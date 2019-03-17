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maxsaf
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Добринцофф: Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься. Ок, буду знать. Я думал, что обременение банк может поставить
17.03.19 20:12
сайлау курманов
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Вроде навигатор должен быть у крутых тачек
17.03.19 20:01
Добринцофф
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
maxsaf: А как так можно заложить в ломбард что-то, и продолжать этим пользоваться? Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься.
17.03.19 19:55
Добринцофф
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно Спасибо большое,работает :-)
17.03.19 19:49
maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
Доказательство: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно. Когда выделяете текст мышкой - не отпуская кнопку мыши используйте комбинацию CTRL+C Как видите, работает
17.03.19 19:48
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Казахстанка рассказала о встрече с Илоном Маском

15 марта 2019, 14:30 |  Государство

Казахстанка Зауре Розмат рассказала о том, как попала на презентацию нового электромобиля Tesla Model Y, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фотоколлаж Tengrinews.kz

По ее словам, на презентации нового авто было всего 200 человек. В основном это друзья Илона Маска и компании Tesla, а также инвесторы.

"Здесь в США есть бывший казахстанец Ануарбек Иманбаев, он уже давно гражданин США. Он является акционером компании и очень поддерживает Казахстан. Илон Маск сказал, что благодаря ему он знает про Казахстан. Он мой родственник, пригласил меня", - отметила Зауре.

Девушка рассказала, как им удалось взять с Маска обещание построить в Казахстане зарядные станции Supercharger.

"Илон Маск говорит, что у них есть такие зарядные станции Supercharger для электромобилей по всему миру. Мы выкрикнули: "Казахстан!" И он сказал: "Да, у нас много сторонников из Казахстана. И в Казахстане нужно поставить (зарядные станции. - Прим.)". Сказал, что нужно исправлять эту ситуацию. И его сотрудники сказали, что если он так говорит, то он сделает", - поделилась Зауре.

 
 
 
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Публикация от ᴢᴀᴜʀᴇ ʀᴏᴢᴍᴀᴛ (@zaurerozmat)14 Мар 2019 в 9:39 PDT

По словам девушки, миллиардер не поставил конкретных сроков. "Он только про нашу страну так сказал. Мы прямо перед ним стояли, мы кричали про нашу страну", - отметила она.

Также казахстанка опубликовала фотографию с матерью основателя Tesla Motors - Мэй Маск, которую женщина разместила в "историях" в Instagram.

"Мама Маска передала привет Казахстану, я попросила ее это сделать. Я сказала ей, что я фанат ее в части воспитания детей, и она реально крутая. Именно она являлась инвестором компании, она поверила в него", - поделилась Зауре.

Напомним, в США прошла презентация нового электромобиля Tesla Model Y. Во время презентации глава компании Илон Маск пообещал строить "зарядки" для Tesla в Казахстане.
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Комментарии к новости
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§ директор пляжа
Re: Казахстанка рассказала о встрече с Илоном Маском
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 15.03.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Было бы интереснее послушать про господина-акционера Иманбаева, который уже ДАВНО не гражданин Казахстана (почему-то..) А за чей счет банкет? Собственно.
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§ лимон
Re: Казахстанка рассказала о встрече с Илоном Маском
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 882
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 15.03.19 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы выкрикнули: "Казахстан!"
Мы прямо перед ним стояли, мы кричали про нашу страну"
мда, встреча удалась
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§ alex_60
Re: Казахстанка рассказала о встрече с Илоном Маском
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3029
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.03.19 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Мы прямо перед ним стояли, мы кричали про нашу страну"///

представляю что он подумал об этой стране.
подумалнаверное , а почему они кричат.
наверное бората вспомнил.
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