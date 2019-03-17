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Кредиты на полмиллиона тенге оформил на других людей банковский работник в Лисаковске
15 марта 2019, 15:54 | Криминал
Пока известно о четырех потерпевших. Об этом сегодня, 15 марта, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Иллюстративное фото kursiv.kz
Согласно материалам дела, 25-летний работник банка в Лисаковске использовал копии документов клиентов. Он оформлял от их имени микрокредиты, а полученные деньги использовал в личных целях.
- В настоящее время в полицию обратилось 4 потерпевших, ставших жертвами мошенника, - сообщили в пресс-службе. - Общая сумма ущерба составила более 500 тысяч тенге.
Подозреваемый задержан. Проводится досудебное расследование.
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Добринцофф: Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься. Ок, буду знать. Я думал, что обременение банк может поставить
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Вроде навигатор должен быть у крутых тачек
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
maxsaf: А как так можно заложить в ломбард что-то, и продолжать этим пользоваться? Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься.
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно Спасибо большое,работает :-)
Ваши вопросы редакции и сообществу
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