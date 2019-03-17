Специалисты Северо-западного университета при Медицинской школе имени Файнберга в Чикаго констатировали, что поедание более двух яиц в день повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а заодно и смерти, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на CNN.
Иллюстративное фото: unsplash.com
В пользу такого вывода говорят данные аналитической работы, в ходе которой были изучены сведения шести научных проектов, реализованных за 17 лет.
Медики установили, что при употреблении трех-четырех яиц превышение среднесуточной нормы холестерина составит более 60 процентов. В такой порции содержится от 550 до 750 миллиграммов холестерина, что может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе. Эксперты утверждают, что риск появления сердечно-сосудистых заболеваний возрастает с каждыми 300 граммами холестерина на 3,2 процента, а угроза ранней смерти увеличивается на 4,4 процента.
Таким образом, употребление более двух яиц в день может быть смертельно опасной привычкой для человека.
При этом старший диетолог British Heart Foundation поясняет, что исследование показывает только связь употребления яиц с развитием заболеваний, не говоря о причинах и последствиях.
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Добринцофф: Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься. Ок, буду знать. Я думал, что обременение банк может поставить
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Вроде навигатор должен быть у крутых тачек
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
maxsaf: А как так можно заложить в ломбард что-то, и продолжать этим пользоваться? Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься.
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно Спасибо большое,работает :-)
Ваши вопросы редакции и сообществу
Доказательство: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно. Когда выделяете текст мышкой - не отпуская кнопку мыши используйте комбинацию CTRL+C Как видите, работает