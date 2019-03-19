Костанайская теплоэнергетическая компания ломает традиции убыточности

Предприятие завершило 2018 год с прибылью 30,8 млн тенге, сообщила сегодня, 19 марта, пресс-служба ГКП «КТЭК». Доходы за прошлый год составили 8 588,3 млн, затраты - 8 557,5 млн тенге.

Однако, отмечается в пресс-релизе, монопольная деятельность компании, связанная с производством и распределением тепловой энергии, остается убыточной. Даже с учетом того, что тепловой энергии КТЭК отпустила на 15,3% больше, чем в 2017 году.

Зарабатывало предприятие на так называемой иной деятельности - продаже вырабатываемой электроэнергии, обслуживании и ремонте тепловых пунктов, подключении к теплосетям по заявкам.

С 1 сентября 2018 года для КТЭК вводился компенсирующий тариф, и предприятие вернуло потребителям необоснованно полученный доход в сумме 12,4 млн тенге

- До 2017 года Костанайская ТЭК была хронически убыточной, - говорится в пресс-релизе, - но уже второй год компания показывает положительный финансовый результат благодаря оптимизации по всем возможным статьям затрат.

В компании считают, что на экономике предприятия положительно сказались качественные ремонты теплосетей и оборудования, благодаря чему за 2018 год аварийные ситуаций не допускались, а теплопотери удалось удержать в пределах утвержденных нормативов.