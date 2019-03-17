Ярмарка перед Наурызом не вызвала особого ажиотажа в Костанае
Николай СОЛОВЬЕВ
Корреспондент "НГ" пришел в павильон ТОО «Каз НИИМЭСХ» по пр. Абая, 34 (район ТД «Емшан»), где разместилась вторая с начала этого года сельскохозяйственная ярмарка, примерно в 11 часов.
Покупателей к этому времени было немного, между торговыми рядами свободно можно было пройти.
На ярмарку привезли много мяса. Конина по 1500-1600 тенге за 1 кг. Свинину можно было купить по 950 тенге за 1 кг, либо за 800 тенге, но качеством похуже. Говядину продавали по 1 200 тенге за 1 кг, фарш - по 1 000 тенге за 1 кг.
Яйца продавали от разных производителей: от фабрики "Северптица" с двойным желтком по 160 тенге за десяток, "Жас-Канат" по 230, крупные отборные "Курочка Ряба" по 210 тенге.
Много мёда, очень дорогого - по 1 500 тенге за 1 кг.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Добринцофф: Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься. Ок, буду знать. Я думал, что обременение банк может поставить
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Вроде навигатор должен быть у крутых тачек
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
maxsaf: А как так можно заложить в ломбард что-то, и продолжать этим пользоваться? Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься.
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно Спасибо большое,работает :-)
Ваши вопросы редакции и сообществу
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