Крещенскую иордань в Костанае начнут делать утром 18 января

В ночь с 18-го на 19 января православные христиане отметят праздник Крещения Господня. Принято считать, что в эту ночь вода освящается, поэтому многие верующие окунаются в прорубь.

Фото из архива "НГ"

- В этом году прорубь будет вырублена на льду Тобола в районе городского пляжа, - сообщил "НГ" заместитель акима Костаная Олжас НУРГАЛИЕВ. - Прорубь будет в виде креста - 4 м в длину и 2 м в ширину. К ней подведем освещение, будут установлены палатки для переодевания и скамейки.

Окунуться в прорубь можно будет с 21.00 пятницы, 18 января, до обеда субботы, 19 января. До 21.00 воду в проруби освятят священники из храма.

Как костанайцы окунались в прорубь в прошлом году, читайте здесь.