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maxsaf
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Добринцофф: Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься. Ок, буду знать. Я думал, что обременение банк может поставить
17.03.19 20:12
сайлау курманов
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Вроде навигатор должен быть у крутых тачек
17.03.19 20:01
Добринцофф
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
maxsaf: А как так можно заложить в ломбард что-то, и продолжать этим пользоваться? Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься.
17.03.19 19:55
Добринцофф
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно Спасибо большое,работает :-)
17.03.19 19:49
maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
Доказательство: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно. Когда выделяете текст мышкой - не отпуская кнопку мыши используйте комбинацию CTRL+C Как видите, работает
17.03.19 19:48
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"Тобол" одержал вторую крупную победу и вышел в лидеры КПЛ-2019

Vesti.kz

15 марта 2019, 19:06 |  Спорт

Футболисты "Тобола" разгромили "Тараз" в домашнем матче второго тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz

Игра проходила сегодня, 15 марта, в Костанае и завершилась со счетом 4:1. 

 

Вперед "Тобол" вышел на 31-й минуте, когда капитан команды Азат Нургалиев реализовал пенальти за игру рукой.

До крупного счет костанайцы довели во втором тайме.

На 57-й минуте у "Тобола" на замену вышел форвард сборной Беларуси Михаил Гордейчук, который на 62-й забил свой первый гол в КПЛ,

а на 75-й оформил дубль. 

В оставшееся время "Таразу" удалось отыграть один мяч. Первый гол клуба после возвращения в КПЛ забил грузинский форвард Элгуджа Лобжанидзе, который на 83-й минуте реализовал пенальти. 

Но и это еще было все не все. Окончательный счет на 89-й минуте установил форвард "Тобола" Бауыржан Турысбек, который, как и Гордчейчук, удачно вышел на замену. 

Для "Тобола" эта победа стала второй в КПЛ - на старте костанайцы со счетом 3:0 разгромили "Иртыш", а "Тараз", стартовавший с поражения от "Кайрата" - 0:2, снова проиграл. 

Крупная победа помогла "Тоболу" выйти на первое место в КПЛ-2019. Костанайцы, как и "Жетысу", имеют шесть очков, но идут выше из-за разницы мячей - 7:1 против 6:1.

 

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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