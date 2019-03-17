Как обезопасили покупку квартиры в Казахстане

В Казахстане появилась возможность обезопасить сделку по покупке или продаже квартиры путем безналичного расчета через депозит нотариуса. О новых поправках в законодательстве сообщил заместитель руководителя Департамента юстиции Алматы Канат Базарбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: bankist.ru

"Если покупатель и продавец заключили сделку купли-продажи, покупатель может воспользоваться услугой нотариуса, положив деньги на его депозит. Как только сделка будет зарегистрирована, нотариус заплатит деньги продавцу. Депозитом могут воспользоваться не только при сделке купли-продажи имущества. Например, заплатить квартплату или еще что-то тоже можно через нотариуса", - отметил он.

Канат Базарбаев добавил, что дополнительная работа с банками и местными исполнительными органами проведена.

Отмечается, что сейчас у нотариуса есть возможность для отслеживания такой регистрации через систему ЕНИС (единая нотариальная информационная система). По мнению разработчиков, это позволит избежать рисков при неисполнении сторонами своих обязательств по договору.

Кроме того, нотариусы будут взыскивать долги по коммунальным услугам, заработной плате, по обязательствам, основанным на нотариально удостоверенной сделке. В департаменте юстиции отметили, что это позволит избежать судебной волокиты, поскольку в таких случаях нет спорных оснований для разрешения их судом.

Также представители департамента юстиции сообщили, что было упрощено снятие юридического притязания. Юридическое притязание - это факт интереса третьего лица в отношении прав на недвижимое имущество либо оспаривание третьим лицом прав на недвижимое имущество. Притязание регистрируется и нередко настораживает потенциального покупателя. Поэтому были установлены случаи снятия и предельные сроки автоматического снятия юридического притязания.

Снятие притязания происходит, если отпали обстоятельства, послужившие основанием для его регистрации, и по заявлению заинтересованного лица, по инициативе которого наложено юридическое притязание. Либо притязание снимается автоматически через три года с уведомлением заявителя.