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maxsaf
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Добринцофф: Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься. Ок, буду знать. Я думал, что обременение банк может поставить
17.03.19 20:12
сайлау курманов
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Вроде навигатор должен быть у крутых тачек
17.03.19 20:01
Добринцофф
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
maxsaf: А как так можно заложить в ломбард что-то, и продолжать этим пользоваться? Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься.
17.03.19 19:55
Добринцофф
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно Спасибо большое,работает :-)
17.03.19 19:49
maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
Доказательство: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно. Когда выделяете текст мышкой - не отпуская кнопку мыши используйте комбинацию CTRL+C Как видите, работает
17.03.19 19:48
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Ярмарка перед Наурызом не вызвала особого ажиотажа в Костанае

Николай СОЛОВЬЕВ

16 марта 2019, 14:04 |  Общество

Корреспондент "НГ" пришел в павильон ТОО «Каз НИИМЭСХ» по пр. Абая, 34 (район ТД «Емшан»), где разместилась вторая с начала этого года сельскохозяйственная ярмарка, примерно в 11 часов.

 

Покупателей к этому времени было немного, между торговыми рядами свободно можно было пройти. 

На ярмарку привезли много мяса. Конина по 1500-1600 тенге за 1 кг. Свинину можно было купить по 950 тенге за 1 кг, либо за 800 тенге, но качеством похуже. Говядину продавали по 1 200 тенге за 1 кг, фарш - по 1 000 тенге за 1 кг.  

Яйца продавали от разных производителей: от фабрики "Северптица" с двойным желтком по 160 тенге за десяток, "Жас-Канат" по 230, крупные отборные "Курочка Ряба" по 210 тенге.

Много мёда, очень дорогого - по 1 500 тенге за 1 кг.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости
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§ Victor Yang
Re: Ярмарка перед Наурызом не вызвала особого ажиотажа в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11277
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.03.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Много мёда, очень дорогого - по 1 500 тенге за 1 кг

Разве это дорого? Нормальная цена.
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§ Victor Yang
Re: Ярмарка перед Наурызом не вызвала особого ажиотажа в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11277
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.03.19 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Ленинский Путь пишет что народу было много.
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§ elektron
Ярмарка перед Наурызом не вызвала особого ажиотажа в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2643
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.03.19 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А Ленинский Путь пишет что народу было много.

Ну значит так и было, только коротко. Врать же не будут :lol: 8-)
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§ костанаец
Re: Ярмарка перед Наурызом не вызвала особого ажиотажа в...
костанаец


(Пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 16.03.19 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ажиотаж был с утра, мы были в 7 часов, народу море (соответственно и выбор больще)
если приезжать к обеду, то и народу меньше и соответственно выбора меньше
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§ alex_60
Ярмарка перед Наурызом не вызвала особого ажиотажа в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3029
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.03.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
костанаец:
был с утра, мы были в 7 часов,

Она с 5 утра что ли?
Или вы за ляжкой самки коня специально так рано?
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§ alex_60
Ярмарка перед Наурызом не вызвала особого ажиотажа в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3029
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.03.19 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
прочитал еще раз.

Цитата:
костанаец:
мы были в 7 часов, народу море (соответственно и выбор больще)


так вы кого из народа выбирали? и с какой целью?
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* drakon
Re: Ярмарка перед Наурызом не вызвала особого ажиотажа в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15907
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.03.19 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Много мёда, очень дорогого - по 1 500 тенге за 1 кг.

3.75 €, за 1 кг. Это очень дёшево.
У нас в 2,5 раза дороже... :lol:
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