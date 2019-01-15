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saba
Умер известный костанайский врач Дмитрий Герасимов
А в самом деле, почему не попробовать(насчет улицы)? Процедура есть, группа жителей, за такое переименование обязательно найдется. Если бы НГ грамотно составила такую заявку в городской акимат я...
15.01.19 12:32
Yorik
Ваши вопросы редакции и сообществу
Уважаемая редакция, а что у нас в этом году с ёлками? Уже горы высятся возле контейнеров, а от Вас так и нет анонса... Многолетняя традиция отменяется?
15.01.19 12:12
drakon
Двое в медицинских масках пытались ограбить магазин в Костанае
Добринцофф: в магазине,не спит о народе всё думает. А что можно купить, в 2 часа ночи, в магазине? Наверное детское питание... :lol: :oops:
15.01.19 11:30
Сергей_я
Умер известный костанайский врач Дмитрий Герасимов
Сабыр: Его именем надо назвать улицу в городе,а лучше проспект. не получится, фамилия то русская, а все что связано сейчас с этим потихоньку, а где и не потихоньку искореняют. Ну только если...
15.01.19 11:13
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
Да, Кайрат, перенимаем, хотя, как Вы обнаружили, "в статье Флинна, опубликованной авторитетным научным журналом Intelligence, указывается, что в последние 20 с лишним лет средний коэффициент...
15.01.19 11:03
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Незаконное дарение восьми подарков предотвращено в декабре в Костанайской области

15 января 2019, 11:34 |  Государство

Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции информирует, что в конце года их сотрудники провели рейды во всех регионах Казахстана и предотвратили незаконное получение должностными лицами 129 подарков.

Иллюстративное фото chert-poberi.ru

Несмотря на ограничения и запреты, казахстанцы продолжают приносить подарки госслужащим к праздникам, констатировали в ведомстве. Об этом со ссылкой на АДГСПК сообщает informburo.

Чемпионом по незаконному дарению стали жители Шымкента. Там выявлено 52 подарка должностным лицам. Следом идет Алматинская (40) и Туркестанская (13) области. Костанайский регион  держит четвертое место - сотрудники агентства выявили 8 попыток одарить.

Любопытно, что в конце 2017 года на первом месте также была ЮКО, а Костанай замыкал таблицу. Всего в декабре 2017 годы было выявлено 156 фактов незаконного дарения подарков.

Также сотрудники агентства в конце прошлого года установили три факта незаконного дарения подарков на месте (два торта двум сотрудникам Департамента статистики в СКО, денежное вознаграждение в количестве 2000 тенге сотруднику УГД в Карагандинской области). Виновных привлекли к административной ответственности.

При этом в АДГСПК отмечают, что госслужащие стали чаще сдавать подарки в специальный фонд. За 2018 год чиновники добровольно сдали 1490 подарков (в 2017 году – только 361). В основном это книжки, статуэтки, спиртные напитки, чаи, настольные часы. В преддверии новогодних праздников в фонд подарков стали также сдавать коробки и кульки конфет.
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