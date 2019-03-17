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maxsaf
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Добринцофф: Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься. Ок, буду знать. Я думал, что обременение банк может поставить
17.03.19 20:12
сайлау курманов
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Вроде навигатор должен быть у крутых тачек
17.03.19 20:01
Добринцофф
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
maxsaf: А как так можно заложить в ломбард что-то, и продолжать этим пользоваться? Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься.
17.03.19 19:55
Добринцофф
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно Спасибо большое,работает :-)
17.03.19 19:49
maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
Доказательство: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно. Когда выделяете текст мышкой - не отпуская кнопку мыши используйте комбинацию CTRL+C Как видите, работает
17.03.19 19:48
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Аскар Мамин купил казахстанскую обувь за 12 тысяч тенге

Tengrinews.kz

16 марта 2019, 19:20 |  Общество

Премьер-министр Аскар Мамин купил обувь казахстанского производства в ходе посещения специальной экономической зоны "Оңтүстік" в Шымкенте, сообщает Tengrinews.kz.

Фото с сайта Tengrinews.kz

В целях ознакомления с проводимой работой по привлечению частных инвестиций в развитие отраслей "экономики простых вещей" премьер-министр посетил специальную экономическую зону "Оңтүстік", где осмотрел фабрики по производству отечественной текстильной продукции.

При осмотре производственного процесса фабричного пошива элементов одежды, кожаных изделий, обуви и ее составляющих, Аскар Мамин оценил качество выпускаемой продукции, а также приобрел обувь казахстанского производства. Пара новой обуви обошлась премьер-министру в 12 тысяч тенге.

На территории СЭЗ Мамин обсудил с руководителями действующих предприятий актуальные вопросы бизнеса, эффективность имеющихся программ поддержки МСБ, а также перспективы развития текстильной промышленности. Участникам СЭЗ предоставляются бесплатный земельный участок, готовая инфраструктура и налоговые льготы. Это позволяет субъектам малого и среднего предпринимательства наращивать объемы производства, что способствует импортозамещению в стране и расширению присутствия казахстанских товаров на мировом рынке.

На территории СЭЗ "Оңтүстік" реализовано 13 проектов с созданием 1 396 рабочих мест. До конца 2021 года будут запущены 18 новых проектов на общую сумму 92,2 миллиарда тенге с созданием 1580 рабочих мест.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Аскар Мамин купил казахстанскую обувь за 12 тысяч тенге
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3029
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.03.19 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
российский юничел делает обувь в Китае.
Мамин об этом знает?
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§ Мишаня
Re: Аскар Мамин купил казахстанскую обувь за 12 тысяч тенге
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 661
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 17.03.19 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
российский юничел делает обувь в Китае. Мамин об этом знает?

А Юничел знает, что он делает обувь в Китае?
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* drakon
Аскар Мамин купил казахстанскую обувь за 12 тысяч тенге
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15907
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.03.19 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Аскар Мамин купил казахстанскую обувь за 12 тысяч тенге

Всего то, 30 €? У нас нормальные Детские
Кроссовки стоят 90.100 €...
:lol: :lol:
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