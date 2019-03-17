Ярмарка перед Наурызом не вызвала особого ажиотажа в Костанае

Корреспондент "НГ" пришел в павильон ТОО «Каз НИИМЭСХ» по пр. Абая, 34 (район ТД «Емшан»), где разместилась вторая с начала этого года сельскохозяйственная ярмарка, примерно в 11 часов.

Покупателей к этому времени было немного, между торговыми рядами свободно можно было пройти.

На ярмарку привезли много мяса. Конина по 1500-1600 тенге за 1 кг. Свинину можно было купить по 950 тенге за 1 кг, либо за 800 тенге, но качеством похуже. Говядину продавали по 1 200 тенге за 1 кг, фарш - по 1 000 тенге за 1 кг.

Яйца продавали от разных производителей: от фабрики "Северптица" с двойным желтком по 160 тенге за десяток, "Жас-Канат" по 230, крупные отборные "Курочка Ряба" по 210 тенге.

Много мёда, очень дорогого - по 1 500 тенге за 1 кг.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА