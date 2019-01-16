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alex_60
Расходы на продукты в РК составляют 56% от минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
неправильно. зарплату за январь еще никто не получал. сегодня только 16 число января. поэтому надо считать так. 20914(продукты в мин корзине). 28284(мзп) за декабрь. соответственно на продукты...
16.01.19 12:10
drakon
Расходы на продукты в РК составляют 56% от минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
директор пляжа: ахаха букет красавчик опередил фразой на 7 секунд) Полностью - согласен и с Букетом и Директором... :lol: :oops:
16.01.19 12:05
директор пляжа
Расходы на продукты в РК составляют 56% от минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
ахаха букет красавчик опередил фразой на 7 секунд)
16.01.19 11:55
maxsaf
Полицейские нашли женщину, сообщившую в WhatsApp о разминировании костанайского железнодорожного вокзала
Ольга Колоколова: те, кто ей помог. Остальные не могли знать, что эта инфа заведомо ложная, а значит им ничего по идее не грозит, или я ошибаюсь?
16.01.19 11:47
Ольга Колоколова
Полицейские нашли женщину, сообщившую в WhatsApp о разминировании костанайского железнодорожного вокзала
А за 500,000 тнг средней зарплаты на семью в КЗ никого не накажут??? )Пожалуй воздержатся.Лично мне вотсапных лжеинформаторов не жалко, ибо достали. Но тут есть два важных момента. Во-первых,...
16.01.19 11:39
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Расходы на продукты в РК составляют 56% от минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире

16 января 2019, 11:12 |  Общество

Аналитики Picodi.com сравнили уровень минимальной зарплаты в 52 странах мира (в том числе и в Казахстане) и соотнесли цены восьми основных групп продуктов питания с минимальным доходом рабочего населения в этих странах, сообщает informburo со ссылкой на сайт международной компании Picodi.

Иллюстративное фото baikal24.ru

Для того чтобы провести это исследование, аналитики создали условную корзину, в которую поместили восемь универсальных категорий продовольственных товаров: хлеб, молоко, яйца, рис, мясо, овощи и фрукты. Продукты, находящиеся в списке, удовлетворяют потребностям взрослого человека в углеводах, белках, клетчатке и минеральных веществах. Цены на эти товары постоянно отслеживаются в том числе и международным сообществом.

По подсчётам Picodi.com, в Казахстане минимальная корзина продуктов питания из этого списка будет стоить в среднем 20 914 тенге:

  • молоко (10 л) – 2694 тенге
  • хлеб (10 буханок по 500 г) – 913 тенге
  • рис (1,5 кг) – 394 тенге
  • яйца (20 штук) – 570 тенге
  • сыр (1 кг) – 1875 тенге
  • мясо птицы и говядина (6 кг) – 9466 тенге
  • фрукты (6 кг) – 3055 тенге
  • овощи (8 кг) –1947 тенге

С 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Казахстане составляет 42 500 тенге (37 253,40 тенге "чистыми" после уплаты налогов). С учётом средних цен выбранных продуктов, расходы на них составят 56,1% от минимальной зарплаты, полученной на руки. Таким образом, Казахстан разместился на 48 месте из 52 анализируемых стран. Россия в рейтинге заняла 42-е место, Украина – 46-е, Беларусь – 43-е.

Ниже Казахстана в рейтинге по соотношению расходов на продукты к минимальной зарплате из 52 стран оказались только Таиланд, Индия, Филиппины и Нигерия.
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Комментарии к новости
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* Букет счастья
Re: Расходы на продукты в РК составляют 56% от минимальной...
Букет счастья


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 13.09.18
Отправлено: 16.01.19 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все вранье!!! Мы живем в самой прекрасной стране на свете!!! И все остальные страны нам завидуют!!!
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* директор пляжа
Re: Расходы на продукты в РК составляют 56% от минимальной...
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 16.01.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато у нас есть цифровизация, рухнамы жангыру, миллионы миллионов в ексПО и столько же в переделывание документов и табличек на латинскай, где есть вся таблица Менделеева - хуже только тайцы со своими операциями и нигерийцы. мы живем в самой прекрасной стране на свете а все остальные страны нам завидуют!
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* директор пляжа
Re: Расходы на продукты в РК составляют 56% от минимальной...
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 16.01.19 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ахаха букет красавчик опередил фразой на 7 секунд)
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§ drakon
Re: Расходы на продукты в РК составляют 56% от минимальной...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15577
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.01.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
ахаха букет красавчик опередил фразой на 7 секунд)

Полностью - согласен и с Букетом и Директором... :lol: :oops:
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* alex_60
Re: Расходы на продукты в РК составляют 56% от минимальной...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2468
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.01.19 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
неправильно.
зарплату за январь еще никто не получал.
сегодня только 16 число января.
поэтому надо считать так.
20914(продукты в мин корзине).
28284(мзп) за декабрь.
соответственно на продукты получается 74 процента.
вывод- вне списка 52 анализируемых стран.
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