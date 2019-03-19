Форум
elektron
Акимом Костанайского района назначен Виктор Радченко
Стесняюсь спросить, а сколько Акимов вообще нужно? Аким города, Аким области есть, теперь вот узнаю Аким района есть. Сколько всего нового :lol: Может ещё Акимы микрорайонов где имеются?
19.03.19 02:01
maxsaf
Сапарбаев: Для многодетных матерей создадим отдельную очередь на жильё
Змея Подколодная: Государство плодит иждивенцев. Ну скажите им, чтобы сразу специалистов рожали. :lol:
18.03.19 23:27
Змея Подколодная
Сапарбаев: Для многодетных матерей создадим отдельную очередь на жильё
Ну все, теперь конвеер заработает в полную мощь. Рожать будут каждый год, лет так с 15-ти наверно. Затем требовать квартиры и деньги. Кто то размножается, а кто то работает и платит налоги....
18.03.19 23:05
yudjin
Акимом Костанайского района назначен Виктор Радченко
дал поручение акимату Костанайского района в ближайшее время увеличить количество полей под парами, закупить достаточно минеральных удобрений, продолжать обновлять с/х технику и не затягивать с...
18.03.19 23:02
maxsaf
Акимом Костанайского района назначен Виктор Радченко
Затоболец: Переименуйте уже и не мучайтесь. Сколько можно терпеть ;-)
18.03.19 22:58
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Перцевская школа была названа примером неэффективного расходования бюджетных денег

Галина КАТКОВА

18 марта 2019, 12:05 |  Государство

Вопрос о рациональном использовании государственных средств обсуждали сегодня, 18 марта, на расширенном заседании акимата Костанайской области.

Открывая школу в Перцевке, чиновники говорили, что у поселка есть перспективы роста /Фото из архива "НГ"

Докладывал назначенный на свой пост 5 марта председатель областной Ревизионной комиссии Дмитрий КОСТЮКОВ.

Сообщая об итогах проведенных за 2018 год 18-ти аудиторских мероприятий, он отметил, что участились случаи неэффективного использования бюджетных средств. Зафиксированы они на сумму 2,9 млрд тенге. Случаев неэффективного планирования выявили на сумму более 1 млрд тенге.

Костюков привел несколько примеров:

- При разработке проектно-сметной документации зачастую не учитывается, что средства для дальнейшей реализации проектов отсутствуют. Срок действия ПСД истекает, строительство не начинается, а средства потрачены, за 2018 год - около 170 млн тенге. В Костанайском районе 277 млн тенге было израсходовано на капитальный ремонт Половниковской средней школы, в прошлом году в ней обучалось 76 человек, показатели ЕНТ низкие, тенденции к увеличению количества учеников нет, наоборот, в последние три года прослеживается снижение количества учащихся. При этом в Заречной школе с государственным языком обучения обратная ситуация - количество детей растет, мощностей учебного заведения не хватает. Есть заключение о необходимости капитального ремонта, но средства не выделялись даже на разработку ПСД.

В качестве примеров были названы также реконструкция за счет кредитных средств из республиканского бюджета котельной в ГКП «Тобол» (Тарановский район) на сумму 880,9 млн тенге. Сегодня мощности этой котельной используются только наполовину. Руководитель управления энергетики и ЖКХ Алмат ИСЕНБАЕВ пояснил, что котельная в процессе реконструкции получила 4 котла, два из которых являются резервными, поэтому мощность надо оценивать с поправкой на это.

В Федоровском районе на 1,3 млн тенге было приобретено ведомственное жилье, которое так никому и не предоставили. Аким области Архимед МУХАМБЕТОВ дал поручение разобраться и в целом с позицией ревизионной комиссии согласился. Подчеркнул, что акиматам планировать ремонты надо с учетом перспективы населенных пунктов.

- Построили основную школу в Перцевке, - напомнил он, - до меня решение приняли. Школа на 150 мест, всего 76 учеников, наполняемость совсем низкая, не растет. Надо посмотреть, как в поселках вокруг ситуация, может, подвоз организовать. В Камыстинском районе тоже построили школу, а через несколько лет вынуждены были закрыть. Надо планировать такие вещи с учетом перспективности поселков.

Основная школа в Перцевке была введена в строй в 2016 году. Строилась после того, как прежняя пришла в аварийное состояние. Открывая новую, на которую бюджет Рудного выделил более 600 млн тенге, чиновники говорили о том, что у поселка есть перспективы роста.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
18.03.19 16:56 Акимом Костанайского района назначен Виктор Радченко
18.03.19 15:58 Глава Комитета по водным ресурсам арестован
18.03.19 15:52 Погода перед Наурызом: по ночам - зима, днем - весна
18.03.19 13:53 Сапарбаев: Для многодетных матерей создадим отдельную очередь на жильё
18.03.19 13:16 Два медучреждения вошли в состав Костанайской областной больницы
18.03.19 12:54 Гизат Нурдаулетов назначен генеральным прокурором
18.03.19 12:26 Пять несанкционированных источников сброса обнаружили на реке Урал в Атырау
18.03.19 11:51 «Встал, отряхнулся и пошёл»: челябинец выпрыгнул с девятого этажа, спасаясь от пожара
17.03.19 18:39 Международный фестиваль танца «Наурыз собирает друзей» завершился в Костанае
17.03.19 14:09 Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Хозяин
Перцевская школа была названа примером неэффективного расходования бюджетных денег
Хозяин


(Пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 18.03.19 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"В Костанайском районе 277 млн тенге было израсходовано на капитальный ремонт Половниковской средней школы, в прошлом году в ней обучалось 76 человек, показатели ЕНТ низкие, тенденции к увеличению количества учеников нет, наоборот, в последние три года прослеживается снижение количества учащихся. При этом в Заречной школе с государственным языком обучения обратная ситуация - количество детей растет, мощностей учебного заведения не хватает. Есть заключение о необходимости капитального ремонта, но средства не выделялись даже на разработку ПСД"

Поправьте меня, если я не прав, но именно этот "эффективный" аким, который так распределял финансы сейчас повышен до акима Костаная?
Профайл

§ drakon
Re: Перцевская школа была названа примером неэффективного...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15912
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.03.19 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, как то - получается.
Население Казахстана растёт, на
1млн. человек в год. А деревень-
перспективных - уменьшается, с
каждым годом... :-o :lol:
Профайл

§ Медный
Re: Перцевская школа была названа примером неэффективного...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2621
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 18.03.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
оказывается планировать надо! :-o :-o :-o
Профайл

§ Нурбанчик
Перцевская школа была названа примером неэффективного расходования бюджетных денег
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1871
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 18.03.19 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
Костюков привел несколько примеров:
- При разработке проектно-сметной документации зачастую не учитывается, что средства для дальнейшей реализации проектов отсутствуют.
Срок действия ПСД истекает, строительство не начинается, а средства потрачены

Это понятно, но сам же господин Костюков себе противоречит :lol:
Цитата:
НГ:
Есть заключение о необходимости капитального ремонта, но средства не выделялись даже на разработку ПСД.

А зачем тогда, слово даже? Нет денег на капремонт - не заказывайте проект, так Костюков сказал. С другой стороны без проекта, не понятно сколько именно денег нужно на капремонт, хотя возможно брать в грубый подсчет объекты-аналоги.

[Исправлено: Нурбанчик, 18.03.2019 - 18:53]
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 137
Пользователей: 0
Всего: 137

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх