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сайлау курманов
Процедуру регистрации брака в Казахстане сократят до трёх дней
Я бы вообще упразднил институт семьи. Дамы будут разборчивее с кем ложе делить
15.01.19 20:11
сайлау курманов
Министр сравнила пособия казахстанским многодетным с материнским капиталом
Так сразу бы и выдавали несколько лямов, чтоб люди могли в руках подержать, чего тянут на года
15.01.19 19:45
maxsaf
Незаконное дарение восьми подарков предотвращено в декабре в Костанайской области
сайлау курманов: А как звучит: Незаконное получение подарков в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору :lol:
15.01.19 19:42
сайлау курманов
Опрос Нацбанка: Доход только 10% казахстанских семей превышает 300 тысяч тенге в месяц
Среди моих знакомых даже не у кого занять денег, видимо мимо них прошел опрос
15.01.19 19:41
сайлау курманов
Незаконное дарение восьми подарков предотвращено в декабре в Костанайской области
Слово какое странное. Незаконное.видимо есть где то законные подарки,оборот наркотиков, бвндформировании
15.01.19 19:23
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Крещенскую иордань в Костанае начнут делать утром 18 января

Ольга ЛИХОГРАЙ

15 января 2019, 17:23 |  Общество

В ночь с 18-го на 19 января православные христиане отметят праздник Крещения Господня. Принято считать, что в эту ночь вода освящается, поэтому многие верующие окунаются в прорубь.

Фото из архива "НГ"

- В этом году прорубь будет вырублена на льду Тобола в районе городского пляжа, - сообщил "НГ" заместитель акима Костаная Олжас НУРГАЛИЕВ. - Прорубь будет в виде креста - 4 м в длину и 2 м в ширину. К ней подведем освещение, будут установлены палатки для переодевания и скамейки.

Окунуться в прорубь можно будет с 21.00 пятницы, 18 января, до обеда субботы, 19 января. До 21.00 воду в проруби освятят священники из храма.

Как костанайцы окунались в прорубь в прошлом году, читайте здесь.
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