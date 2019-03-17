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maxsaf
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Добринцофф: Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься. Ок, буду знать. Я думал, что обременение банк может поставить
17.03.19 20:12
сайлау курманов
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Вроде навигатор должен быть у крутых тачек
17.03.19 20:01
Добринцофф
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
maxsaf: А как так можно заложить в ломбард что-то, и продолжать этим пользоваться? Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься.
17.03.19 19:55
Добринцофф
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно Спасибо большое,работает :-)
17.03.19 19:49
maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
Доказательство: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно. Когда выделяете текст мышкой - не отпуская кнопку мыши используйте комбинацию CTRL+C Как видите, работает
17.03.19 19:48
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Кредиты на полмиллиона тенге оформил на других людей банковский работник в Лисаковске

15 марта 2019, 15:54 |  Криминал

Пока известно о четырех потерпевших. Об этом сегодня, 15 марта, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Иллюстративное фото kursiv.kz

Согласно материалам дела, 25-летний работник банка  в Лисаковске использовал копии документов клиентов. Он оформлял от их имени микрокредиты, а полученные деньги использовал в личных целях.

- В настоящее время в полицию обратилось 4 потерпевших, ставших жертвами мошенника, - сообщили в пресс-службе. - Общая сумма ущерба составила более 500 тысяч тенге.

Подозреваемый задержан. Проводится досудебное расследование.   
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Комментарии к новости
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§ Змея Подколодная
Re: Кредиты на полмиллиона тенге оформил на других людей...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 577
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 15.03.19 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лихо. Все, кто имеет копии чужих документов на руках, может взять займ в МКО. Да что там за условия выдачи кредитов? Где мы только не оставляем свои данные, при приеме на работу,при заключении договоров и т.д. Бегай потом и доказывай, что ты не верблюд.
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§ elektron
Кредиты на полмиллиона тенге оформил на других людей банковский работник в Лисаковске
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2643
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.03.19 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Бегай потом и доказывай, что ты не верблюд.

Да не совсем, видим же чем всё закончилось!
Это насколько тутанхомоном то быть нужно, что бы до такого додуматься? :-)
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