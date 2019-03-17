Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы

Инсценировщики угона собственного авто задержаны в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Иллюстративное фото 5min.by Полицейскими задержаны двое граждан, прибывших в Алматы с целью реализовать свой преступный замысел. Подозреваемые решили провернуть хитрый план, однако уже в ходе допроса их рассекретили оперативники отдела по раскрытию краж автотранспорта.

«Изначально 30-летний гражданин И. со своим земляком гражданином А., 1988 года рождения, проходили по уголовному делу об угоне автомашины «Тойота Камри-70» в качестве потерпевших. Оба уроженцы Костанайской области. Как следует из показаний гражданина И., он со своим другом прибыли в одно из кафе города, а выйдя оттуда, обнаружили пропажу авто. Тогда было зарегистрировано досудебное расследование по факту угона транспортного средства», - поведал начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

Уже при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что оформленная «Тойота» находится в залоге в ломбарде и застрахована на случай угона. Также маршрут передвижения автомашины до преступления не соответствовал маршруту, указанным заявителем и его другом.

«На повторном допросе гражданин И. и гражданин А. уже сознались, что угон был инсценирован заблаговременно, с целью получения материальной выгоды. В ломбарде авто они заложили на сумму в размере 8 000 000 тенге. Эти деньги уже были получены ими. По страховой выплате «горе-владелец» получил бы себестоимость автомобиля примерно от 12 000 000 до 13 000 000 тенге. При этом угнанный «железный конь» остается при нем. Таким образом, злоумышленники хотели обогатиться по преступной схеме, которая была пресечена оперативниками. По данному факту в отношении уже подозреваемого гражданина И., начато досудебное расследование по статье 419 части 3 УК РК «Заведомо ложный донос о совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, либо совершенное из корыстных побуждений». В отношении его подельника гражданина А., проводится досудебное расследование по статье 420 части 2 УК РК «Заведомо ложные показания свидетеля совершенные по уголовному делу тяжком или особо тяжком преступлении либо из корыстных побуждений». Касательно третьего участника, который непосредственно занимался «угоном» автомобиля, чья личность уже установлена, его поимка - лишь дело времени», - дополнил подполковник Искаков.

Оба подозреваемых ранее привлекались к уголовной ответственности по фактам кражи из авто, за распространение наркотических средств и изнасилование.