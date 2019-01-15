Незаконное дарение восьми подарков предотвращено в декабре в Костанайской области
Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции информирует, что в конце года их сотрудники провели рейды во всех регионах Казахстана и предотвратили незаконное получение должностными лицами 129 подарков.
Иллюстративное фото chert-poberi.ru
Несмотря на ограничения и запреты, казахстанцы продолжают приносить подарки госслужащим к праздникам, констатировали в ведомстве. Об этом со ссылкой на АДГСПК сообщает informburo.
Чемпионом по незаконному дарению стали жители Шымкента. Там выявлено 52 подарка должностным лицам. Следом идет Алматинская (40) и Туркестанская (13) области. Костанайский регион держит четвертое место - сотрудники агентства выявили 8 попыток одарить.
Любопытно, что в конце 2017 года на первом месте также была ЮКО, а Костанай замыкал таблицу. Всего в декабре 2017 годы было выявлено 156 фактов незаконного дарения подарков.
Также сотрудники агентства в конце прошлого года установили три факта незаконного дарения подарков на месте (два торта двум сотрудникам Департамента статистики в СКО, денежное вознаграждение в количестве 2000 тенге сотруднику УГД в Карагандинской области). Виновных привлекли к административной ответственности.
При этом в АДГСПК отмечают, что госслужащие стали чаще сдавать подарки в специальный фонд. За 2018 год чиновники добровольно сдали 1490 подарков (в 2017 году – только 361). В основном это книжки, статуэтки, спиртные напитки, чаи, настольные часы. В преддверии новогодних праздников в фонд подарков стали также сдавать коробки и кульки конфет.
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