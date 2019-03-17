Употребление более двух яиц в день повышает риск смерти

Специалисты Северо-западного университета при Медицинской школе имени Файнберга в Чикаго констатировали, что поедание более двух яиц в день повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а заодно и смерти, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на CNN.

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В пользу такого вывода говорят данные аналитической работы, в ходе которой были изучены сведения шести научных проектов, реализованных за 17 лет.

Медики установили, что при употреблении трех-четырех яиц превышение среднесуточной нормы холестерина составит более 60 процентов. В такой порции содержится от 550 до 750 миллиграммов холестерина, что может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе. Эксперты утверждают, что риск появления сердечно-сосудистых заболеваний возрастает с каждыми 300 граммами холестерина на 3,2 процента, а угроза ранней смерти увеличивается на 4,4 процента.

Таким образом, употребление более двух яиц в день может быть смертельно опасной привычкой для человека.

При этом старший диетолог British Heart Foundation поясняет, что исследование показывает только связь употребления яиц с развитием заболеваний, не говоря о причинах и последствиях.