Форум
Гога
Костанайская теплоэнергетическая компания ломает традиции убыточности
Ну раз уже исправили - то уберите комментарий №1 , а то подумают , что я в нем ерунду написал .
19.03.19 16:46
Сергей_я
Ипотека под 2% в Казахстане: доход семьи должен составлять 56-100 тысяч тенге
Если получают кредит в шесть млн тенге, то доход семьи должен быть 56 800 тенге. Первые восемь лет семья будет платить по 31 тысяче тенге, следующие 11 лет – по 18 тысяч тенге. это как вообще?...
19.03.19 16:40
drakon
Кто имеет право пилить деревья вдоль нашего дома?
Маркс: Скоро лунатики начнут выкапывать кратеры Так уже они давно - выкапывают. В НГ даже спец.рубрики - имеются. Улучшим наш город, Абонентский ящик. Ничего - не помогает, лунатики знают - своё...
19.03.19 16:36
Гога
Кто имеет право пилить деревья вдоль нашего дома?
Вопрос #11393 от 16/03/2019 добрый день! мы против вырубки и уничтжения деревьев, зачем так испоганили наш Кустанай? вы, наверно, помните, как в наше советское время город процветал, а сейчас...
19.03.19 16:32
Гога
Кто имеет право пилить деревья вдоль нашего дома?
Придут и спилят !! Даже на блог акима Кустаная можете написать . Там уже есть такие письма - ответ стандартный - Ваш вопрос принят к рассмотрению
19.03.19 16:30
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Так называемых «помогаек» в специализированном ЦОНе задержали костанайские полицейские

Артём МАРУСИЧ

19 марта 2019, 12:23 |  Криминал

Двух мужчин, одному из которых 21 год, а второму 42, задержали с поличным, когда они пытались получить 35 000 тенге с владельца автомобиля за помощь в оформлении "зеркальных" автомобильных номеров.

Об этом сегодня, 19 марта, на брифинге рассказал начальник управления собственной безопасности департамента полиции Алтынбек ШУЙНШАЛИЕВ. По его словам, "помогайки" (лица, за денежное вознаграждение помогающие автовладельцам решить интересующие их вопросы), пообещали посетителю ЦОНа за 35 000 тенге решить вопрос с номерами. Их задержали, когда они пытались получить деньги.

- Это гражданские люди, они в ЦОНе не работают, - подчеркнул Шуйншалиев. - Пользуясь незнанием отдельных граждан и их желанием обойтись без хлопот, они обещают им обойти какие-то очереди. Многие люди из-за незнания законодательства, поддаются на эти провокационные действия и платят. Сейчас никому платить не нужно, есть официальные государственные услуги. Если интересуют престижные номера - они все расписаны, за это есть фиксированная государственная пошлина, которую можно спокойно оплатить и эти номера получить.

По данному факту проводится досудебное расследование по признакам статьи 190 ч2 п2 УК РК (мошенничество, совершенное группой лиц). Максимальное наказание по данной статье - 4 года лишения свободы с конфискацией имущества.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
19.03.19 15:55 Костанайская теплоэнергетическая компания ломает традиции убыточности
19.03.19 14:29 «Объединившись в один кулак» - в Астане прошел первый конгресс Ассоциации боевых искусств РК во главе с Каримом Масимовым
19.03.19 10:01 Ипотека под 2% в Казахстане: доход семьи должен составлять 56-100 тысяч тенге
19.03.19 09:33 Задержан мужчина, ограбивший МФО в Костанае
19.03.19 08:46 Повысить прожиточный минимум в Казахстане предложил депутат
18.03.19 16:56 Акимом Костанайского района назначен Виктор Радченко
18.03.19 15:58 Глава Комитета по водным ресурсам арестован
18.03.19 15:52 Погода перед Наурызом: по ночам - зима, днем - весна
18.03.19 13:53 Сапарбаев: Для многодетных матерей создадим отдельную очередь на жильё
18.03.19 13:16 Два медучреждения вошли в состав Костанайской областной больницы

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Сабыр
Re: Так называемых «помогаек» в специализированном ЦОНе...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 153
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну,ну,а попробуйте выбрать 757 или подобный,один хлам из номеров! Всё равно мутят в этих спеццонах! Все хорошие номера придерживаются в базе и через помогаек продаются. Хлопать надо сотрудников.
Профайл

§ ыгрик иксов
Re: Так называемых «помогаек» в специализированном ЦОНе...
ыгрик иксов


(Пользователи)
Сообщений: 27
Регистрация: 31.03.12
Отправлено: 19.03.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кстати "зеркальные" номера чудесным образом достаются сотрудникам. можно провести анализ и будет видно, что в основном сотрудники либо их родственники раскатывают с "зеркальными" номерами.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 198
Пользователей: 4
Всего: 202

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх