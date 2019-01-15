Три человека погибли в Костанае и Рудном в результате ЧП, связанных с огнем

Личность погибшего рудничанина еще устанавливается. Об этом сегодня, 15 января, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Оба несчастных случая произошли вчера, 14 января, вечером.

Иллюстративное фото из архива "НГ"

В 18.40 в Рудном поступило сообщение, о том, что начался пожар. Под бетонными плитами, закрывавшими надземную теплотрассу, горел мусор.

Когда сотрудники ДЧС прибыли на место, они обнаружили под плитами двух бомжей. Один из них уже обгорел и скончался. Его личность сейчас устанавливается. Второго мужчину, 1960 года рождения, удалось спасти.

На то, чтобы справится с огнем, у пожарных ушло чуть больше часа.

В Костанае, на ул. Путейской, в частном доме двое человек получили отравление угарным газом. В доме было установлено отопление на твердом топливе. Мужчина 1953 г. р. и женщина 1981 г. р. скончались на месте.

Назначены экспертизы. Причины происшествия устанавливаются.