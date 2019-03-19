Ипотека под 2% в Казахстане: доход семьи должен составлять 56-100 тысяч тенге

Размер ипотечного займа для малообеспеченных семей составит от 6 до 15 млн тенге, в зависимости от места проживания, передает informburo.kz.

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В Казахстане 340 тысяч многодетных семей, 28 тысяч из них стоят в очереди как нуждающиеся в жилье. Больше всего – в Туркестанской и Алматинской областях, сообщил министр труда и социальной защиты населения Бердыбек Сапарбаев.

"Жилстройсбербанк Казахстана разработал ипотечную программу под 2% годовых. Такие кредиты смогут получать семьи, которые имеют четырёх и более детей, у кого есть несовершеннолетние дети-инвалиды, а также неполные семьи с несовершеннолетними детьми. Программа разработана на 10 лет", – сказал Бердыбек Сапарбаев на правительственном часе в Сенате Парламента.

Малообеспеченным семьям будут выдавать ипотеку на льготных условиях. Они смогут получить в кредит от 6 до 15 млн тенге в зависимости от региона, в котором проживают.

"Если получают кредит в шесть млн тенге, то доход семьи должен быть 56 800 тенге. Первые восемь лет семья будет платить по 31 тысяче тенге, следующие 11 лет – по 18 тысяч тенге. По Астане, Алматы, я думаю, они будут получать кредит в 15 млн тенге. Тогда доход должен составлять 104 тысячи тенге. Первые восемь лет будут платить 79 тысяч тенге, остальные 11 лет – по 57 тысяч тенге", – пояснил председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Мархабат Жайымбетов.

С первоначальным взносом малообеспеченным семьям будут помогать акиматы, выдавая жилищные сертификаты в 1 млн тенге. Также власти планируют подключить бизнес для решения этой проблемы.

"Крупные предприниматели будут помогать своим работникам. Государство оказывает помощь, предприниматели тоже должны оказывать помощь. Руководителям этих предприятий предложено сделать это на добровольной основе", – заключил Мархабат Жайымбетов.