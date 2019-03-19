«Встал, отряхнулся и пошёл»: челябинец выпрыгнул с девятого этажа, спасаясь от пожара

Позже мужчину увезли на скорой в больницу, передает 74.ru.

Пожар, произошёл вечером в воскресенье в доме на улице Захаренко, 11. Возгорание тушили около двух часов, при этом никто не пострадал. 53-летний мужчина выпрыгнул из горящей квартиры на девятом этаже и остался жив, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

— Сообщение о возгорании поступило в 22:48. Наряд прибыл на место через пять минут. Полностью ликвидировать пожар удалось в 00:53, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

По данным МЧС, о пожаре сообщили слишком поздно, а предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Квартира была сильно захламлена — в результате она выгорела полностью. Эвакуация жильцов не потребовалась.

— До приезда пожарной охраны с балкона горящей квартиры спрыгнул мужчина 1966 года рождения. Он встал, отряхнулся и сам дошёл до кареты скорой помощи. Его увезли в больницу, — добавили в управлении МЧС.

О пожаре 74.ru сообщили очевидцы происшествия. На месте работали четыре пожарных машины и несколько автомобилей полиции.