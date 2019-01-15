Опрос Нацбанка: Доход только 10% казахстанских семей превышает 300 тысяч тенге в месяц
Большинство жителей страны не имеет накоплений, но верит, что в следующие пять лет экономическая ситуация улучшится, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото microloans.kz
Опрос показал, что только 10% казахстанских семей имеют среднемесячный доход (общий для всей семьи), превышающий 300 тысяч тенге. Менее 5% семей получают до 40 тысяч. Остальные суммы доходов поровну распределились в диапазоне от 70 до 300 тысяч тенге.
При этом подавляющее большинство респондентов считает, что их материальное положение никак не изменилось за прошедший год. Лишь 20% имеют накопления.
Больше 60% казахстанцев уверены, что доллар будет дорожать по отношению к тенге. Только четверть опрошенных верит, что следующий год будет хорошим для экономики страны. Оптимистичнее казахстанцы смотрят на следующие пять лет: роста экономики в этот период ждут уже 40% респондентов.
Ежемесячный опрос по инфляционным ожиданиям осуществляется среди взрослого населения путём телефонного интервью. В опросе участвуют 1500 респондентов.
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Опрос Нацбанка: Доход только 10% казахстанских семей превышает 300 тысяч тенге в месяц
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Слово какое странное. Незаконное.видимо есть где то законные подарки,оборот наркотиков, бвндформировании