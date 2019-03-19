Так называемых «помогаек» в специализированном ЦОНе задержали костанайские полицейские

Двух мужчин, одному из которых 21 год, а второму 42, задержали с поличным, когда они пытались получить 35 000 тенге с владельца автомобиля за помощь в оформлении "зеркальных" автомобильных номеров.

Об этом сегодня, 19 марта, на брифинге рассказал начальник управления собственной безопасности департамента полиции Алтынбек ШУЙНШАЛИЕВ. По его словам, "помогайки" (лица, за денежное вознаграждение помогающие автовладельцам решить интересующие их вопросы), пообещали посетителю ЦОНа за 35 000 тенге решить вопрос с номерами. Их задержали, когда они пытались получить деньги.

- Это гражданские люди, они в ЦОНе не работают, - подчеркнул Шуйншалиев. - Пользуясь незнанием отдельных граждан и их желанием обойтись без хлопот, они обещают им обойти какие-то очереди. Многие люди из-за незнания законодательства, поддаются на эти провокационные действия и платят. Сейчас никому платить не нужно, есть официальные государственные услуги. Если интересуют престижные номера - они все расписаны, за это есть фиксированная государственная пошлина, которую можно спокойно оплатить и эти номера получить.

По данному факту проводится досудебное расследование по признакам статьи 190 ч2 п2 УК РК (мошенничество, совершенное группой лиц). Максимальное наказание по данной статье - 4 года лишения свободы с конфискацией имущества.