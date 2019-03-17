Чтобы глаукома не привела к слепоте - советы врача

О профилактике этой болезни агентству Tengrinews.kz рассказала врач-офтальмолог Президентской клиники Ырзык Жарылгасинова в рамках Всемирной недели глаукомы.

Фото Rudy and Peter Skitterians/Pixabay

Эту дату в медицинский календарь внесла Всемирная организация здравоохранения: 50 процентов пациентов с глаукомой не подозревают о своем заболевании, хотя оно представляет серьезную угрозу для зрения и может привести к слепоте.

Почему появляется глаукома, как из-за нее теряют зрение и каковы ее симптомы? С этого и начнем.

Симптомы глаукомы

Первый симптом развития глаукомы у пациента - повышение глазного давления. Но часто человек даже не подозревает об этом и, когда узнает о диагнозе, первая реакция обычно - недоверие. Таким пациентам, как правило, трудно понять, почему так случилось. Первый человек, с кем необходимо проконсультироваться, - это врач-офтальмолог.

Мы обычно спрашиваем, не было ли у кого-либо в роду глаукомы, так как она передается по наследству. Помимо глазного давления, симптомом этой болезни может стать сужение полей зрения. Сам человек на начальных стадиях болезни может этого не замечать: поле зрения сужается постепенно. В конечном итоге пациент начинает видеть, будто смотрит в трубочку. Мы называем такой симптом трубчатым зрением, который может привести к разным трудностям в обычной жизни. Если такой пациент водит автомобиль, то он часто может попадать в аварии, так как не видит происходящее справа и слева, при ходьбе он может спотыкаться.

Также могут появиться головные боли, дискомфорт, слезотечение, светобоязнь. Этих симптомов может и не быть, так как они считаются скорее косвенными, а не основными.

Все указанные признаки болезни самому человеку обнаружить порой сложно, особенно на ранних стадиях, потому важно посещать специалиста и обследовать свое зрение.

Конечный пункт: слепота

Многие эксперты в области лечения глаукомы обычно подчеркивают, что эта болезнь ведет к слепоте. Дело только в том, как скоро она наступит: болезнь, которая находится под контролем специалиста, может привести к потере зрения в течение десяти лет. Если же глаукому не лечат, то она может оставить человека без зрения в течение трех лет с момента развития болезни.

Восстановить способность видеть после этого уже, как правило, невозможно. В глазу происходят необратимые процессы, ведь зрительный нерв очень трудно поддается реабилитации. Под воздействием глазного давления он сдавливается, а его краевые волокна в итоге отмирают.

Что может ускорить развитие глаукомы

Есть провоцирующие факторы и ряд состояний, которые ускоряют наследственную предрасположенность к этой болезни. Допустим, если кто-то из моих родителей болел глаукомой, то совсем не обязательно, что это заболевание возникнет у меня, при одном условии: если я сама не провоцирую развитие этой болезни благодаря своему образу жизни. Если он малоподвижный, в нем отсутствуют умеренные физические нагрузки, плюс все это дополняется неправильным питанием, то все эти факторы лишь ускорят развитие болезни.

При этом не стоит забывать о высокой зрительной нагрузке из-за компьютеров, телевизоров и сотовых телефонов. С ними и за ними мы сегодня проводим большую часть своего времени, из-за чего страдают наши глаза.

Часто к 40 годам развивается такое заболевание, как пресбиопия - трудность при фокусировании зрения на близком расстоянии. Пациент в таком случае должен надеть плюсовые очки, чтобы видеть предметы вблизи. Это в идеале. Но обычно люди долго не принимают того факта, что зрение ухудшилось, вместо этого начинают напрягаться и щуриться, используя и тратя ресурсы глаза. Все это может привести к появлению глаукомы.

Профилактика

1. Необходимо проходить диагностику глаз и исключать факторы, которые могут спровоцировать болезнь. Одним из них может стать сердечно-сосудистое заболевание. Для начала нужно проверить свой вес, рост, замерить талию. Посмотреть, нет ли каких-либо метаболических изменений в организме. Лишний вес уменьшает уровень микроциркуляции. Это значит, что мелкие сосуды и, соответственно, мелкие органы хуже снабжаются кровью. От этого страдает зрительный нерв. Также уменьшается приток и отток глазной жидкости.

2. Нужно делать гимнастику для глаз. Если мы целый день просидели за компьютером, то естественно, что мышцы глаза все это время находились в напряжении. Произошел приток крови в глаз, а оттока не было, так как мышцы были неподвижны. Для того, чтобы их расслабить, нужно сделать простейшие упражнения: крепко сомкнуть глаза и разомкнуть.

3. Важно пить достаточно воды, потому что сам глаз остро ощущает нехватку жидкости. Ее нужно не только пить, но и увлажнять глаза, а также чаще моргать. При этом, когда говорят пить жидкость, подразумевают именно воду, не соки, бульоны, кофе, чай - для организма это пища.

4. Нужно есть поменьше продуктов, которые обезвоживают организм (соленые, квашеные, копченые продукты).

В казахском языке слово глаукома переводится как "су қараңғы", то есть черная, застойная вода. Как убрать застой? Свежим притоком жидкости: это касается как кровоснабжения органа, так и потребления достаточного количества воды в день.