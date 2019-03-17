Казахстанка рассказала о встрече с Илоном Маском
Казахстанка Зауре Розмат рассказала о том, как попала на презентацию нового электромобиля Tesla Model Y, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фотоколлаж Tengrinews.kz
По ее словам, на презентации нового авто было всего 200 человек. В основном это друзья Илона Маска и компании Tesla, а также инвесторы.
"Здесь в США есть бывший казахстанец Ануарбек Иманбаев, он уже давно гражданин США. Он является акционером компании и очень поддерживает Казахстан. Илон Маск сказал, что благодаря ему он знает про Казахстан. Он мой родственник, пригласил меня", - отметила Зауре.
Девушка рассказала, как им удалось взять с Маска обещание построить в Казахстане зарядные станции Supercharger.
"Илон Маск говорит, что у них есть такие зарядные станции Supercharger для электромобилей по всему миру. Мы выкрикнули: "Казахстан!" И он сказал: "Да, у нас много сторонников из Казахстана. И в Казахстане нужно поставить (зарядные станции. - Прим.)". Сказал, что нужно исправлять эту ситуацию. И его сотрудники сказали, что если он так говорит, то он сделает", - поделилась Зауре.
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По словам девушки, миллиардер не поставил конкретных сроков. "Он только про нашу страну так сказал. Мы прямо перед ним стояли, мы кричали про нашу страну", - отметила она.
Также казахстанка опубликовала фотографию с матерью основателя Tesla Motors - Мэй Маск, которую женщина разместила в "историях" в Instagram.
"Мама Маска передала привет Казахстану, я попросила ее это сделать. Я сказала ей, что я фанат ее в части воспитания детей, и она реально крутая. Именно она являлась инвестором компании, она поверила в него", - поделилась Зауре.
Напомним, в США прошла презентация нового электромобиля Tesla Model Y. Во время презентации глава компании Илон Маск пообещал строить "зарядки" для Tesla в Казахстане.
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Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Добринцофф: Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься. Ок, буду знать. Я думал, что обременение банк может поставить
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Вроде навигатор должен быть у крутых тачек
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
maxsaf: А как так можно заложить в ломбард что-то, и продолжать этим пользоваться? Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься.
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно Спасибо большое,работает :-)
Ваши вопросы редакции и сообществу
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