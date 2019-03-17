Аскар Мамин купил казахстанскую обувь за 12 тысяч тенге
Tengrinews.kz
Премьер-министр Аскар Мамин купил обувь казахстанского производства в ходе посещения специальной экономической зоны "Оңтүстік" в Шымкенте, сообщает Tengrinews.kz.
Фото с сайта Tengrinews.kz
В целях ознакомления с проводимой работой по привлечению частных инвестиций в развитие отраслей "экономики простых вещей" премьер-министр посетил специальную экономическую зону "Оңтүстік", где осмотрел фабрики по производству отечественной текстильной продукции.
При осмотре производственного процесса фабричного пошива элементов одежды, кожаных изделий, обуви и ее составляющих, Аскар Мамин оценил качество выпускаемой продукции, а также приобрел обувь казахстанского производства. Пара новой обуви обошлась премьер-министру в 12 тысяч тенге.
На территории СЭЗ Мамин обсудил с руководителями действующих предприятий актуальные вопросы бизнеса, эффективность имеющихся программ поддержки МСБ, а также перспективы развития текстильной промышленности. Участникам СЭЗ предоставляются бесплатный земельный участок, готовая инфраструктура и налоговые льготы. Это позволяет субъектам малого и среднего предпринимательства наращивать объемы производства, что способствует импортозамещению в стране и расширению присутствия казахстанских товаров на мировом рынке.
На территории СЭЗ "Оңтүстік" реализовано 13 проектов с созданием 1 396 рабочих мест. До конца 2021 года будут запущены 18 новых проектов на общую сумму 92,2 миллиарда тенге с созданием 1580 рабочих мест.
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Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Добринцофф: Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься. Ок, буду знать. Я думал, что обременение банк может поставить
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Вроде навигатор должен быть у крутых тачек
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
maxsaf: А как так можно заложить в ломбард что-то, и продолжать этим пользоваться? Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься.
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно Спасибо большое,работает :-)
Ваши вопросы редакции и сообществу
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