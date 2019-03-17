Аскар Мамин купил казахстанскую обувь за 12 тысяч тенге

Премьер-министр Аскар Мамин купил обувь казахстанского производства в ходе посещения специальной экономической зоны "Оңтүстік" в Шымкенте, сообщает Tengrinews.kz.

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В целях ознакомления с проводимой работой по привлечению частных инвестиций в развитие отраслей "экономики простых вещей" премьер-министр посетил специальную экономическую зону "Оңтүстік", где осмотрел фабрики по производству отечественной текстильной продукции.

При осмотре производственного процесса фабричного пошива элементов одежды, кожаных изделий, обуви и ее составляющих, Аскар Мамин оценил качество выпускаемой продукции, а также приобрел обувь казахстанского производства. Пара новой обуви обошлась премьер-министру в 12 тысяч тенге.

На территории СЭЗ Мамин обсудил с руководителями действующих предприятий актуальные вопросы бизнеса, эффективность имеющихся программ поддержки МСБ, а также перспективы развития текстильной промышленности. Участникам СЭЗ предоставляются бесплатный земельный участок, готовая инфраструктура и налоговые льготы. Это позволяет субъектам малого и среднего предпринимательства наращивать объемы производства, что способствует импортозамещению в стране и расширению присутствия казахстанских товаров на мировом рынке.

На территории СЭЗ "Оңтүстік" реализовано 13 проектов с созданием 1 396 рабочих мест. До конца 2021 года будут запущены 18 новых проектов на общую сумму 92,2 миллиарда тенге с созданием 1580 рабочих мест.