. Я и мое поколение сделали для страны все, что смогли. Результаты вам известны. Мир меняется, и приходят новые поколения. Процесс естественный. Они будут решать проблемы своего времени. Пусть постараются сделать страну еще лучше.

Вместе с миром меняться должны и мы. Обращаюсь к молодому поколению казахстанцев – берегите независимый Казахстан – нашу общую Родину, Мәңгілік ел – это наш народ, земля наших великих предков. У нас одна Родина, одна земля.

Берегите дружбу и единство нашего народа, наше взаимное доверие и уважение к культуре и традициям каждого гражданина страны.

Только так мы будем сильны, победим все вызовы.

Только так мы будем процветать.

Уважаемые казахстанцы!

Мои соотечественники!

Сегодня я обращаюсь к каждому из вас.

Перед страной стоят масштабные задачи. И я уверен в нашем успехе.

Каким я вижу Казахстан будущего?

Я твердо уверен, что казахстанцы будущего – это общество образованных, свободных людей, говорящих на трех языках.

Они – граждане мира. Они путешествуют. Они открыты новым знаниям. Они трудолюбивы. Они – патриоты своей страны.

Я убежден, что Казахстан будущего – это Общество Всеобщего труда. Это – государство с сильной экономикой, где все делается для человека. Где лучшее образование, лучшее здравоохранение. Где царят мир и спокойствие. Где граждане свободны и равны, а власть справедлива. Там верховенство закона.

Я верю в то, что мы движемся правильным курсом, и ничто не сможет сбить нас с верного пути.

Если мы будем сильны, с нами будут считаться.

Если мы будем надеяться на чудо или полагаться на других, мы растеряем достигнутое.

Уважаемые казахстанцы!

Полагаю, что наступил момент для подписания соответствующего Указа".
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§ abaika95
Re: Нурсултан Назарбаев прекратил полномочия Президента...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.03.19 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Грустно, что такой человек уходит в отставку.
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§ Медный
Re: Нурсултан Назарбаев прекратил полномочия Президента...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2622
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.03.19 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бла-бла-бла
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