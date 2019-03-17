"Тобол" одержал вторую крупную победу и вышел в лидеры КПЛ-2019

Футболисты "Тобола" разгромили "Тараз" в домашнем матче второго тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 15 марта, в Костанае и завершилась со счетом 4:1.

Вперед "Тобол" вышел на 31-й минуте, когда капитан команды Азат Нургалиев реализовал пенальти за игру рукой.

До крупного счет костанайцы довели во втором тайме.

На 57-й минуте у "Тобола" на замену вышел форвард сборной Беларуси Михаил Гордейчук, который на 62-й забил свой первый гол в КПЛ,

а на 75-й оформил дубль.

В оставшееся время "Таразу" удалось отыграть один мяч. Первый гол клуба после возвращения в КПЛ забил грузинский форвард Элгуджа Лобжанидзе, который на 83-й минуте реализовал пенальти.

Но и это еще было все не все. Окончательный счет на 89-й минуте установил форвард "Тобола" Бауыржан Турысбек, который, как и Гордчейчук, удачно вышел на замену.

Для "Тобола" эта победа стала второй в КПЛ - на старте костанайцы со счетом 3:0 разгромили "Иртыш", а "Тараз", стартовавший с поражения от "Кайрата" - 0:2, снова проиграл.

Крупная победа помогла "Тоболу" выйти на первое место в КПЛ-2019. Костанайцы, как и "Жетысу", имеют шесть очков, но идут выше из-за разницы мячей - 7:1 против 6:1.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА