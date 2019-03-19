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elektron
Акимом Костанайского района назначен Виктор Радченко
Стесняюсь спросить, а сколько Акимов вообще нужно? Аким города, Аким области есть, теперь вот узнаю Аким района есть. Сколько всего нового :lol: Может ещё Акимы микрорайонов где имеются?
19.03.19 02:01
maxsaf
Сапарбаев: Для многодетных матерей создадим отдельную очередь на жильё
Змея Подколодная: Государство плодит иждивенцев. Ну скажите им, чтобы сразу специалистов рожали. :lol:
18.03.19 23:27
Змея Подколодная
Сапарбаев: Для многодетных матерей создадим отдельную очередь на жильё
Ну все, теперь конвеер заработает в полную мощь. Рожать будут каждый год, лет так с 15-ти наверно. Затем требовать квартиры и деньги. Кто то размножается, а кто то работает и платит налоги....
18.03.19 23:05
yudjin
Акимом Костанайского района назначен Виктор Радченко
дал поручение акимату Костанайского района в ближайшее время увеличить количество полей под парами, закупить достаточно минеральных удобрений, продолжать обновлять с/х технику и не затягивать с...
18.03.19 23:02
maxsaf
Акимом Костанайского района назначен Виктор Радченко
Затоболец: Переименуйте уже и не мучайтесь. Сколько можно терпеть ;-)
18.03.19 22:58
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«Встал, отряхнулся и пошёл»: челябинец выпрыгнул с девятого этажа, спасаясь от пожара

18 марта 2019, 11:51 |  Происшествия

Позже мужчину увезли на скорой в больницу, передает 74.ru.

Пожар, произошёл вечером в воскресенье в доме на улице Захаренко, 11. Возгорание тушили около двух часов, при этом никто не пострадал. 53-летний мужчина выпрыгнул из горящей квартиры на девятом этаже и остался жив, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

— Сообщение о возгорании поступило в 22:48. Наряд прибыл на место через пять минут. Полностью ликвидировать пожар удалось в 00:53, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

По данным МЧС, о пожаре сообщили слишком поздно, а предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Квартира была сильно захламлена — в результате она выгорела полностью. Эвакуация жильцов не потребовалась.

— До приезда пожарной охраны с балкона горящей квартиры спрыгнул мужчина 1966 года рождения. Он встал, отряхнулся и сам дошёл до кареты скорой помощи. Его увезли в больницу, — добавили в управлении МЧС.

О пожаре 74.ru сообщили очевидцы происшествия. На месте работали четыре пожарных машины и несколько автомобилей полиции.
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Комментарии к новости
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§ Гость_
Re: «Встал, отряхнулся и пошёл»: челябинец выпрыгнул с девятого...
Гость_


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 30.07.18
Отправлено: 18.03.19 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Суровые Челябинские парни!!!)))
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§ Daniyar_Zhunus
Re: «Встал, отряхнулся и пошёл»: челябинец выпрыгнул с девятого...
Daniyar_Zhunus


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 26.02.19
Отправлено: 18.03.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Они" люди Х среди нас ))))
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§ alex_60
«Встал, отряхнулся и пошёл»: челябинец выпрыгнул с девятого этажа, спасаясь от пожара
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3034
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.03.19 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бухие при падении всегда меньше всех
получают переломов при падении с многоэтажек.
и на козырьки падают, и живые остаются.
это так , безотносительно данного случая,информации нет такой.
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§ Медный
Re: «Встал, отряхнулся и пошёл»: челябинец выпрыгнул с девятого...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2621
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 18.03.19 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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