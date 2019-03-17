Конкурс пассажирских перевозчиков акимат Костаная проведет на неделю позже, чем планировалось
Сроки сдвинуты с 8-го на 15 апреля. Такое решение принято после проведения предконкурсной конференции с руководителями компаний, которые обслуживают городские и пригородные автобусные маршруты.
Фото из архива "НГ"
- Основной вопрос, который, по мнению потенциальных участников конкурса, требует дополнительной проработки, касался формирования схем некоторых маршрутов, - сообщил «НГ» руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Алексея ТАРАСОВ.
Обсуждали также условия, при которых возможно субсидирование пассажирских перевозок. Одним из них является учет пассажиропотока.
- Важно определить не только количество горожан, которые ездят автобусами определенного маршрута, но и их состав - как много среди них детей, студентов, пенсионеров, - пояснил руководитель отдела, - это необходимо, чтобы определить социально значимые маршруты. Без этого нельзя решить вопрос по субсидированию.
По словам Алексея Тарасова, в таком контексте предприниматели-перевозчики «с пониманием отнеслись к теме обязательной установки в автобусах валидаторов», то есть устройств для электронной оплаты проезда.
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Добринцофф: Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься. Ок, буду знать. Я думал, что обременение банк может поставить
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Вроде навигатор должен быть у крутых тачек
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
maxsaf: А как так можно заложить в ломбард что-то, и продолжать этим пользоваться? Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься.
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно Спасибо большое,работает :-)
Ваши вопросы редакции и сообществу
Доказательство: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно. Когда выделяете текст мышкой - не отпуская кнопку мыши используйте комбинацию CTRL+C Как видите, работает