Три человека погибли в Костанае и Рудном в результате ЧП, связанных с огнем
Личность погибшего рудничанина еще устанавливается. Об этом сегодня, 15 января, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.
Оба несчастных случая произошли вчера, 14 января, вечером.
Иллюстративное фото из архива "НГ"
В 18.40 в Рудном поступило сообщение, о том, что начался пожар. Под бетонными плитами, закрывавшими надземную теплотрассу, горел мусор.
Когда сотрудники ДЧС прибыли на место, они обнаружили под плитами двух бомжей. Один из них уже обгорел и скончался. Его личность сейчас устанавливается. Второго мужчину, 1960 года рождения, удалось спасти.
На то, чтобы справится с огнем, у пожарных ушло чуть больше часа.
В Костанае, на ул. Путейской, в частном доме двое человек получили отравление угарным газом. В доме было установлено отопление на твердом топливе. Мужчина 1953 г. р. и женщина 1981 г. р. скончались на месте.
Назначены экспертизы. Причины происшествия устанавливаются.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 2
Всего: 229
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Умер известный костанайский врач Дмитрий Герасимов
А в самом деле, почему не попробовать(насчет улицы)? Процедура есть, группа жителей, за такое переименование обязательно найдется. Если бы НГ грамотно составила такую заявку в городской акимат я...
Ваши вопросы редакции и сообществу
Уважаемая редакция, а что у нас в этом году с ёлками? Уже горы высятся возле контейнеров, а от Вас так и нет анонса... Многолетняя традиция отменяется?
Двое в медицинских масках пытались ограбить магазин в Костанае
Добринцофф: в магазине,не спит о народе всё думает. А что можно купить, в 2 часа ночи, в магазине? Наверное детское питание... :lol: :oops:
Умер известный костанайский врач Дмитрий Герасимов
Сабыр: Его именем надо назвать улицу в городе,а лучше проспект. не получится, фамилия то русская, а все что связано сейчас с этим потихоньку, а где и не потихоньку искореняют. Ну только если...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Да, Кайрат, перенимаем, хотя, как Вы обнаружили, "в статье Флинна, опубликованной авторитетным научным журналом Intelligence, указывается, что в последние 20 с лишним лет средний коэффициент...