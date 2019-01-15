Министр сравнила пособия казахстанским многодетным с материнским капиталом

Министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова сообщила о повышении пособия для многодетных матерей с 15,4 до 16,1 тысячи тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Она пояснила, что пособия индексируются относительно уровня инфляции.

"В этом году средний коридор инфляции составил пять процентов, и пособия были увеличены. Пособия выдаются многодетным матерям, которые имеют "Күміс алқа", "Алтын алқа", ежемесячно на протяжении всей жизни. В других странах такого практически нет. Есть материнский капитал в России. У нас, если за все годы посчитать, выходит по нескольку миллионов тенге", - рассказала Абылкасымова в кулуарах после заседания правительства.

Подвесками "Күміс алқа" награждаются женщины, воспитывающие шесть и более детей, подвесками "Алтын алқа" награждаются за воспитание семи и более детей.