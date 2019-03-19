«Объединившись в один кулак» - в Астане прошел первый конгресс Ассоциации боевых искусств РК во главе с Каримом Масимовым

Первый конгресс Ассоциации боевых искусств РК прошел в здании Назарбаев Университета 17 марта. Спикерами мероприятия стали министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, министр обороны РК Нурлан Еркембаев, старший вице-президент «GAISF» Рафаэль Чиулли, вице-президент «GAISF» Стефан Фокс.

Карим Масимов (в центре): «Еще много задач, которые мы сможем решить только вместе, объединившись в один кулак»/ Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО



- Основная цель Ассоциации - развитие боевых видов спорта, она уже объеденила 20 республиканских федераций, различных боевых единоборств по четырем направлениям: понлноконтактные виды, все виды карате, мма и панкратион, - отметил на открытии конгресса глава Ассоциации боевых искусств РК. председатель КНБ РК Карим МАСИМОВ. - Ассоциация будет продвигать ценности и дух боевых искусств, способствовать развитию спорта, участвовать в подготовке спортивных кадров, она станет центральным органом боевых искусств в Казахстане. На сегодняшний день во всех регионах нашей страны открыты ее филиалы, объединившие организации единоборств областного значения. Объединение усилий казахстанского спорта по неолимпийским видам уже дает свои плоды. С созданием Ассоциации мы приняли предложение о проведении чемпионата мира по карате киокушинкай по версии KWU в Астане в декабре текущего года. С уверенностью могу сказать, что перед нами еще много задач, которые мы сможем решить только вместе, объединившись в один кулак, который является символом нашей Ассоциации.

Конгресс посетили по 10 представителей разных федераций от каждой области. Руководителем Ассоциации боевых искусств Костанайской области стал заместитель директора ШВСМ, мастер спорта по боксу, судья национальной категории Канат Нурпеисов.

Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО

Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО

Федерации джиу-джитсу и грепплинга UWW Костанайской области представили Мурат Бермухамбетов и корреспондент "НГ" Дмитрий Петренко.

- Считаю, что наш спорт давно нужно было упорядочить таким образом - централизовать систему взаимодействия областных федераций с республиканскими, - отмечает Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ.

Показательные выступления федерации таекводо / Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО



Своим мнением о создании Ассоциации боевих искусств поделился и министр культуры и спорта РК Арыстанбек МУХАМЕДИУЛЫ.

- Развитие массового спорта, создание данной организации - это требование времени, - отметил он. - Деятельность данной Ассоциации поддерживается всеми спортивыми сообществами и правительством РК. Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев всегда отмечает важность привлечения населения к занятиям спортом, важность развития детско-юношеского спорта. Ассоциация даст новый толчек для развития спорта в стране. Хотел бы отметить, что Астана является одним из четырех претендентов на проведение Всемирных игр в 2021 году. Мы с особым вниманием будем следить за ходом конгресса.

Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО

В рамках мероприятия были подписаны двухсторонние меморандумы о сотрудничестве с Министерством культуры и спорта РК, Министерством информации и общественного развития РК и Национальным олимпийским комитетом РК.

Подписание двухсторонних меморандумов / Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО



Участниками конгресса также стали председатель Комитета по делам физической культуры и спорта РК, олимпийский чемпион (Лондон, 2012), обладатель кубка Вэла Баркера за лучшую технику, заслуженный мастер спорта по боксу Серик Сапиев и генеральный секретарь Ассоциации боевых искусств РК, вице-президент федерации муай-тай РК, прославленный спортсмен и актер Фархад Аманкулов, известный по ролям в фильмах «Кочевник», «Баксы» и многих других.

Серик Сапиев и представитель ассоциации грепплинга UWW, корреспондент «НГ» Дмитрий Петренко / Фото из личного архива

- Федерация муай тай у нас существует с 1997 года, мы хотим дать будущее всем спортсменам, мы растем. Нужно провести работу, консолидировать всех. В нашей Ассоциации больше 20 федераций, нам нужно дать им толчок для будущего в жизни, - рассказал Фархад АМАНКУЛОВ корреспонденту «НГ».

Фархад Аманкулов (слева) и Серик Сапиев на конгрессе Ассоциации боевых искусств в Астане / Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО

Участники конгресса могли посетить тематические лекции по правовым вопросам в сфере спорта в Казахстане и мире, о спортивной медицине и PR в спорте - о том, как сделать популярным вид спорта, либо его направление или деятельность спортсменов и тренеров.

В рамках конгресса прошла лекция на тему «Спорт и медицина» / Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО



В спортивном зале Назарбаев Университета прошли показательные выступления самбистов, каратистов, греплеров и джитсеров, впечатляющую ударную технику продемонстрировали представители федерации муай-тай РК (тайского бокса).

Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО

- Считаю, что Ассоциация боевых искусств даст второе дыхание не олимпийским боевым видам, поддержит как на местах, так и на республиканском уровне, - сказал руководитель Ассоциации грепплинга UWW РК Канат АЛИН.

Представители грепплинга UWW во главе с президентом Ассоциации грепплинга UWW Канатом Алиным (третий слева)/ Фото из личного архива