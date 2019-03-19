Перцевская школа была названа примером неэффективного расходования бюджетных денег
Галина КАТКОВА
Вопрос о рациональном использовании государственных средств обсуждали сегодня, 18 марта, на расширенном заседании акимата Костанайской области.
Открывая школу в Перцевке, чиновники говорили, что у поселка есть перспективы роста /Фото из архива "НГ"
Докладывал назначенный на свой пост 5 марта председатель областной Ревизионной комиссии Дмитрий КОСТЮКОВ.
Сообщая об итогах проведенных за 2018 год 18-ти аудиторских мероприятий, он отметил, что участились случаи неэффективного использования бюджетных средств. Зафиксированы они на сумму 2,9 млрд тенге. Случаев неэффективного планирования выявили на сумму более 1 млрд тенге.
Костюков привел несколько примеров:
- При разработке проектно-сметной документации зачастую не учитывается, что средства для дальнейшей реализации проектов отсутствуют. Срок действия ПСД истекает, строительство не начинается, а средства потрачены, за 2018 год - около 170 млн тенге. В Костанайском районе 277 млн тенге было израсходовано на капитальный ремонт Половниковской средней школы, в прошлом году в ней обучалось 76 человек, показатели ЕНТ низкие, тенденции к увеличению количества учеников нет, наоборот, в последние три года прослеживается снижение количества учащихся. При этом в Заречной школе с государственным языком обучения обратная ситуация - количество детей растет, мощностей учебного заведения не хватает. Есть заключение о необходимости капитального ремонта, но средства не выделялись даже на разработку ПСД.
В качестве примеров были названы также реконструкция за счет кредитных средств из республиканского бюджета котельной в ГКП «Тобол» (Тарановский район) на сумму 880,9 млн тенге. Сегодня мощности этой котельной используются только наполовину. Руководитель управления энергетики и ЖКХ Алмат ИСЕНБАЕВ пояснил, что котельная в процессе реконструкции получила 4 котла, два из которых являются резервными, поэтому мощность надо оценивать с поправкой на это.
В Федоровском районе на 1,3 млн тенге было приобретено ведомственное жилье, которое так никому и не предоставили. Аким области Архимед МУХАМБЕТОВ дал поручение разобраться и в целом с позицией ревизионной комиссии согласился. Подчеркнул, что акиматам планировать ремонты надо с учетом перспективы населенных пунктов.
- Построили основную школу в Перцевке, - напомнил он, - до меня решение приняли. Школа на 150 мест, всего 76 учеников, наполняемость совсем низкая, не растет. Надо посмотреть, как в поселках вокруг ситуация, может, подвоз организовать. В Камыстинском районе тоже построили школу, а через несколько лет вынуждены были закрыть. Надо планировать такие вещи с учетом перспективности поселков.
Основная школа в Перцевке была введена в строй в 2016 году. Строилась после того, как прежняя пришла в аварийное состояние. Открывая новую, на которую бюджет Рудного выделил более 600 млн тенге, чиновники говорили о том, что у поселка есть перспективы роста.
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