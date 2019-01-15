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сайлау курманов
Процедуру регистрации брака в Казахстане сократят до трёх дней
Я бы вообще упразднил институт семьи. Дамы будут разборчивее с кем ложе делить
15.01.19 20:11
сайлау курманов
Министр сравнила пособия казахстанским многодетным с материнским капиталом
Так сразу бы и выдавали несколько лямов, чтоб люди могли в руках подержать, чего тянут на года
15.01.19 19:45
maxsaf
Незаконное дарение восьми подарков предотвращено в декабре в Костанайской области
сайлау курманов: А как звучит: Незаконное получение подарков в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору :lol:
15.01.19 19:42
сайлау курманов
Опрос Нацбанка: Доход только 10% казахстанских семей превышает 300 тысяч тенге в месяц
Среди моих знакомых даже не у кого занять денег, видимо мимо них прошел опрос
15.01.19 19:41
сайлау курманов
Незаконное дарение восьми подарков предотвращено в декабре в Костанайской области
Слово какое странное. Незаконное.видимо есть где то законные подарки,оборот наркотиков, бвндформировании
15.01.19 19:23
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Министр сравнила пособия казахстанским многодетным с материнским капиталом

15 января 2019, 14:32 |  Государство

Министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова сообщила о повышении пособия для многодетных матерей с 15,4 до 16,1 тысячи тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

Она пояснила, что пособия индексируются относительно уровня инфляции.

"В этом году средний коридор инфляции составил пять процентов, и пособия были увеличены. Пособия выдаются многодетным матерям, которые имеют "Күміс алқа", "Алтын алқа", ежемесячно на протяжении всей жизни. В других странах такого практически нет. Есть материнский капитал в России. У нас, если за все годы посчитать, выходит по нескольку миллионов тенге", - рассказала Абылкасымова в кулуарах после заседания правительства.

Подвесками "Күміс алқа" награждаются женщины, воспитывающие шесть и более детей, подвесками "Алтын алқа" награждаются за воспитание семи и более детей.
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* сайлау курманов
Re: Министр сравнила пособия казахстанским многодетным с...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3009
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.01.19 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так сразу бы и выдавали несколько лямов, чтоб люди могли в руках подержать, чего тянут на года
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