"Тобол" одержал вторую крупную победу и вышел в лидеры КПЛ-2019
Vesti.kz
Футболисты "Тобола" разгромили "Тараз" в домашнем матче второго тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 15 марта, в Костанае и завершилась со счетом 4:1.
Вперед "Тобол" вышел на 31-й минуте, когда капитан команды Азат Нургалиев реализовал пенальти за игру рукой.
До крупного счет костанайцы довели во втором тайме.
На 57-й минуте у "Тобола" на замену вышел форвард сборной Беларуси Михаил Гордейчук, который на 62-й забил свой первый гол в КПЛ,
а на 75-й оформил дубль.
В оставшееся время "Таразу" удалось отыграть один мяч. Первый гол клуба после возвращения в КПЛ забил грузинский форвард Элгуджа Лобжанидзе, который на 83-й минуте реализовал пенальти.
Но и это еще было все не все. Окончательный счет на 89-й минуте установил форвард "Тобола" Бауыржан Турысбек, который, как и Гордчейчук, удачно вышел на замену.
Для "Тобола" эта победа стала второй в КПЛ - на старте костанайцы со счетом 3:0 разгромили "Иртыш", а "Тараз", стартовавший с поражения от "Кайрата" - 0:2, снова проиграл.
Крупная победа помогла "Тоболу" выйти на первое место в КПЛ-2019. Костанайцы, как и "Жетысу", имеют шесть очков, но идут выше из-за разницы мячей - 7:1 против 6:1.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Добринцофф: Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься. Ок, буду знать. Я думал, что обременение банк может поставить
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Вроде навигатор должен быть у крутых тачек
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
maxsaf: А как так можно заложить в ломбард что-то, и продолжать этим пользоваться? Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься.
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно Спасибо большое,работает :-)
Ваши вопросы редакции и сообществу
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