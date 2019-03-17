Ограничения для большегрузов введут в Казахстане на Наурыз

Запрет на проезд по дорогам республиканского значения большегрузных машин с нагрузкой на одиночную ось свыше восьми тонн с 23 марта по 1 мая установят согласно приказу министра транспорта и коммуникаций, передает Tengrinews.kz.

Ограничение будет действовать в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской (Карагандинский регион), Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

С 1 марта по 1 апреля такой запрет ввели в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской (Жезказганский регион), Кызылординской, Мангистауской и Южно-Казахстанской областях.

При этом ограничения не распространяются на транспортные средства, которые перевозят пассажиров и груз на международном уровне.

Также запрет не коснется транспортных средств, проводящих мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС или провозящих гуманитарную помощь пострадавшим, а также выполняющих перевозку продуктов питания, пассажиров и багажа, медикаментов или занятых на дорожно-строительных работах по существующему покрытию на участках, переданных подрядным организациям для проведения работ по реконструкции. В связи с этим при превышении допустимых весовых норм для проезда по дорогам республиканского значения водителям грузовиков нужно получить специальные разрешения.