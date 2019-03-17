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maxsaf
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Добринцофф: Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься. Ок, буду знать. Я думал, что обременение банк может поставить
17.03.19 20:12
сайлау курманов
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Вроде навигатор должен быть у крутых тачек
17.03.19 20:01
Добринцофф
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
maxsaf: А как так можно заложить в ломбард что-то, и продолжать этим пользоваться? Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься.
17.03.19 19:55
Добринцофф
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно Спасибо большое,работает :-)
17.03.19 19:49
maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
Доказательство: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно. Когда выделяете текст мышкой - не отпуская кнопку мыши используйте комбинацию CTRL+C Как видите, работает
17.03.19 19:48
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Чтобы глаукома не привела к слепоте - советы врача

Tengrinews.kz

17 марта 2019, 09:35 |  Общество

О профилактике этой болезни агентству Tengrinews.kz рассказала врач-офтальмолог Президентской клиники Ырзык Жарылгасинова в рамках Всемирной недели глаукомы.

Фото Rudy and Peter Skitterians/Pixabay

Эту дату в медицинский  календарь внесла Всемирная организация здравоохранения: 50 процентов пациентов с глаукомой не подозревают  о своем заболевании, хотя оно представляет серьезную угрозу для зрения и может привести к слепоте.

Почему появляется глаукома, как из-за нее теряют зрение и каковы ее симптомы? С этого и начнем.

Симптомы глаукомы

Первый симптом развития глаукомы у пациента - повышение глазного давления. Но часто человек даже не подозревает об этом и, когда узнает о диагнозе, первая реакция  обычно - недоверие. Таким пациентам, как правило, трудно понять, почему так случилось. Первый человек, с кем необходимо проконсультироваться, - это врач-офтальмолог.   

Мы обычно  спрашиваем, не было ли у кого-либо в роду глаукомы, так как она передается  по наследству. Помимо глазного давления, симптомом этой болезни может стать сужение полей зрения.  Сам человек на  начальных  стадиях  болезни может этого не  замечать:  поле зрения сужается постепенно. В конечном итоге пациент начинает видеть, будто смотрит в трубочку. Мы называем такой симптом трубчатым  зрением, который может привести к разным трудностям в обычной жизни. Если такой пациент водит автомобиль, то  он часто может попадать в аварии, так как не видит происходящее справа и слева,  при ходьбе он может спотыкаться.

Также могут появиться  головные  боли, дискомфорт,  слезотечение,  светобоязнь. Этих  симптомов может и не  быть, так как они считаются скорее косвенными, а не основными.

Все указанные признаки болезни самому человеку обнаружить порой сложно, особенно на  ранних  стадиях, потому важно  посещать специалиста и обследовать свое зрение.

Конечный пункт: слепота

Многие эксперты в области лечения глаукомы обычно  подчеркивают, что  эта болезнь ведет к слепоте. Дело только в том, как скоро она наступит: болезнь, которая находится под контролем специалиста, может привести к потере зрения  в течение десяти лет. Если же глаукому не лечат,  то она может оставить человека без зрения в течение трех лет с момента развития болезни. 

Восстановить способность видеть после этого уже, как правило, невозможно. В глазу происходят  необратимые  процессы, ведь  зрительный нерв очень трудно поддается реабилитации. Под воздействием глазного давления он сдавливается, а его краевые  волокна в итоге отмирают.

Что может ускорить развитие глаукомы

Есть провоцирующие факторы и ряд  состояний, которые ускоряют наследственную предрасположенность к этой болезни. Допустим, если кто-то из моих родителей болел глаукомой, то совсем не  обязательно, что  это заболевание возникнет у меня, при одном условии: если я сама не провоцирую развитие этой болезни благодаря своему образу жизни. Если он малоподвижный, в нем отсутствуют умеренные физические нагрузки, плюс все это дополняется неправильным питанием, то все эти факторы лишь  ускорят развитие болезни. 

При этом не  стоит забывать о высокой зрительной нагрузке из-за компьютеров, телевизоров и сотовых телефонов. С ними и за ними мы сегодня проводим большую часть своего времени, из-за чего страдают наши глаза. 

Часто к 40 годам развивается такое заболевание, как пресбиопия - трудность при фокусировании зрения на близком расстоянии. Пациент в таком случае должен надеть плюсовые очки, чтобы видеть предметы вблизи. Это в идеале. Но обычно люди долго  не  принимают того факта, что зрение ухудшилось, вместо этого начинают напрягаться  и щуриться, используя и тратя  ресурсы глаза. Все это может привести к появлению глаукомы.   

Профилактика

1. Необходимо проходить диагностику глаз и исключать факторы, которые могут спровоцировать болезнь. Одним из  них может стать сердечно-сосудистое заболевание. Для начала нужно проверить свой вес, рост,  замерить талию. Посмотреть, нет ли каких-либо метаболических  изменений в организме. Лишний вес уменьшает уровень микроциркуляции. Это значит, что мелкие сосуды и, соответственно, мелкие органы хуже снабжаются кровью. От этого страдает зрительный нерв. Также уменьшается приток и отток глазной жидкости.

2. Нужно делать гимнастику для глаз. Если мы целый день просидели за компьютером, то естественно, что мышцы глаза все это время находились в напряжении. Произошел приток крови в глаз, а оттока не было, так как мышцы были неподвижны. Для того, чтобы их расслабить, нужно  сделать простейшие упражнения: крепко сомкнуть глаза и разомкнуть.

3. Важно пить достаточно воды, потому что сам глаз остро ощущает нехватку жидкости. Ее нужно не  только пить, но и увлажнять глаза, а также чаще моргать. При этом, когда говорят пить жидкость, подразумевают именно воду, не соки, бульоны, кофе, чай - для организма это пища.

4. Нужно есть поменьше продуктов, которые обезвоживают организм (соленые, квашеные, копченые продукты). 

В казахском языке слово глаукома переводится  как "су қараңғы", то есть черная,  застойная вода. Как убрать застой? Свежим притоком жидкости: это касается как кровоснабжения органа, так и потребления достаточного количества воды в день.
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