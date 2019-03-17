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maxsaf
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Добринцофф: Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься. Ок, буду знать. Я думал, что обременение банк может поставить
17.03.19 20:12
сайлау курманов
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Вроде навигатор должен быть у крутых тачек
17.03.19 20:01
Добринцофф
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
maxsaf: А как так можно заложить в ломбард что-то, и продолжать этим пользоваться? Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься.
17.03.19 19:55
Добринцофф
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно Спасибо большое,работает :-)
17.03.19 19:49
maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
Доказательство: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно. Когда выделяете текст мышкой - не отпуская кнопку мыши используйте комбинацию CTRL+C Как видите, работает
17.03.19 19:48
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Употребление более двух яиц в день повышает риск смерти

Tengrinews.kz

16 марта 2019, 10:47 |  Общество

Специалисты Северо-западного университета при Медицинской школе имени Файнберга в Чикаго констатировали, что поедание более двух яиц в день повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а заодно и смерти, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на CNN. 

Иллюстративное фото: unsplash.com

В пользу такого вывода говорят данные аналитической работы, в ходе которой были изучены сведения шести научных проектов, реализованных за 17 лет.

Медики установили, что при употреблении трех-четырех яиц превышение среднесуточной нормы холестерина составит более 60 процентов. В такой порции содержится от 550 до 750 миллиграммов холестерина, что может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе. Эксперты утверждают, что риск появления сердечно-сосудистых заболеваний возрастает с каждыми 300 граммами холестерина на 3,2 процента, а угроза ранней смерти увеличивается на 4,4 процента.

Таким образом, употребление более двух яиц в день может быть смертельно опасной привычкой для человека.

При этом старший диетолог British Heart Foundation поясняет, что исследование показывает только связь употребления яиц с развитием заболеваний, не говоря о причинах и последствиях.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Употребление более двух яиц в день повышает риск смерти
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3029
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.03.19 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
любая еда смертельно опасна.
жил,ел человек- и помер.
британские ученые доказали.
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§ elektron
Употребление более двух яиц в день повышает риск смерти
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2643
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.03.19 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
поедание более двух яиц в день повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а заодно и смерти.

Даже не знаю как не смеяться!!! Сначала улыбнуло. Потом вспомнилось что то...Цитата:
alex_60:
британские ученые доказали.

:lol:
Да уж давно не читал большего бреда, чем этот.

[Исправлено: elektron, 16.03.2019 - 06:46]
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§ alex_60
Re: Употребление более двух яиц в день повышает риск смерти
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3029
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.03.19 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
людям на ярмарке сообщили надеюсь?
пока не поздно.
там пожилые люди в основном.
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* drakon
Re: Употребление более двух яиц в день повышает риск смерти
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15907
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.03.19 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
там пожилые люди в основном.

Ярмарка - убийца... :lol:
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§ Vital
Re: Употребление более двух яиц в день повышает риск смерти
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7387
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.03.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эту новость обезательно нужно повесить на ярмарке, для любителей скупать ведрами яйки.
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§ Гога
Re: Употребление более двух яиц в день повышает риск смерти
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 689
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.03.19 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
*Человек начинает умирать с первой секунды рождения * - это не я сказал .
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§ Гога
Re: Употребление более двух яиц в день повышает риск смерти
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 689
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.03.19 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
с каждыми 300 граммами холестерина Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34105#798511
300 ГРАММ - кто - нибудь хоть проверяет эту муть перед тем как опубликовать ??
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§ Гога
Re: Употребление более двух яиц в день повышает риск смерти
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 689
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.03.19 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Употребление 300 мг холестерина в день повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и увеличивает риск смерти.
А это в оригинале на MAIL.RU - перепечатывают друг у друга . Может лучше местные новости обсуждать??
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§ alex_60
Употребление более двух яиц в день повышает риск смерти
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3029
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.03.19 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На пасху обычно яиц пять шесть
за день норма. Плюс на следующий день.
Столько же.
Улицы должны быть завалены трупами.
Но все живы здоровы
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