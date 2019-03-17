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maxsaf
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Добринцофф: Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься. Ок, буду знать. Я думал, что обременение банк может поставить
17.03.19 20:12
сайлау курманов
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Вроде навигатор должен быть у крутых тачек
17.03.19 20:01
Добринцофф
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
maxsaf: А как так можно заложить в ломбард что-то, и продолжать этим пользоваться? Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься.
17.03.19 19:55
Добринцофф
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно Спасибо большое,работает :-)
17.03.19 19:49
maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
Доказательство: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно. Когда выделяете текст мышкой - не отпуская кнопку мыши используйте комбинацию CTRL+C Как видите, работает
17.03.19 19:48
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Конкурс пассажирских перевозчиков акимат Костаная проведет на неделю позже, чем планировалось

Галина ПЕТРЕНКО

15 марта 2019, 16:31 |  Государство

Сроки сдвинуты с 8-го на 15 апреля. Такое решение принято после проведения предконкурсной конференции с руководителями компаний, которые обслуживают городские и пригородные автобусные маршруты.

Фото из архива "НГ"

- Основной вопрос, который, по мнению потенциальных участников конкурса, требует дополнительной проработки, касался формирования схем некоторых маршрутов, - сообщил «НГ» руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Алексея ТАРАСОВ.

Обсуждали также условия, при которых возможно субсидирование пассажирских перевозок. Одним из них является учет пассажиропотока.

- Важно определить не только количество горожан, которые ездят автобусами определенного маршрута, но и их состав - как много среди них детей, студентов, пенсионеров, - пояснил руководитель отдела, - это необходимо, чтобы определить социально значимые маршруты. Без этого нельзя решить вопрос по субсидированию.

По словам Алексея Тарасова, в таком контексте предприниматели-перевозчики «с пониманием отнеслись к теме обязательной установки в автобусах валидаторов», то есть устройств для электронной оплаты проезда.
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Комментарии к новости
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§ dandiv
Re: Конкурс пассажирских перевозчиков акимат Костаная проведет...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 746
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 15.03.19 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На неделю позже? Точно?
Цитата:
Как сообщил «НГ» руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ, освещение на ул. Соколовской, согласно планам, появится в 2019 году. - Я поднял планы на этот год, - пояснил Тарасов. - В них значится восстановление освещения на ул. Соколовской от ул. Гвардейской до ул. Хакимжановой. В целом в Костанае около 34% улиц, на которых пока нет освещения. На днях будут составлены планы на ближайшие 3 года по его восстановлению
- это было опубликовано 31.01.2019, так вот эти дни еще не наступили
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§ alex_60
Конкурс пассажирских перевозчиков акимат Костаная проведет на неделю позже, чем планировалось
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3029
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.03.19 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//предприниматели-перевозчики «с пониманием отнеслись к теме обязательной установки в автобусах валидаторов»//

как так можно врать.
кто лоббирует эти штуки- акимат? и сколько откат?
без автобусов город оставите и все.
пару туалетов в городе для населения в центре не можете поставить ,
а валидаторы им в горле застряли.
дерево- пенек думаю тысяч сто стоит бюджету.
за штуку.минимум.
сужу по штендерам в честь универсиады вроде,
метр на полтора- 100000 тенге заплатили тогда. как писали.
себе.

[Исправлено: alex_60, 15.03.2019 - 19:55]
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§ Анатолий
Re: Конкурс пассажирских перевозчиков акимат Костаная проведет...
Анатолий


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 146
Регистрация: 01.09.10
Отправлено: 15.03.19 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я полагаю,это не последний перенос.Может к лету и проведут,оттягивают сроки повышения за проезд.Воду в ступе толкут.Если посчитают количество пассажиров по категориям,то что перевозчики станут богаче.Мущинский и так всё разжевал Вам,где перевозчики возьмут деньги на валидаторы если даже город их не имеет.Выделите деньги на валидаторы и потом определяйте социальные маршруты.
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§ Victor Yang
Re: Конкурс пассажирских перевозчиков акимат Костаная проведет...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11277
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.03.19 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
кто лоббирует эти штуки- акимат? и сколько откат? без автобусов город оставите и все

Это и удобно для пассажиров, и недорого для предпринимателей, если, конечно, не извратят и не сделают так что у каждого перевозчика будет своя карта оплаты.
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§ alex_60
Конкурс пассажирских перевозчиков акимат Костаная проведет на неделю позже, чем планировалось
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3029
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.03.19 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Цитата:
Victor Yang:
Это и удобно для пассажиров

В чем удобство?
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§ alex_60
Конкурс пассажирских перевозчиков акимат Костаная проведет на неделю позже, чем планировалось
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3029
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.03.19 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тебя же уже опровергли про 180-90
Тут также будет
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§ alex_60
Конкурс пассажирских перевозчиков акимат Костаная проведет на неделю позже, чем планировалось
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3029
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.03.19 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
недорого для предпринимателе

Ты у них спрашивал?
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§ Victor Yang
Конкурс пассажирских перевозчиков акимат Костаная проведет на неделю позже, чем планировалось
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11277
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.03.19 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
В чем удобство?

Мелочь не считать.
Цитата:
alex_60:
Тебя же уже опровергли про 180-90

Факты не опровергнешь - так есть в Астане сейчас. А то что было 90 - так это можно одномоментно поднять цену в два раза, а потом уже скидку сделать на оплату безналом.
Цитата:
alex_60:
Ты у них спрашивал?

Слышал сумму - 70 тыс за валидатор. Ну обслуживание ещё пару десятков - явно дешевле чем контролёра на окладе держать. Ну и, судя по лояльности подрядчиков, грядёт повышение стоимости проезда.
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§ elektron
Конкурс пассажирских перевозчиков акимат Костаная проведет на неделю позже, чем планировалось
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2643
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.03.19 - 01:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лично мне до сих пор не понятно, почему маршрутные такси запрещены?
И зачем проводить тендер как таковой, если есть (если они действительно есть) желающие, по предоставлению услуг по перевозке пассажиров. Пусть все желающие и предоставляют (озвучить им условия и готово, а то на 30-е годы больше похоже) . А пассажиры сами выберут. с учётом маршруток. Капитализм вроде :lol: 8-)
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§ elektron
Конкурс пассажирских перевозчиков акимат Костаная проведет на неделю позже, чем планировалось
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2643
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.03.19 - 01:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Покупая те же яйца только в профиль, я почему то могу выбрать где и по чём. Хотя и тут "они" пытаются вмешиваться и навязать свои цены...(опять напоминание о прошлом) Так если хотят что то организовать, пусть и суспендируют.
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§ Гога
Re: Конкурс пассажирских перевозчиков акимат Костаная проведет...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 689
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.03.19 - 02:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
И зачем проводить тендер
Так в ЖКХ целых 3 человека этим занимается , да ещё и несколько инспекторов - куда их ?? Да покомандовать надо , поруководить - а то как же без этого !
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§ Гога
Re: Конкурс пассажирских перевозчиков акимат Костаная проведет...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 689
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.03.19 - 02:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
elektron
С яиц навар не тот - маленький .
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§ alex_60
Конкурс пассажирских перевозчиков акимат Костаная проведет на неделю позже, чем планировалось
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3029
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.03.19 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
явно дешевле чем контролёра на окладе держать


что-то я контролеров не видел в автобусах у нас.
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§ alex_60
Конкурс пассажирских перевозчиков акимат Костаная проведет на неделю позже, чем планировалось
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3029
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.03.19 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Хотя и тут "они" пытаются вмешиваться и навязать свои цены...(опять напоминание о прошлом


да обком, горком, партия власти,-- ничего не изменилось.
даже цвет рубашки галстука диктуют.
вот про ниже пояса ничего.
значит в трусах можно или в шортах.

[Исправлено: alex_60, 16.03.2019 - 09:17]
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§ Добринцофф
Конкурс пассажирских перевозчиков акимат Костаная проведет на неделю позже, чем планировалось
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6409
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 16.03.19 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Слышал сумму - 70 тыс за валидатор. Ну обслуживание ещё пару десятков - явно дешевле чем контролёра на окладе держать.

А кто сказал что валидатор-это решение всех проблем?
Я понимаю что для Йенга или Юджина вопрос с контролёром вообще не стоит,так как совесть пассажира лучший контролёр,но есть же ещё пассажиры "Марики",да и я если бы пользовался общественным транспортом,обязательно нашёл бы способ что бы проехать на халяву, ну или хотя бы льготной карточке своей слабовидящией бабушки.
Так кто будет смотреть за всеми халявщиками,водитель?
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