Расходы на продукты в РК составляют 56% от минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире

Аналитики Picodi.com сравнили уровень минимальной зарплаты в 52 странах мира (в том числе и в Казахстане) и соотнесли цены восьми основных групп продуктов питания с минимальным доходом рабочего населения в этих странах, сообщает informburo со ссылкой на сайт международной компании Picodi.

Иллюстративное фото baikal24.ru

Для того чтобы провести это исследование, аналитики создали условную корзину, в которую поместили восемь универсальных категорий продовольственных товаров: хлеб, молоко, яйца, рис, мясо, овощи и фрукты. Продукты, находящиеся в списке, удовлетворяют потребностям взрослого человека в углеводах, белках, клетчатке и минеральных веществах. Цены на эти товары постоянно отслеживаются в том числе и международным сообществом.

По подсчётам Picodi.com, в Казахстане минимальная корзина продуктов питания из этого списка будет стоить в среднем 20 914 тенге:

молоко (10 л) – 2694 тенге

хлеб (10 буханок по 500 г) – 913 тенге

рис (1,5 кг) – 394 тенге

яйца (20 штук) – 570 тенге

сыр (1 кг) – 1875 тенге

мясо птицы и говядина (6 кг) – 9466 тенге

фрукты (6 кг) – 3055 тенге

овощи (8 кг) –1947 тенге