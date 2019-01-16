Расходы на продукты в РК составляют 56% от минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
Аналитики Picodi.com сравнили уровень минимальной зарплаты в 52 странах мира (в том числе и в Казахстане) и соотнесли цены восьми основных групп продуктов питания с минимальным доходом рабочего населения в этих странах, сообщает informburo со ссылкой на сайт международной компании Picodi.
Иллюстративное фото baikal24.ru
Для того чтобы провести это исследование, аналитики создали условную корзину, в которую поместили восемь универсальных категорий продовольственных товаров: хлеб, молоко, яйца, рис, мясо, овощи и фрукты. Продукты, находящиеся в списке, удовлетворяют потребностям взрослого человека в углеводах, белках, клетчатке и минеральных веществах. Цены на эти товары постоянно отслеживаются в том числе и международным сообществом.
По подсчётам Picodi.com, в Казахстане минимальная корзина продуктов питания из этого списка будет стоить в среднем 20 914 тенге:
- молоко (10 л) – 2694 тенге
- хлеб (10 буханок по 500 г) – 913 тенге
- рис (1,5 кг) – 394 тенге
- яйца (20 штук) – 570 тенге
- сыр (1 кг) – 1875 тенге
- мясо птицы и говядина (6 кг) – 9466 тенге
- фрукты (6 кг) – 3055 тенге
- овощи (8 кг) –1947 тенге
С 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Казахстане составляет 42 500 тенге (37 253,40 тенге "чистыми" после уплаты налогов). С учётом средних цен выбранных продуктов, расходы на них составят 56,1% от минимальной зарплаты, полученной на руки. Таким образом, Казахстан разместился на 48 месте из 52 анализируемых стран. Россия в рейтинге заняла 42-е место, Украина – 46-е, Беларусь – 43-е.
Ниже Казахстана в рейтинге по соотношению расходов на продукты к минимальной зарплате из 52 стран оказались только Таиланд, Индия, Филиппины и Нигерия.
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