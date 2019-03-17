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maxsaf
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Добринцофф: Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься. Ок, буду знать. Я думал, что обременение банк может поставить
17.03.19 20:12
сайлау курманов
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Вроде навигатор должен быть у крутых тачек
17.03.19 20:01
Добринцофф
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
maxsaf: А как так можно заложить в ломбард что-то, и продолжать этим пользоваться? Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься.
17.03.19 19:55
Добринцофф
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно Спасибо большое,работает :-)
17.03.19 19:49
maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
Доказательство: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно. Когда выделяете текст мышкой - не отпуская кнопку мыши используйте комбинацию CTRL+C Как видите, работает
17.03.19 19:48
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Ограничения для большегрузов введут в Казахстане на Наурыз

Tengrinews.kz

16 марта 2019, 16:16 |  Государство

Запрет на проезд по дорогам республиканского значения большегрузных машин с нагрузкой на одиночную ось свыше восьми тонн с 23 марта по 1 мая установят согласно приказу министра транспорта и коммуникаций, передает Tengrinews.kz.

Ограничение будет действовать в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской (Карагандинский регион), Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

С 1 марта по 1 апреля такой запрет ввели в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской (Жезказганский регион), Кызылординской, Мангистауской и Южно-Казахстанской областях.

При этом ограничения не распространяются на транспортные средства, которые перевозят пассажиров и груз на международном уровне.

Также запрет не коснется транспортных средств, проводящих мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС или провозящих гуманитарную помощь пострадавшим, а также выполняющих перевозку продуктов питания, пассажиров и багажа, медикаментов или занятых на дорожно-строительных работах по существующему покрытию на участках, переданных подрядным организациям для проведения работ по реконструкции. В связи с этим при превышении допустимых весовых норм для проезда по дорогам республиканского значения водителям грузовиков нужно получить специальные разрешения.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Ограничения для большегрузов введут в Казахстане на Наурыз
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3029
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.03.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а что, Наурыз с 23 марта по 1 мая?
ну а что,гулять так гулять.
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§ Гога
Re: Ограничения для большегрузов введут в Казахстане на Наурыз
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 689
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.03.19 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лишь бы запрещать , вместо того , чтобы строить качественные дороги !
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