Конкурс пассажирских перевозчиков акимат Костаная проведет на неделю позже, чем планировалось

Сроки сдвинуты с 8-го на 15 апреля. Такое решение принято после проведения предконкурсной конференции с руководителями компаний, которые обслуживают городские и пригородные автобусные маршруты.

Фото из архива "НГ"

- Основной вопрос, который, по мнению потенциальных участников конкурса, требует дополнительной проработки, касался формирования схем некоторых маршрутов, - сообщил «НГ» руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Алексея ТАРАСОВ.

Обсуждали также условия, при которых возможно субсидирование пассажирских перевозок. Одним из них является учет пассажиропотока.

- Важно определить не только количество горожан, которые ездят автобусами определенного маршрута, но и их состав - как много среди них детей, студентов, пенсионеров, - пояснил руководитель отдела, - это необходимо, чтобы определить социально значимые маршруты. Без этого нельзя решить вопрос по субсидированию.

По словам Алексея Тарасова, в таком контексте предприниматели-перевозчики «с пониманием отнеслись к теме обязательной установки в автобусах валидаторов», то есть устройств для электронной оплаты проезда.