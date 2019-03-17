Кредиты на полмиллиона тенге оформил на других людей банковский работник в Лисаковске

Пока известно о четырех потерпевших. Об этом сегодня, 15 марта, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Иллюстративное фото kursiv.kz

Согласно материалам дела, 25-летний работник банка в Лисаковске использовал копии документов клиентов. Он оформлял от их имени микрокредиты, а полученные деньги использовал в личных целях.

- В настоящее время в полицию обратилось 4 потерпевших, ставших жертвами мошенника, - сообщили в пресс-службе. - Общая сумма ущерба составила более 500 тысяч тенге.

Подозреваемый задержан. Проводится досудебное расследование.