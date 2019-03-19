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Гога
Костанайская теплоэнергетическая компания ломает традиции убыточности
Ну раз уже исправили - то уберите комментарий №1 , а то подумают , что я в нем ерунду написал .
19.03.19 16:46
Сергей_я
Ипотека под 2% в Казахстане: доход семьи должен составлять 56-100 тысяч тенге
Если получают кредит в шесть млн тенге, то доход семьи должен быть 56 800 тенге. Первые восемь лет семья будет платить по 31 тысяче тенге, следующие 11 лет – по 18 тысяч тенге. это как вообще?...
19.03.19 16:40
drakon
Кто имеет право пилить деревья вдоль нашего дома?
Маркс: Скоро лунатики начнут выкапывать кратеры Так уже они давно - выкапывают. В НГ даже спец.рубрики - имеются. Улучшим наш город, Абонентский ящик. Ничего - не помогает, лунатики знают - своё...
19.03.19 16:36
Гога
Кто имеет право пилить деревья вдоль нашего дома?
Вопрос #11393 от 16/03/2019 добрый день! мы против вырубки и уничтжения деревьев, зачем так испоганили наш Кустанай? вы, наверно, помните, как в наше советское время город процветал, а сейчас...
19.03.19 16:32
Гога
Кто имеет право пилить деревья вдоль нашего дома?
Придут и спилят !! Даже на блог акима Кустаная можете написать . Там уже есть такие письма - ответ стандартный - Ваш вопрос принят к рассмотрению
19.03.19 16:30
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Костанайская теплоэнергетическая компания ломает традиции убыточности

Галина КАТКОВА

19 марта 2019, 15:55 |  ЖКХ

Предприятие завершило 2018 год с прибылью 30,8 млн тенге, сообщила сегодня, 19 марта, пресс-служба ГКП «КТЭК». Доходы за прошлый год составили 8 588,3 млн, затраты - 8 557,5 млн тенге.

Однако, отмечается в пресс-релизе, монопольная деятельность компании, связанная с производством и распределением тепловой энергии, остается убыточной. Даже с учетом того, что тепловой энергии КТЭК отпустила на 15,3% больше, чем в 2017 году.

Зарабатывало предприятие на так называемой иной деятельности - продаже вырабатываемой электроэнергии, обслуживании и ремонте тепловых пунктов, подключении к теплосетям по заявкам.

С 1 сентября 2018 года для КТЭК вводился компенсирующий тариф, и предприятие вернуло потребителям необоснованно полученный доход в сумме 12,4 млн тенге

- До 2017 года Костанайская ТЭК была хронически убыточной, - говорится в пресс-релизе, - но уже второй год компания показывает положительный финансовый результат благодаря оптимизации по всем возможным статьям затрат.

В компании считают, что на экономике предприятия положительно сказались качественные ремонты теплосетей и оборудования, благодаря чему за 2018 год аварийные ситуаций не допускались, а теплопотери удалось удержать в пределах утвержденных нормативов.
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§ Гога
Re: Костанайская теплоэнергетическая компания ломает традиции...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 695
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.03.19 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
с прибылью 30,8 млн тенге Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34130
Код:
вернуло потребителям необоснованно полученный доход в сумме 12,4 млрд. тенге Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34130
- ВЫ уж с цифрами как-то определитесь ???А то совсем какая-то путаница ! Код:
. Доходы за прошлый год составили 8 588,3 млн, затраты - 8 557,5 млн тенге. Источник: Аhttps://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34130
А то получается , что вернули *12,4 млрд. тенге* , а заработали* 8 588,3 млн* ??
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§ Гога
Re: Костанайская теплоэнергетическая компания ломает традиции...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 695
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.03.19 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос по тарифу на тепло. 1-комнатная квартира, 33 кв.м за тепло всегда была квитанция на сумму 5000-5500 тенге в месяц по счетчику. Однако в квитанции за февраль месяц 2019 года задолженность за тепло составляет 14739 тенге. Причем задолженность в 2-3 раза больше не только в моей квартире, а и у многих знакомых. С чем связан такой тариф?Ваш вопрос на рассмотрении, ответ будет предоставлен дополнительно.
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§ Гога
Re: Костанайская теплоэнергетическая компания ломает традиции...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 695
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.03.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну раз уже исправили - то уберите комментарий №1 , а то подумают , что я в нем ерунду написал .
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