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Гога
Костанайская теплоэнергетическая компания ломает традиции убыточности
Ну раз уже исправили - то уберите комментарий №1 , а то подумают , что я в нем ерунду написал .
19.03.19 16:46
Сергей_я
Ипотека под 2% в Казахстане: доход семьи должен составлять 56-100 тысяч тенге
Если получают кредит в шесть млн тенге, то доход семьи должен быть 56 800 тенге. Первые восемь лет семья будет платить по 31 тысяче тенге, следующие 11 лет – по 18 тысяч тенге. это как вообще?...
19.03.19 16:40
drakon
Кто имеет право пилить деревья вдоль нашего дома?
Маркс: Скоро лунатики начнут выкапывать кратеры Так уже они давно - выкапывают. В НГ даже спец.рубрики - имеются. Улучшим наш город, Абонентский ящик. Ничего - не помогает, лунатики знают - своё...
19.03.19 16:36
Гога
Кто имеет право пилить деревья вдоль нашего дома?
Вопрос #11393 от 16/03/2019 добрый день! мы против вырубки и уничтжения деревьев, зачем так испоганили наш Кустанай? вы, наверно, помните, как в наше советское время город процветал, а сейчас...
19.03.19 16:32
Гога
Кто имеет право пилить деревья вдоль нашего дома?
Придут и спилят !! Даже на блог акима Кустаная можете написать . Там уже есть такие письма - ответ стандартный - Ваш вопрос принят к рассмотрению
19.03.19 16:30
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Ипотека под 2% в Казахстане: доход семьи должен составлять 56-100 тысяч тенге

19 марта 2019, 10:01 |  Общество

Размер ипотечного займа для малообеспеченных семей составит от 6 до 15 млн тенге, в зависимости от места проживания, передает informburo.kz.

Иллюстративное фото liter.kz

В Казахстане 340 тысяч многодетных семей, 28 тысяч из них стоят в очереди как нуждающиеся в жилье. Больше всего – в Туркестанской и Алматинской областях, сообщил министр труда и социальной защиты населения Бердыбек Сапарбаев.

"Жилстройсбербанк Казахстана разработал ипотечную программу под 2% годовых. Такие кредиты смогут получать семьи, которые имеют четырёх и более детей, у кого есть несовершеннолетние дети-инвалиды, а также неполные семьи с несовершеннолетними детьми. Программа разработана на 10 лет", – сказал Бердыбек Сапарбаев на правительственном часе в Сенате Парламента.

Малообеспеченным семьям будут выдавать ипотеку на льготных условиях. Они смогут получить в кредит от 6 до 15 млн тенге в зависимости от региона, в котором проживают.

"Если получают кредит в шесть млн тенге, то доход семьи должен быть 56 800 тенге. Первые восемь лет семья будет платить по 31 тысяче тенге, следующие 11 лет – по 18 тысяч тенге. По Астане, Алматы, я думаю, они будут получать кредит в 15 млн тенге. Тогда доход должен составлять 104 тысячи тенге. Первые восемь лет будут платить 79 тысяч тенге, остальные 11 лет – по 57 тысяч тенге", – пояснил председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Мархабат Жайымбетов.

С первоначальным взносом малообеспеченным семьям будут помогать акиматы, выдавая жилищные сертификаты в 1 млн тенге. Также власти планируют подключить бизнес для решения этой проблемы.

"Крупные предприниматели будут помогать своим работникам. Государство оказывает помощь, предприниматели тоже должны оказывать помощь. Руководителям этих предприятий предложено сделать это на добровольной основе", – заключил Мархабат Жайымбетов.
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: Ипотека под 2% в Казахстане: доход семьи должен составлять...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1648
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если получают кредит в шесть млн тенге, то доход семьи должен быть 56 800 тенге

А как же 500 000? Да и какая ипотека может быть при 56 800. Щас одного ребенка в школу собрать дороже чем эта цифра, тут уже не до ипотеки. А кушать на что?
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§ maxsaf
Re: Ипотека под 2% в Казахстане: доход семьи должен составлять...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1648
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Жилстройсбербанк Казахстана разработал ипотечную программу под 2% годовых

Ой, как грозно звучит. Интересно, как долго разрабатывали. Пришел поди главный, сказал - два процента. Все. Программа разработана. :-)
Пойду разработаю новое меню на вечер. Сегодня пусть будет омлет. Готово. Разработал новое меню. :lol:
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§ Змея Подколодная
Re: Ипотека под 2% в Казахстане: доход семьи должен составлять...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 579
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 19.03.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Государство оказывает помощь, предприниматели тоже должны оказывать помощь.

С чего это вдруг?
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§ konsultant
Re: Ипотека под 2% в Казахстане: доход семьи должен составлять...
konsultant


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 16.05.08
Отправлено: 19.03.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все эти программы и цифры вызывают только грустную улыбку.
Чинушы, сие плодящие, ничего за своими цифирками не видят.
"..доход семьи должен быть 56 800 тенге. Первые восемь лет семья будет платить по 31 тысяче тенге". это серьезно? многодетная семья способна жить на 25800 в месяц в течение 8 лет?
У меня 3 сына-школьника. 4-5 раз месяц в супермаркете только необходимый минимум продуктов питания 11-15 тысяч за раз, сезонная покупка одежды, обуви - отдельный квест "уложись в 100 тыс." + коммуналка, +какие-то иные траты, да хоть на мультик детей отправить в честь праздника.
Здесь ранее статья о повышении пособий для многодетных, там вообще туши свет..
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§ alex_60
Re: Ипотека под 2% в Казахстане: доход семьи должен составлять...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3038
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///предприниматели тоже должны оказывать помощь//

идите лесом, ничего они не должны.
понесло совсем уже.
воровать там наверху перестаньте вагонами,
каждый день- зам акима,главврач,зам министра-
десятками миллионов воруют.
каждый божий день.
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* drakon
Ипотека под 2% в Казахстане: доход семьи должен составлять 56-100 тысяч тенге
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15916
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.03.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ничего они не должны.

Алекс, а как же -
Социальная ответственность - бизнеса... :lol:
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§ alex_60
Ипотека под 2% в Казахстане: доход семьи должен составлять 56-100 тысяч тенге
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3038
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Социальная ответственность - бизнеса..


так это платят чтобы их не проверяли шибко.
всякие проверяющие органы.
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§ Сергей_я
Re: Ипотека под 2% в Казахстане: доход семьи должен составлять...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2693
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 19.03.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Если получают кредит в шесть млн тенге, то доход семьи должен быть 56 800 тенге. Первые восемь лет семья будет платить по 31 тысяче тенге, следующие 11 лет – по 18 тысяч тенге.

это как вообще? Берите ипотеку и помирайте? Как вообще такие расчеты можно придумать то, да еще и в прессу их дать? Даже при совокупном доходе пускай 150 тыс, даже при этом условии будет очень тяжко выплачивать 56 тыс ежемесячно.
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