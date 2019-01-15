Процедуру регистрации брака в Казахстане сократят до трёх дней

Назначить дату регистрации брака можно будет на любую дату в течение двух месяцев со дня подачи заявления, передает Informburo.kz.

Фото из архива "НГ"

В Казахстане планируют сократить срок регистрации брака с одного месяца до трёх рабочих дней. Об этом рассказал министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, выступая с докладом на заседании Правительства РК.

По словам министра, уже готов законопроект, который предусматривает внесение поправок в 43 закона и 10 кодексов.

"Мы сформировали законопроект, предусматривающий более 500 поправок в 43 закона и 10 кодексов. Они направлены на оптимизацию 121 государственной услуги в рамках рекомендаций межведомственной комиссии. Оптимизация услуги по регистрации брака позволит сократить срок регистрации с одного месяца до трёх рабочих дней", – сообщил Даурен Абаев.

Он добавил, что женихи и невесты смогут выбирать дату регистрации брака самостоятельно – в течение двух месяцев со дня подачи заявления.

Законопроект также предусматривает автоматический возврат лишних денег, выплаченных налогоплательщиками.

Также планируется провести трансформацию 152 фронт-офисов в 2019 году, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан". Полномасштабная трансформация действующих фронт-офисов проводится с внедрением нового принципа 60/40: 40% – это операционный зал, где граждане получают услуги с помощью операторов, а 60% – это сектор самообслуживания "Connection Point".

По словам председателя правления госкорпорации "Правительство для граждан", Аблайхана Оспанова, благодаря внедрению принципа 60/40 и открытию цифровых центров обслуживания населения, существенно сократилось количество обращений в ЦОНы.