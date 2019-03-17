Ограничения для большегрузов введут в Казахстане на Наурыз
Tengrinews.kz
Запрет на проезд по дорогам республиканского значения большегрузных машин с нагрузкой на одиночную ось свыше восьми тонн с 23 марта по 1 мая установят согласно приказу министра транспорта и коммуникаций, передает Tengrinews.kz.
Ограничение будет действовать в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской (Карагандинский регион), Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.
С 1 марта по 1 апреля такой запрет ввели в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской (Жезказганский регион), Кызылординской, Мангистауской и Южно-Казахстанской областях.
При этом ограничения не распространяются на транспортные средства, которые перевозят пассажиров и груз на международном уровне.
Также запрет не коснется транспортных средств, проводящих мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС или провозящих гуманитарную помощь пострадавшим, а также выполняющих перевозку продуктов питания, пассажиров и багажа, медикаментов или занятых на дорожно-строительных работах по существующему покрытию на участках, переданных подрядным организациям для проведения работ по реконструкции. В связи с этим при превышении допустимых весовых норм для проезда по дорогам республиканского значения водителям грузовиков нужно получить специальные разрешения.
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Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Добринцофф: Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься. Ок, буду знать. Я думал, что обременение банк может поставить
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Вроде навигатор должен быть у крутых тачек
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
maxsaf: А как так можно заложить в ломбард что-то, и продолжать этим пользоваться? Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься.
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно Спасибо большое,работает :-)
Ваши вопросы редакции и сообществу
Доказательство: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно. Когда выделяете текст мышкой - не отпуская кнопку мыши используйте комбинацию CTRL+C Как видите, работает